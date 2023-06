Venus Williams blijft in Rosmalen toch vooral een tennisicoon uit het verleden

Venus Williams in haar verloren partij tegen Céline Naef tijdens de eerste ronde van het grastoernooi in Rosmalen. Beeld Jiri Buller / de Volkskrant

Aanstaande zaterdag wordt ze 43 jaar. Het tennisicoon, de kampioene, de veterane met het onderste deel van haar oorspronkelijk zwarte haren lichtroze geverfd, deze dinsdagmiddag bewegend over Brabants gras. Venus Williams wil in Rosmalen werken aan haar toekomst, maar blijft vooral een verhaal uit het verleden.

Een aantal uur later zit de Amerikaanse tennisser minzaam lachend achter een microfoon voor een persbijeenkomst - verstek komt haar op een boete te staan. Haar zinnen zijn kort, steevast slaat ze haar oogleden vervolgens met een veelzeggend knikje neer. Volgende vraag, en graag zo snel mogelijk. Het is de dag van haar comeback na vijf maanden blessureleed. Haar eerste optreden in Nederland ook, al debuteerde ze reeds in 1994 in het proftennis. ‘De mensen hier zijn geweldig. Ik wilde dat ik niet zo lang gewacht had om hier te komen’, zegt ze nu. Haar oogleden bewegen weer naar beneden. Volgende vraag.

Het is ook de dag van haar verlies van een 17-jarige debutante. Nooit eerder kwam Céline Naef uit op een WTA-toernooi. De 25 jaar jongere Zwitserse werd geboren in 2005, in de week dat Williams haar derde grandslamtitel won. ‘Er is bijna niemand van mijn leeftijd die kan zeggen dat ze tegen Venus Williams heeft gespeeld’, zei Naef een dag eerder nog vol verwondering over het feit dat ze op centre court tegen Williams mocht uitkomen. ‘Ze is een rolmodel voor iedereen.’

Williams is de de voormalig nummer één van de wereld, een van de succesvolste spelers ooit. Individueel won de 185 centimeter lange Williams vijf Wimbledontitels, maar inmiddels staat ze op plaats 696 op de wereldranglijst. Ze speelde dit jaar slechts twee partijen, in januari in Auckland. Daarna zat ze weer geblesseerd langs de kant. Haar laatste keer op gras was in juli, vorig jaar. Haar doel is het winnen van wedstrijden, zegt ze vandaag desgevraagd. ‘Zoals altijd.’ Maar in Rosmalen moet ze genoegen nemen met verlies in de eerste ronde: 3-6, 7-6 (3), 6-2.

Winkel voor interieurdesign

Ze is meer dan tennis, zegt Williams op haar eigen website V Starr Interiors, haar winkel voor interieurdesign. Ze heeft daarnaast een eigen kledinglijn, schreef meerdere boeken en toen ze vorige week woensdag in Nederland arriveerde, bracht kunstliefhebber Williams een bezoek aan het Moco-museum. Genoeg afleiding en andere werkzaamheden dus, maar spelen blijft ze. In tegenstelling tot haar zus Serena die haar racket in september vorig jaar tijdens de US Open opborg.

Wat haar drijft, wordt haar gevraagd. Houdt ze van het zichzelf uitdagen? Wat maakt dat ze met haar leeftijd van bijna 43 jaar nog door blijft gaan? Is het het spel? ’Yeah’, zegt Williams, ‘voordat ze haar ogen weer neerslaat. ‘Het is erg leuk.’ Dan, op de vraag of het alleen maar leuk is en niet meer: ‘Het is het mooiste spel ter wereld.’

Toen bekend werd dat Williams naar Rosmalen zou komen, zag toernooidirecteur Marcel Hunze de kaartverkoop van het enige grastoernooi dat Nederland rijk is stijgen. ‘We verkopen elke dag een paar honderd kaarten, nu was het een duizendtal.’ Ze is dan ook de superster, de vrouw voor wie een toeschouwer dinsdag speciaal witte kralen aan een streng van haar haar heeft geknoopt - de inmiddels iconische uiting waarmee Williams en haar zus Serena jarenlang speelden. Achter op het golfkarretje dat haar voor de wedstrijd van kleedruimte naar tennisbaan brengt zit een beveiliger. Anders dan haar Zwitserse opponente Naef in het karretje ervoor.

Geblindeerde ramen

Eerder op de dag reed een Bentley met geblindeerde ramen het doorgaans autoloze terrein van Autotron in Rosmalen op, om te stoppen voor de ingang van de vip-tribune. Een paar dagen voor de start van het toernooi kreeg toernooidirecteur Hunze een telefoontje. Of de inmiddels zes maanden zwangere Serena Williams, winnares van 23 grandslams, welkom was bij de wedstrijd van haar zus? Hunze: ‘Daar hoefden we niet lang over na te denken.’

Zestien plekken werden vrijgemaakt. Met een kleine hond op haar schoot en telefoon in de hand keek Williams vanonder een parasol toe. De hele familie Williams was in Europa, dat zal meegespeeld hebben bij hun besluit om in Brabant langs te komen, denkt Hunze. En het zegt iets over de plannen van Venus Williams voor de nabije toekomst en hoe serieus ze deze wedstrijd neemt.

Rosmalen is een tussenstop op weg naar een nieuw doel. Gras is haar favoriete ondergrond. Hierna wacht een toernooi in Birmingham. ‘En dan Wimbledon’, weet Hunze. Dan is ze wel afhankelijk van een wildcard van de organisatie, net zoals in Rosmalen. ‘Maar ik denk dat dat geen issue is.’

Zelf blijft Williams even later mysterieus, als haar gevraagd wordt naar haar plannen voor de komende weken en voor de komende maanden.‘Ik speel volgende week, dus daar kijk ik naar uit.’ Weer slaat ze haar ogen neer. En de volgende maanden dan? Het blijft kort stil. Dan: ‘Ik speel volgende week.’ Een glimlach en Williams staat op. Geen volgende vraag meer.