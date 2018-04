Veelvraat Van den Breggen voegt ook De Ronde aan haar erelijst toe

Ik ben misschien wel tien keer dood gedaan, maar dat geeft niets Anna van der Breggen Anna van der Breggen trotseert de Paterberg in de Ronde van Vlaanderen © Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

'De Ronde van Vlaanderen is toch een van de mooiste wedstrijden om te winnen. En deze had ik nog niet', zei een opgewekte Van der Breggen na de finish. Ze klonk monter, alsof het geen loodzware wielerkoers betrof. Maar zo'n overwinning behalen is verre van eenvoudig. Dat had ook Van der Breggen wel gevoeld op de Paterberg, de laatste beklimming van de dag. 'Ik ben misschien wel tien keer dood gedaan.'



Van der Breggen was door haar ploeg Boels-Dolmans (vanwege de vele toprensters ook wel het Quickstep van het vrouwenpeloton genoemd) niet eens als kopvrouw aangewezen. Zij moest de koers hard maken. Dus de concurrenten pijn doen door hard op kop te rijden, zodat teamgenoten Amy Pieters en wereldkampioene op de weg Chantal Blaak niet te veel krachten hoefden te verspelen.



Maar toen Van der Breggen op zo'n 30 kilometer van de eindstreep versnelde, leek alleen tijdritspecialist Ellen van Dijk (Sunweb) even te kunnen volgen. Van Dijk, de winnares van 2014, kwam tot een meter of tien van de koploopster, maar kon het tempo van de ontketende Zwolse op de vals platte weg uiteindelijk niet volgen. De eerdere winnaressen van de Ronde van Vlaanderen zijn Marianne Vos (2013), Annemiek van Vleuten (2011) en Mirjam Melchers (2005 en 2006).



Het werd een volledig Nederlands podium in Oudenaarde, een primeur in de veertien jaar oude koers die over wisselende parkoersen is verreden. Amy Pieters van Boels-Dolmans won de sprint om de tweede plek. Daar achter kwam Annemiek van Vleuten, wereldkampioen tijdrijden, als derde over de finish. Een schaatspodium, werd gegrapt in Vlaanderen.



Voormalig winnares Van Vleuten beleefde een turbulente wedstrijd na een valpartij op de Muur van Geraardsbergen. Haar schouder was uit de kom geschoten. 'Ik kon niet eens een bidon vasthouden en ben op adrenaline derde geworden. Adrenaline is de beste pijnstiller. Ik zal een paar dagen rustig aan moeten doen, maar ga thuis nog wel naar het ziekenhuis om te kijken of er niet iets beschadigd is. Gelukkig hebben we nog een weekje extra tot de Ardense klassiekers zijn', zei ze optimistisch tegen ANP.



Maar het is maar de vraag of er iemand is die veelvraat Van der Breggen daar dit jaar van meer overwinningen in de Ardense klassiekers kan afhouden.