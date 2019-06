Veerkracht is het grootste wapen van het nieuwe Oranje

Matthijs de Ligt, die hier de gelijkmaker scoort tegen Engeland, is het toonbeeld van de veerkracht van Oranje. Beeld EPA

De progressie van Oranje in het seizoen van de glimlach werd geïllustreerd met drie acties van Matthijs de Ligt tegen Engeland, in de halve finale van de Nations League. De 19-jarige verdediger verbeeldt het nieuwe elan met zijn jongensachtige bravoure. Falen en weer opstaan. Pijn durven lijden en op zoek naar ultiem geluk, omdat voetballen vooral ook leuk moet zijn. Dan kijk je alweer uit naar de volgende uitdaging, een finale zondagavond tegen Portugal.

In het Estádio D. Afonso Henriques in Guimarães zie je wat een onvergetelijk seizoen bij Ajax en Liverpool in de Champions League doet met de Nederlandse internationals. Hoe de spelers onder de regie van bondscoach Ronald Koeman naar elkaar zijn toegegroeid. Vergeten is het chagrijn van twee gemiste eindtoernooien. Het ‘mini-EK’ is het ideale podium om de wederopstanding te bevestigen. Zeker in het Estádio do Dragão in Porto tegen de Europees kampioen.

De spelers kunnen tegen een stootje. De Ligt verslikt zich in de eerste helft in een terugspeelbal, trekt aan de noodrem bij Rashford die zelf de penalty benut. ‘Het was een zuur moment’, aldus De Ligt. ‘Ik dacht eigenlijk al aan het vervolg, had ik niet moeten doen. Je wilt geen fout maken en toch overkomt het je. En bij een verdediger wordt zo’n misser meteen afgestraft met een doelpunt.’

Het overkwam De Ligt zelfs bij zijn ­ongelukkige – en achteraf gezien te vroege – debuut voor Oranje tegen Bulgarije. Ruim twee jaar later staat er een stoere kerel in de defensie, die een moordwapen heeft ontwikkeld. Hoe kun je een blooper het beste herstellen? Door zelf te scoren. Maar eerst toont De Ligt zijn teamgenoten dat hij hooguit een krasje heeft opgelopen tegen Engeland.

Met een superieure kapbeweging vreet hij Rashford op en verplaatst het spel naar voren, het adagium van het ­gerenoveerde Oranje. Zo kennen de Ajacieden hun aanvoerder ook. ‘Fantastisch hoe Matthijs zich herpakt’, zegt Daley Blind. ‘Meteen na zijn fout neemt hij de bal rustig aan, kapt de spits nog eens uit en speelt feilloos in. Knap wanneer je dat als 19-jarige zo kunt doen.’

En Donny van de Beek: ‘Het tekent zijn sterke karakter.’ Frenkie de Jong lacht, zoals altijd als hij over voetbal praat. ‘Matthijs durfde meteen te voetballen, dat is het belangrijkste na zo’n moment.’

En dan volgt de paukenslag, die schitterende kopbal waarmee De Ligt de inhaalrace tegen Engeland inzet. Hij deed het voor Ajax in de uitwedstrijd tegen ­Juventus, nu zien de Britten een Nederlands zweefvliegtuig opstijgen na de corner van Memphis Depay. ‘Koppen begint zijn handelsmerk te worden’, zegt De Jong. ‘Matthijs werkt veel aan zijn sprongkracht, en dat betaalt zich uit.’

Scoren met het hoofd is een combinatie van timing en een uitgekiende strategie, vertelt De Ligt. ‘Ik verheug me bij elke corner. Ik ben goed in de lucht, ik werk inderdaad drie keer per week aan mijn explosiviteit en sprongkracht. Mijn timing wordt steeds beter, daardoor kan ik tegen vele verdedigers het kopduel winnen. Mijn kopbal is ook de uitvoering van een plan, diverse facetten spelen een rol. Nu zette Donny van de Beek een goed blok, waardoor ik de ruimte kreeg. En dan moet de bal ook goed nog worden aangespeeld, Memphis legde hem perfect neer uit die corner.’

Of De Ligt nu ook naar Barcelona moet verhuizen? De Jong, lachend: ‘Ik zou het top vinden.’ De Ligt, bedachtzaam als altijd: ‘Ik neem alle tijd voor die beslissing.’

Pure liefhebbers maken een vreugdedans, zoals invaller Quincy Promes die het eigen doelpunt van Walker forceert en de 3-1 maakt op aangeven van Memphis. Van de Beek drukt bij zijn invalbeurt meteen het gaspedaal in. Georginio Wijnaldum is ook bij Oranje het cement tussen de stenen, alsof hij niet vijf dagen eerder met Liverpool de Champions League heeft gewonnen. Wie wint, voelt geen pijn, zei bondscoach Koeman in Guimarães.

En zie hoe Frenkie de Jong als een balletdanser over het veld schrijdt, ballen afpakt en meteen versnelt. Hij heeft ‘zachte voetjes’ en voert tegen Engeland een bijna onzichtbare ­regie. De Jong vertelt hoe hij door zijn collega-internationals werd opge­vangen na zijn debuut, vorig jaar ­tegen Peru. ‘Ik hoorde er ook bij het Nederlands elftal meteen bij. Je hebt natuurlijk spelers met wie je meer omgaat dan met anderen, maar we kunnen lachen met elkaar. Dat plezier zie je terug op het veld, dan ren je ook zo hard mogelijk voor de ander.’

Oranje-app

In de Oranje-app telt de onderlinge concurrentie niet, ook niet de rivaliteit tussen clubs in de competitie. Van de Beek: ‘Na een mentaal tikje staan we gezamenlijk op. Het is langzaam gegroeid. Het is een leuke groep om mee te voetballen. We hebben veel contact als iedereen bij zijn club ­bezig is. We volgen elkaars prestaties, de betrokkenheid is groot.’

En dus camoufleert Wijnaldum dat hij op zijn laatste benen loopt. ‘Voor nog een finale geef ik alles. Daarna is de tank echt leeg.’

Daley Blind speelde donderdag ­alweer zijn 66ste wedstrijd in een slopend seizoen. Met alle plezier, aldus de linksback. Na de 0-1 was één blik genoeg. ‘Dit gaan we rechtzetten. We geven niet op, het is niet de eerste keer dat we terugkomen van een ­achterstand. We stralen in alles uit dat we een hecht team zijn. Die sfeer is niet nep. We voelen het zo, tijdens de trainingen en buiten het veld.’

Laten we niet te min denken over de Nations League, is de boodschap bij Oranje. ‘Voor een finale tegen Portugal hoeft niemand zich op te laden’, zegt Blind. ‘We kunnen geschiedenis schrijven door de eerste Nations League te winnen.’ En De Jong: ‘We weten dat de Nations League geen EK of WK is. Maar zoveel prijzen heeft ­Nederland niet gewonnen, deze ­willen we graag meenemen.’

13 duels werkten Nederland en Portugal tegen elkaar af. Zondag speelt Oranje opnieuw in Porto, waar deze reeks in 1990 begon met 1-0 nederlaag.