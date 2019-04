Veldrijdster Betsema test positief op anabole steroïden

Denise Betsema op de Ambiancecross in Wachtebeke. Beeld BELGA

De Texelse gold het afgelopen seizoen als de revelatie in het veldrijden voor vrouwen. Ze maakte vorig jaar de overstap vanuit het mountainbiken en boekte vijftien overwinningen. Bij het EK in Sint-Michielsgestel haalde ze brons, achter Annemarie Worst en Marianne Vos. Op het NK in Huijbergen werd ze vierde. Ook op het WK in Bogense, Denemarken, bleef het podium net buiten bereik. Ze won prestigieuze wedstrijden in Koksijde, Middelkerke en Antwerpen. Haar contract met de Belgische ploeg Marlux-Bingoal werd eind februari nog opengebroken voor een verlenging tot 2023.

Betsema verklaart in een reactie verbijsterd te zijn over de melding. ‘Ik heb nooit iets genomen, ook voor Hoogerheide niet. Ik ben het hele seizoen door getest, echt heel veel, en daar is nooit wat uitgekomen.’ Samen met de ploeg wordt volgens haar nu onder meer onderzocht of anticonceptie mogelijk de positieve test heeft veroorzaakt.

Marlux-Bingoal heeft haar intussen volgens de reglementen voorlopig op non-actief gesteld. Ze zal een contra-expertise van de urinestaal aanvragen. Als die ook in haar nadeel uitvalt, volgt een schorsing door de UCI. Die uitslag wordt in mei verwacht.