Velzeboer verrast met goud en brons op WK shorttrack

Xandra Velzeboer (links) en Yara van Kerkhof na de finale 500 meter op het WK Shorttrack van zaterdag, waarin ze goud en brons pakten. Beeld AP

Vaak neemt op de kortste shorttrackafstand de uiteindelijke winnaar al in de eerste bocht de leiding. Zaterdag niet. Velzeboer scheerde in 4,5 ronde van 111 meter van de derde plek in het groepje naar de koppositie. Op souplesse liet ze de Canadese Kim Boutin en Yara van Kerkhof achter zich.

Met die zege en de zesde plek op de 1.500 meter van zaterdag stond Velzeboer derde in het tussenklassement. Op zondag hield ze die positie vast dankzij de derde plaats op de 1.000 meter en de vijfde plek in de superfinale. Die slotwedstrijd over 3 kilometer geldt niet als losse titelafstand, maar telt wel voor het allroundklassement.

De titels op de 1.000 meter, 1.500 meter en het allroundgoud in Canada gingennaar de Koreaanse Choi Min-jeong, regerend olympisch kampioen op de 1.500 meter. Ook al is ze pas 23, ze behaalde al haar vierde wereldtitel. Haar eerste veroverde ze als 16-jarige in 2015. Zilver was er voor Boutin.

Velzeboer komt uit een echte shorttrackfamilie, met haar tante Monique als bekendste telg. Zij won bij de Spelen van 1988 de 500 meter, al was shorttrack toen slechts een demonstratiesport. In 1993 kwam ze tijdens een trainingskamp zwaar ten val op het ijs en liep een dwarslaesie op.

Die geschiedenis heeft Xandra Velzeboer er nooit van weerhouden om zich zonder terughoudendheid op het kleine ijsbaantje in het strijdgewoel te werpen. Het leidde vorig jaar tot WK-brons op de 1.500 meter. Op de Winterspelen in Beijing reikte de pas 20-jarige tot de vijfde plaats op diezelfde afstand.

In Beijing vertolkte ze een sleutelrol in de relayrace van de vrouwen. Het was aan haar indrukwekkende inhaalactie in de slotronden te danken dat ze met Schulting, Van Kerkhof en Selma Poutsma de olympische titel pakte. Dat deed veel met haar zelfvertrouwen op weg naar het WK, verklaarde bondscoach Jeroen Otter afgelopen weekend tegenover de NOS.

Het kampioenschap in Montreal stond eigenlijk gepland voor half maart. Vanwege de inval van Rusland in Oekraïne werd het uitgesteld. Dat kwam voor Schulting, de overall-wereldkampioene van de twee voorgaande edities, ongelukkig uit. Zij testte in Canada positief op corona en kon niet in actie komen.

Velzeboer volgde als wereldkampioen 500 meter haar ploeggenote op. Zo is die titel nu voor de derde keer op rij voor een Nederlandse. In 2019 was Lara van Ruijven, die in de zomer van 2020 overleed, de eerste die namens Nederland een individuele wereldtitel greep.