Veerkrachtig Ajax slaat toe in blessuretijd na moeizame strijd tegen FC Groningen

Ajax is een elftal van late doelpunten de laatste weken. Gewonnen in de slotfase van RKC, Cambuur en Feyenoord. Zaterdag drie doelpunten in blessuretijd, twee in de eerste helft, eentje na rust. Dat was de balans bij de belangrijke zege, op weg naar de beoogde prolongatie van de titel.

Even leek het erop dat Ajax op deze cruciale zaterdag, met later op de dag FC Twente - PSV, vrijwillig afstand zou doen van zijn aanspraken op de landstitel, zo wanstaltig was het spel in een fase van de eerste helft. Ajax lag bijna, na een fase van een minuut of twintig die elke beschrijving tartte, zo slecht en ongeïnteresseerd als het voetbal oogde.

Noodzakelijke opleving

Maar toen, kort voor rust, kreeg het elftal de geest, toen was daar opeens de noodzakelijke opleving, het besef blijkbaar dat elke wedstrijd een finale is, nu de eindfase van de competitie nadert en PSV vorm toont. Het herstel bracht twee doelpunten in de blessuretijd van de eerste helft, die later beslissend bleken.

Eerst draaide Dusan Tadic veel te simpel weg van Damil Dankerlui, bij een inworp, waarna de Serviër voorzette op de bij de eerste paal inlopende Davy Klaassen, 1-1. Klaassen, de laatste tijd meestal reserve omdat Steven Berghuis zijn plek als aanvallende middenvelder heeft ingenomen, keerde terug in de basisploeg door blessures en de reserverol van Edson Alvarez, net terug van WK-kwalificatiedienst. Berghuis was weer eens rechtsbuiten.

Daarop, na die 1-1, werd het duel even zelfs kolderiek. Dankerlui raakte de bal met de arm bij een voorzet. Scheidsrechter Bas Nijhuis reageerde niet en floot voor rust. VAR Rob Dieperink riep de als immer coulante Nijhuis naar het scherm, waarna de arbiter toch een strafschop gaf. Tadic, die zijn loopbaan in Nederland begon bij FC Groningen, scoorde en liet zich de bierdouche welgevallen.

Vreemde wedstrijd

Ja, het was een vreemde wedstrijd opeens. Want tot die tijd speelde Ajax vrij kansloos voetbal, bijna letterlijk kansloos, vrijwel zonder aanval met perspectief. Lam geslagen ook in het tweede deel van de eerste helft, apathisch, hoewel de eerste twintig minuten soeverein waren. Ajax had de bal, zonder overigens iets af te dwingen. Ja, af en toe was het oppassen met de capriolen van doelman André Onana, die de tijd nam en af en toe een mannetje uitkapte, en met de onzekere Perr Schuurs, die Jørgen Strand Larsen ook te veel vrijheid gaf bij de eerste uitbraak van FC Groningen, die meteen een doelpunt opleverde.

Groningen voetbalde met zelfvertrouwen door een uitstekende serie wedstrijden. Het elftal van trainer Danny Buijs bouwde netjes op, met een mooi uitgespeeld doelpunt tot gevolg. Vaardig was de dribbel van Paulos Abraham waarmee hij het hele middenveld overstak. Dat middenveld was geen hechte linie. Klaassen, Mohammed Kudus en Ryan Gravenberch lieten zich overlopen, de uitstekende back Bjorn Meijer overvleugelde Steven Berghuis. Doelman Onana had het schot van Strand Larsen moeten stoppen, althans, dat had er toch alle schijn van. Al twee seizoenen op rij had Groningen thuis van Ajax gewonnen en juist nu was daar de illusie van een derde zege, met de thuisclub in vorm en Ajax dat de laatste duels telkens pas in de slotfase won.

Opeens was de wedstrijd door de twee treffers van Ajax omgekeerd en moest FC Groningen ten aanval trekken, wat het best goed deed, met het aantrekkelijk voetballende elftal, al kwam het meeste gevaar van de meesterlijke inworpen van verdediger Bart van Hintum, die strakker en verder ingooit dat menigeen met de voeten kan voorzetten. Dissonant was het kort na rust ontplofte stuk vuurwerk vlak bij Onana, die zich bijna letterlijk rotschrok. Onana herstelde zich van zijn fout voor rust, onder meer met een redding op een kopbal van Strand Larsen.

FC Groningen drukte Ajax ver terug, maar opnieuw in blessuretijd viel de 1-3, toen invaller Brian Brobbey een mooie steekbal gaf op Steven Berghuis.