Veerkrachtig Europees team droogt Amerikaanse golfers af

De juichkreten van de Europese golfers klonken vrijdagmiddag over de greens van La Golf National bij Parijs. En coach Thomas Björn glom. Zoals in zoveel voorgaande edities van de Ryder Cup in de laatste twintig jaar toonde het Europese team weer de meeste veerkracht en de beste teamgeest.

Alex Noren (rechts) en Sergio Garcia wonnen zeven van de eerste negen holes. Foto Getty Images

Golfveteranen als de Spanjaard Sergio Garcia en de Engelsman Ian Poulter zijn op hun best als het om de hoogste eer gaat – het winnen van de Ryder Cup – terwijl zij het zo vaak laten afweten als het om het meeste prijzengeld gaat.

Nadat de Amerikanen in de ochtend waren begonnen met een 3-0-voorsprong, volgde ’s middags een afdroogpartij. In de zogenoemde foursomes (waarbij twee spelers van elk team om de beurt de bal spelen) wonnen de Europeanen alle vier de partijen, waardoor een 3-0-achterstand werd omgezet in een 5-3-voorsprong.

‘We geloven in onszelf als team. In de ochtend moest ik enkele spelers uit het team laten die je normaliter zou opstellen. Maar in de middag waren die juist het gretigst en lieten ze zien dat je het met twaalf mensen moet doen. Alle twaalf hebben gespeeld. Het was een teleurstellende ochtend, maar een fantastische middag.’

Garcia die dit jaar nauwelijks iets had gepresteerd, won samen met zijn Zweedse maat Alex Noren, zeven van de eerste negen holes. Het was in de geschiedenis van de Ryder Cup nog nooit gebeurd dat de Europeanen alle vier wedstrijden in de foursomes hadden gewonnen.

In de ochtend leken de Amerikanen even hetzelfde te kunnen presteren in de fourballs, waarbij van elk team twee leden met hun eigen bal speelden en de beste score van de twee gold. Maar juist degene om wie deze week alles draait, liet het Amerikaanse team in de steek

Tiger Woods en zijn maat Patrick Reed (dit jaar nog de winnaar van de prestigieuze Masters in Augusta) lagen halverwege twee holes voor op het Europese duo Tommy Fleetwood (Engeland) en Franceso Molinari (Italië). Zowel Woods als Reed wist een birdie-putt te maken in de eerste negen holes.

Daarna kwamen de Europeanen terug. Met name Tommy Fleetwood maakte magistrale putts op de 15de en 16de hole. En Molinari mocht deze wedstrijd in Europees voordeel beslissen.

Woods werd weer de twijfelaar van weleer met een gezicht dat op onweer stond nadat zijn bal op de 16de hole in het water was beland. Het was in al zijn Ryder Cup-optredens al zijn 18de nederlaag, waarvan 17 bij de fourballs en foursomes.

Geen van de elf andere Amerikanen zal publiekelijk zeggen niet met Woods een team te willen vormen, maar meestal loopt het slecht af. In de middag had de Amerikaanse coach Jim Furyk besloten Woods uit het team te laten. Maar nu ging het helemaal verkeerd. Een 5-3-voorsprong zegt nog niet alles.

Vandaag zijn nog eens acht duels in de fourballs en foursomes plaats. Zondag volgen 12 singles. Wie het eerst meer dan 14 punten haalt, wint de Ryder Cup. Bij een stand van 14-14 houden de Amerikanen de beker.

Er is nog hoop voor de VS en ook voor Tiger Woods. Maar in het zelfvertrouwen waarmee de Amerikanen naar Parijs waren gekomen – afgelopen zondag bezetten zij nog vijf van de zeven hoogste plekken in het Tour Championship – is een forse deuk geslagen. Zeker in dat van Woods.