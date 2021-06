Veelzijdige Paul Pogba is overal op het veld de leider van Frankrijk

Paul Pogba (rechts) blijft in balbezit ondanks aandringen van Cristiano Ronaldo tijdens het EK-duel Frankrijk - Portugal. Beeld Getty

Terwijl Frankrijk tot dusver volhardt in zuinigheid en degelijkheid, springt het spel van Pogba in het oog. Niet superster Kylian Mbappé of de na zes jaar teruggekeerde spits Karim Benzema, maar de atletische middenvelder is de opvallendste speler in de ploeg van bondscoach Didier Deschamps.

Fraai was zijn assist op Benzema in de laatste poulewedstrijd tegen Portugal. Met een splijtende pass vanaf het middenveld bood hij de spits direct na rust de mogelijkheid om te scoren. In de eerste helft had hij Mbappé op vergelijkbare wijze vrij voor doelman Rui Patricio gezet. Al mistte de rappe aanvaller toen.

De passes waren een blauwdruk van het spel van Pogba. De middenvelder verstuurde dit EK de meeste steekpasses (7). Drie meer dan onder anderen Memphis Depay en Duitsland-middenvelder Joshua Kimmich (4). Een steekpass is een pass die de verdediging van de tegenstander opensplijt en waar een teamgenoot een loopactie op kan maken.

Astronomische bedrag

Voor bondscoach Deschamps is Pogba één van zijn belangrijkste spelers. De middenvelder stapte in 2016 voor het astronomische bedrag van 100 miljoen euro over van Juventus naar Manchester United, maar kon zijn vooruitgesnelde roem nooit helemaal waarmaken in Engeland. Deschamps heeft nooit getwijfeld aan de Fransman met Guineese roots die zijn land in 2018 aan de wereldtitel hielp.

‘Voor mij telt alleen de Pogba van het Franse nationale team’, zei Deschamps toen hem vorige week werd gevraagd hoe het kan dat de middenvelder bij de nationale ploeg zoveel beter is dan bij Manchester United. ‘Ik houd er niet van om als bondscoach te praten over wat er bij de clubs gebeurt.’

Zelf zei Pogba tegenover de Franse sportkrant l’Equipe: ‘Zowel bij Frankrijk als bij Manchester spelen we in een 4-2-3-1 systeem. Bij Manchester United ligt de nadruk meer op mijn verdedigende taken. Bij Frankrijk krijg ik meer de vrijheid om mee ten aanval te trekken.’

Samen met N’Golo Kante vormt Pogba het perfecte blok op het middenveld. In de 29 wedstrijden dat zij samen in de basis startten, verloor Frankrijk nog nooit. Naast de stofzuiger van Chelsea is Pogba degene die het spel moet vormgeven. Niet voor niks is hij bij Frankrijk de speler met de meeste balcontacten (252).

Ballen veroveren

In balbezit laat hij zich graag uitzakken om de ballen bij de verdedigers op te halen. Bij balverlies durft hij druk te zetten op de tegenstander. Pogba is de Franse speler die de meeste ballen veroverde (5) diep op de helft van de tegenstander. Opvallend, aangezien Frankrijk afwachtend en teruggetrokken speelt. Alleen Georginio Wijnaldum (8) en Kimmich (6) veroverden meer ballen in de buurt van het doel van de tegenstander.

De Pogba van dit EK doet terugdenken aan de Pogba van drie jaar geleden, tijdens het WK 2018. Alsof eindtoernooien met de nationale ploeg het beste in de 1.91 meter lange middenvelder naar boven halen. Samen met aanvoerder en doelman Hugo Lloris en verdediger Raphael Varane vormt hij het klankbord van Deschamps. Of het nu gaat over de te kiezen tactiek of het selecteren van de tijdelijk geweerde Benzema.

‘Deschamps heeft mij geholpen een leider te worden bij het Franse team. Ik ben hem dankbaar dat hij mij zijn vertrouwen heeft gegeven. Ik probeer het terug te betalen’, zei La Pioche, zoals zijn bijnaam luidt, in aanloop naar het EK. ‘Het betekent de joker of grappenmaker. Ik vind het leuk om mensen af en toe op een leuke manier voor de gek te houden.’

Meer dan een grappenmaker is hij een van de belangrijkste schakels van de Franse ploeg. Op het EK behoort hij tot de opzienbarendste spelers. Als de voetballer die zijn sterke fysiek perfect combineert met zijn fijnzinnige techniek en creatieve ingevingen. Al wordt hij met spelers als Mbappé, Benzema en Antoine Griezmann omringd door spelers met een surplus aan kwaliteit.

Frankrijk als gedoodverfde favoriet voor de Europese titel? Het zou zomaar kunnen. Hoe dan ook: na zijn sterke optredens in de poulewedstrijden zijn de ogen meer dan ooit gericht op Pogba.