Veelzijdige Europees kampioen kan iedereen aan

De Oranjeploeg is trots op het behalen van de halve finale na de 2-0 zegen op Italie. Stefanie v.d. Gragt, midden, maakte de tweede goal middels een puike kopbal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een elftal dat verleden, heden en toekomst mengt tot fel oranje liet zich zaterdag heerlijk meeslepen door euforie, na de dubbelslag op het WK: plaatsing halve finale tegen Zweden, met kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio als bonus.

Oranje was het equivalent van voetbal, zang, dans en sportgeluk. Al dat succes moest even indalen. In de oranje gekleurde braadpan van Valenciennes bleken Nederlandse vrouwen fitter en frisser dan die uit Italië. Meer trots dan verbaasd was bondscoach Sarina Wiegman na de

2-0, het gevolg van een vreselijke eerste helft met een parodie op voetbal, en een uitstekende tweede helft. Daarin liet de ploeg zien wat mogelijk is, ook tegen Zweden in de halve finale met perspectief.

Zo is toernooivoetbal. Gevolgen beperken als het minder loopt, toeslaan als het kan. Vandaar dat Wiegman meer trots is dan verbaasd. Ze weet wat haar spelers kunnen, al is menigeen nog steeds niet top dit toernooi. En dan toch de halve finale bereikt. De Europees kampioen kan vrijwel iedereen aan. Elf duels op rij zijn inmiddels gewonnen op een eindtoernooi, een indrukwekkende, zeldzame serie.

Toernooiploeg bij uitstek

Noorwegen, Denemarken, België, Zweden, Engeland, weer Denemarken (allemaal EK), Nieuw-Zeeland, Kameroen, Canada, Japan en Italië (WK). Vrijwel alle continenten verslagen, alle stijlen, alle kwaliteiten. Nederland zal sowieso een sprongetje maken op de wereldranglijst, gekomen van acht. Nederland bewijst zich als toernooiploeg bij uitstek. Nooit in paniek. Liefst aanvallend, eventueel op de counter, hoewel daarvan nog betrekkelijk weinig komt omdat Shanice van de Sanden en in mindere mate Lieke Martens niet zo goed zijn als op het EK.

De leeuwinnen, zoals ze zichzelf noemen, mogen naar de stad van de leeuw, Lyon. Woensdag, in de halve finale tegen Zweden. Een prestatie van formaat van een ploeg van stavast. Zelfs in zo’n eerste helft, zo slecht en slordig, met veel te grote ruimtes, met dribbels op verkeerde momenten en met passes naar niemand, is de zege nooit werkelijk in gevaar geweest. En dan is het spel opeens veel beter, na rust, zonder dat Wiegman veel heeft gezegd. Jackie Groenen is dan de stofzuiger die onvermoeibaar rommeltjes opruimt in het schijnsel van de zon. Daniëlle van de Donk ruziet de ene keer wat, en neemt de andere keer de bal geweldig aan, dood op de voet, en prikt hem op de lat.

Dan is zelfs de bekritiseerde Shanice van de Sanden eventjes goed. Ze geeft twee afgemeten voorzetten, als voorbode op wat komen gaat. Wiegman gaf toe dat Van de Sanden eindelijk beter begon te voetballen, maar op een gegeven moment moest ze Lineth Beerensteyn brengen, mede omdat het met de veelbesproken teen van Martens redelijk ging.

Stefanie v.d. Gragt springt een gat in de lucht na haar rake kopbal, 2-0 voor Oranje. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als ze een keer allemaal tegelijk top zijn, kunnen ze de grootste prijs misschien zelfs winnen. Nu zit het mee en dat is perfect voor toernooivoetbal. Nederland belandde aan de goede kant van het schema. Geen Frankrijk en geen VS tot de eventuele finale, waarbij aangetekend dat de Amerikanen kwetsbaar waren tegen Spanje en Frankrijk. Het spel van Oranje valt gemiddeld genomen tegen, maar de vrouwen zeggen wat toernooivoetballers zeggen: dat het gaat om winnen.

Spelhervattingen

Succes is daarbij maakbaar. Door hard trainen. En als het niet lukt met een vloeiende aanval of een perfecte counter, kan het ook anders. Alle goals in de knockoutfase zijn gevallen uit spelhervattingen. Daarop is veel getraind. Wiegman: ‘We vonden dat we daaruit te weinig rendement haalden.’ Het is te beredeneren. Goed trappen, goed koppen met lange Nederlandse vrouwen. Eerst een hoekschop en een strafschop tegen Japan.

Daarna twee vrije trappen tegen Italië, met Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt als koppers. Sherida Spitse als aangever met haar schitterende traptechniek, indraaiend of strak. De recordinternational houdt het spel soms op, maar met haar traptechniek is ze een van de besten, ook internationaal gezien. Spitse: ‘Vrije ballen, corners, daarmee zijn we heel gevaarlijk.’ Ze zoekt even oogcontact met de koppers. Jackie Groenen, vol respect: ‘Ongelooflijk. Spelhervattingen zijn een van de krachten van ons team. Sherida legt de ballen neer waar ze wilt.’

Van der Gragt had al gezien dat Italië het niet ging volhouden. ‘Ze probeerden tijd te rekken. Bij ons zag je juist tempo bij de ingooien. Ze kregen geen kans meer, dat is de beloning voor ons, dat we zo staan. Ik raakte de bal super, ik kon er goed tegenaan knikken.’

Vooral Lineth Beerensteyn is teleurgesteld. Zo goed ingevallen telkens, maar Van de Sanden blijft vooralsnog in de basis staan. ‘Het is lastig. Als ik mee mag doen, doe ik gewoon mijn ding. Ik heb niet heel veel verwachtingen. Als ik die wel heb, valt het misschien tegen.’ Maar Beerensteyn schikt zich, zoals ze zich allemaal schikken in de schemering van het succes. De halve finale van het WK is groter dan welk individueel belang ook, beseft iedereen.