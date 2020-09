Veerman & Veerman: de Nick & Simon van het voetbal

Tristan Dekker van VVV Venlo (links) en Henk Veerman van Heerenveen. Beeld BSR Agency

Joey Veerman

Heerenveen-trainer Johnny Jansen is schor zaterdagavond. Dat komt niet omdat Heerenveen, voor het seizoen bestempeld als degradatiekandidaat, gedeeld koploper is met Ajax na drie zeges uit drie wedstrijden. Dat komt door middenvelder Joey Veerman. ‘Ik heb Joey nu ergens achterop mijn tong getatoeëerd, zo vaak heb ik naar hem geroepen,’ zegt Jansen zaterdagavond na afloop van Heerenveen-VVV (1-0). Veerman tekende voor de enige treffer via een strafschop na een aanval die hij zelf kundig opzette. Hij ging kort voor tijd met een staande ovatie strompelend van het veld nadat hij voor de tweede keer een schop had geïncasseerd die tot even zovele rode kaarten leidde.

Maar Jansen blèrde geen ‘Joey’ uit tevredenheid of bezorgdheid. Hij was geïrriteerd. ‘Joey moet met een man meer uit de drukte blijven, ruimte voor zichzelf creëren en de bal laten rondgaan. Dat kan hij als geen ander.’

Veerman nonchalant: ‘Ik heb het wel gehoord. Maar het gaat af en toe het ene oor in en het andere uit. Ik snap wat-ie bedoelde, maar denk niet dat we in de problemen zijn gekomen, ik denk dat ik het goed heb ingevuld.’

De 21-jarige Veerman, een jaar geleden overgekomen van FC Volendam, kreeg een persoonlijke VVV-cipier toebedeeld. De Volendammer is de laatste zeven wedstrijden telkens betrokken bij een doelpunt, ontlast daarnaast zijn defensie door zijn rust aan de bal, uitstekende inzicht en dito traptechniek. Heerenveen brak zijn contract open, maar de belangstelling van andere clubs neemt toe.

Jansen vindt Veerman ‘geweldig’, maar ziet nog verbeterpunten. ‘Daarom zou hij nog een seizoen moeten blijven.’

‘Ik snap dat hij dat zegt’, zegt Veerman lachend. Om de belangstelling maakt hij zich ‘geen seconde’ druk. Het is nog steeds ‘lekker rustig’ in zijn hoofd. Vraag hem niet naar droombestemmingen, want internationaal voetbal volgt hij niet. Liever spreekt hij af met vrienden in Volendam. Broodje eten in café-restaurant De Dijk, wat drinken, kermismuziek luisteren, spelletjes doen.

Hij verbaasde zich in een interview met de Leeuwarder Courant over ploeggenoten die de hele week met voeding en herstel bezig zijn. ‘Ik volg geen voedingslijstjes of zo. Het moet wel leuk blijven.’

De vergelijking met Theo Janssen dringt zich op. Janssen was eenzelfde type speler, maar maakte er nooit een geheim van niet honderd procent voor het voetbal te leven. Veerman: ‘Ik werk hard aan het verdedigende deel, aan meer scoren. Misschien dat ik op een hoger niveau meer op voeding ga letten. Maar ik vind voetbal leuk en moet me goed voelen. Op dit moment voel ik me goed.’

Henk Veerman

Dat komt ook door de komst van plaats- en achternaamgenoot Henk Veerman. De rijzige spits loopt niet al te soepel, maar is slim en handig en voelt precies aan waar die andere Veerman gaat passen.

Henk Veerman (29) was eerder 2,5 seizoen voornamelijk supersub bij Heerenveen en vertrok in 2018 naar FC Sankt Pauli uit de Tweede Bundesliga. Hij keerde een maand geleden terug en werd direct aanvoerder. ‘Dat zegt meer over mijn groei dan over Heerenveen. Ik was bij Sankt Pauli ook aanvoerder, en spreek niet eens Duits.’

De coronacrisis wekte heimwee op. ‘We konden haast niet weg, mijn vrouw en ik misten onze vrienden en familie. Misten Volendam, ha, toch het Monaco van Nederland. Dat ging rondzingen.’

Dagelijks appten en facetimeden Veerman en Veerman de laatste jaren al met elkaar. Ze schelen acht jaar en hebben geen overlap in hun vriendengroepen. Maar als je allebei uit Volendam komt en allebei in het voetbal zit, dan gaat dat vanzelf, doceert Joey.

Versterkingen waren broodnodig bij Heerenveen, want in de voorbereiding werden alle zes de oefenwedstrijden verloren. Henk: ‘Ik snap dat we als degradatiekandidaat werden gezien. Maar het was niet realistisch, want Heerenveen brengt altijd een aardig elftal op de been.’

Henk maakte vooral vorige week indruk door zich met Braziliaanse heupzwaaien door de Fortuna-defensie te werken. Nuchter: ‘En tegen VVV mislukt bijna alles. Ik moet nog constanter worden.’

Net als zijn ploeg. Met de rappe Van Bergen op de flank en de creatieve Bayern-huurling Batista Meier tussen de Veermannen in kan Heerenveen elke tegenstander pijn doen. Maar het is een wankel koord. Zelfs met negen man wist VVV de thuisploeg nog stress aan te jagen. Henk hoofdschuddend: ‘Ik dacht: laat dat balletje rondgaan, dat is ook duidelijk gecommuniceerd. Maar ze luisteren niet, dat is best lastig. Ach, we winnen, dat is het belangrijkst.’

Veerman & Veerman

Dus klonk er Nick & Simon, Jan Smit en werk van minder bekende Volendammers in de kleedkamer. Heerenveen was altijd een soort FC Scandinavië, nu slaan twee Volendammers er de maat. Mocht de jongste Veerman toch snel vertrekken dan zal de oudste hem missen. ‘Joey heeft praatjes voor tien, is op een leuke en soms op een irritante manier eigenwijs. Maar zoals hij nu voetbalt, kan geen mens mij wijsmaken dat hij er niet klaar voor is.’