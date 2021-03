Veilig achter zijn computerscherm hervindt So de flair uit zijn jeugd

Veertien maanden geleden speelde Wesley So in Wijk aan Zee voor het laatst een partij met bord en stukken. Sindsdien zit de in de Filippijnen geboren Amerikaan (27) thuis bij zijn pleeggezin in ­Excelsior, een dorp in Minnesota. Weinigen zullen zijn lot benijden, maar So klaagt niet. Integendeel, alsof het isolement hem inspireert, blinkt hij uit in het internetschaak, waartoe hij tijdelijk is ­veroordeeld.

So’s successenreeks van de afgelopen tijd is indrukwekkend. Hij werd kampioen van de Verenigde Staten en hij won het WK Fischer-random, de variant van het spel waarbij de computer de opstelling van de stukken op de onderste rijd ­bepaalt.

Daarnaast versloeg hij in twee toernooien van Magnus Carlsens Chess Tour de wereldkampioen in de finalematch. Na zijn laatste nederlaag erkende Carlsen dat So in het online-spel zijn lastigste tegenstander is.

We kennen So als een solide schaker, die wilde avonturen vermijdt en vertrouwt op zijn strategisch inzicht. Maar als achter het computerscherm ratingpunten geen rol spelen, keert hij terug naar het spel van zijn jeugd, toen hij een houwdegen was die voor niets en niemand bang was. Het zou mooi zijn als So die onbevangenheid meeneemt naar de klassieke toernooien van de toekomst.

In het lopende toernooi van de MCC tour won So twee partijen in grote stijl.

So – Aronian

1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. Dc2 0-0 5. Pf3 d5 6. Lg5 h6 7. Lh4!

Dit pionoffer leidt tot veel scherper spel dan het gezapige 7. Lxf6.

7 ... dxc4 8. e4 g5 9. Lg3 b5 10. e5 Ph5 11. De4 Dd5 12. Dg4 Pg7 13. Le2 f5? 14. Dh3!

Niet 14. exf6 ep? e5.

14 ... g4 15. Dxh6 gxf3 16. Lxf3 Dxd4 17. 0-0 c6 18. Tad1 Db6

Diagram links

19. Pe4! fxe4 20. Lxe4 Tf5

Gedwongen. Tot onmiddellijk verlies leidt 20 ... Pf5 21. Dg6+ Kh8 22. Lh4.

21. Lxf5 exf5 22. e6!

Maakt de weg vrij voor het ingrijpen van de loper op g3.

22. e6 Lf8 23. Le5 c5 24. Lxg7 Lxg7 25. e7 Ld7 26. Dh5 Dc6 27. Tfe1 Le8 28. Td8 Pa6 29. Te6!

De ene prachtzet na de andere.

29 ... Dd7 30. Txa8 Pc7 31. Td8 Pxe6 32. Txe8+ Pf8 33. Txf8+

Zwart geeft op.

Dat was mooi, maar het kan mooier.

So – Firouzja

1.e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Pf3 e6 5. Le2 Pe7 6. 0-0 h6 7. Pbd2 Pd7 8. Pb3 g5 9. Ld2 a5 10. a4 Dc7 11. c3 f6 12. exf6 Pg6 13. c4 Ld6 14. cxd5 exd5

Diagram rechts

15. Ld3!

De zet van het toernooi.

15 ... Lxd3 16. Lxa5 Txa5 17. Dxd3 Kf7 18. Pxa5 Dxa5 19. Df5 Dd8 20. Tae1 Pgf8 21. Te7+! Lxe7 22. fxe7+ Kxe7 23. Te1+ Kd6 24. Pe5 Th7 25. Pxd7 Dxd7 26. De5

Mat.