Veertigste GP-zege voor superieure Verstappen die voorsprong in WK-stand verder uitbouwt

Max Verstappen (r) viert zijn overwinning in Barcelona met nummer twee Lewis Hamilton. Beeld ANP / EPA

Voor Verstappen was het zijn vijfde zege in de zevende race van het seizoen. Door zijn eigen dominante optreden en de tegenvallende resultaten van zijn belangrijkste concurrenten Sergio Pérez (vierde) en Fernando Alonso (zevende), bouwde Verstappen zijn leiding in de WK-stand verder uit. De tweevoudig wereldkampioen heeft 170 punten, zijn teamgenoot Pérez heeft er 53 minder. Alonso staat derde op een achterstand van 71 punten van de leider.

Voor Verstappen betekende de zege zijn veertigste uit zijn carrière, zeven jaar na zijn eerste zege in de Formule 1. Ook dat gebeurde toen in Barcelona. Verstappen is de jongste coureur ooit met veertig zeges achter zijn naam. Behalve in Spanje behaalde hij op twee andere circuits drie zeges: in Oostenrijk en Mexico.

Verstappen toonde zich na zijn dominante optreden gelukkig. ‘Het is enorm genieten in deze auto. Het was weer een sterk weekend. Hopelijk kunnen we dit volhouden. Het is ongelooflijk om hier weer te winnen.’

Hele weekend dominant

Verstappen was het hele weekend op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona al dominant. In alle vrije trainingen en ook in de kwalificatie noteerde de Nederlander de beste tijd. Achter de tweevoudig wereldkampioen startten Carlos Sainz (Ferrari) en Lando Norris (McLaren) vanaf plek 2 en 3.

De start van Verstappen verliep goed, ondanks zijn keuze voor de mediumbanden. Die zijn minder snel in het begin van de race, maar gaan langer mee. De rest van de top-10 startte op de snellere, zachte banden, maar kon het de Nederlander niet echt moeilijk maken. Alleen Carlos Sainz kwam vanaf startplek twee in de eerste bocht even dichtbij. ‘We kiezen dit seizoen vaak de goede bandenstrategie en ook vandaag weer. De start was nog een beetje tricky, maar dat ging ook goed’, aldus Verstappen.

In het eerste deel van de race was Sainz de belangrijkste uitdager van Verstappen op gepaste afstand, maar na zo’n 28 rondes veranderde dat. Hamilton was sneller dan de man van Ferrari en ging Sainz voorbij. Ook Russell bleek sneller dan de Spanjaard. Nyck de Vries eindigde in Barcelona als veertiende.