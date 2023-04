Veelvraat Pogacar is klasse apart in Ronde van Vlaanderen en dat stemt Van der Poel nederig

Tadej Pogacar blijft tijdens de beklimming van de Paterberg buiten bereik van Mathieu van der Poel (op de achtergrond in het blauw). Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Mathieu van der Poel reed zijn beste Ronde van Vlaanderen ooit, wist onvermoede krachten bij zichzelf los te maken, maar verloor toch van Tadej Pogacar. De Sloveen was zondag nu eenmaal een klasse apart, stelde zijn tegenstander vast. In achtervolging op Pogacar trapte de Nederlander in de laatste dertien van de 273 kilometers wattages die hij niet eerder wist op te brengen. ‘Ik kwam alleen niet dichter. Dan ben je verdiend tweede en mag je niet klagen.’

Precies zoals hij zich had voorgenomen won Pogacar zijn eerste ‘Ronde’. Wetende dat hij in de sprint vrijwel kansloos zou zijn tegen zijn twee grootste concurrenten, Van der Poel en de Belg Wout van Aert, had de Sloveen vooraf besloten op een van de zeer lastige kasseienklimmetjes die de finale van de Ronde kleuren, er vandoor te gaan en solo over de finish te rollen.

Ze waren vooraf als de Grote Drie betiteld en in de koers, de 107de editie van de Vlaamse hoogmis, kwamen ze inderdaad als de drie sterkste renners bovendrijven. Dat bleek toen Van Aert, Van der Poel en Pogacar, in hun jacht op de kopgroep, in drie zware kasseienhellingen en luttele kilometers bijna twee minuten inliepen.

Dat ze op de afspraak waren was bijzonder, want de drie kopmannen hadden makkelijk slachtoffer kunnen worden van een van de vele massale valpartijen in deze extreem nerveuze Ronde. Dieptepunt was een uiterst knullige manoeuvre van de Pool Filip Maciejuk van Bahrein-Victorious die vanaf de berm het peloton in dook waardoor een derde daarvan viel en verschillende renners naar het ziekenhuis moesten. Maciejuk werd onmiddellijk uit koers genomen en tweette daarna de ene na de andere verontschuldiging.

De drie tenoren

Samengevat verging het de drie tenoren uiteindelijk zo: eerst knakte Van der Poel Van Aert, daarna knakte Pogacar Van der Poel.

Dat laatste gebeurde bij de derde en laatste passage over de iconische Oude Kwaremont. Daar, op 18 kilometer van het einde, zette Pogacar aan en liet Van der Poel achter. De Nederlander, tweevoudig winnaar van de Ronde, had tien kilometer eerder met een aanval Van Aert op achterstand gezet.

Diens ploegleider, Arthur van Dongen, kon zich daar alleen maar bij neerleggen. ‘Je kunt van tevoren allerlei tactische plannen maken, maar uiteindelijk werd dit een man-tegen-man-gevecht en helaas kon Wout daar niet in mee.’

Op de laatste klim van de dag, de Paterberg, leek Van der Poel nog iets op Pogacar in te lopen. ‘Daar brak ik bijna’, zei de Sloveen. ‘De Kwaremont ligt me veel beter.’ Dat is het verschil tussen de twee: vijf minuten op de limiet fietsen, zoals op de lange, niet zo steile Oude Kwaremont, ligt de Sloveen het beste. Vijfvoudig wereldkampioen veldrijden Van der Poel is explosiever en is daardoor beter op ‘de Pater’, een steil klimmetje van minder dan twee minuten waar hij een enorm vermogen kan trappen.

Pogacar de betere tijdrijder

Pogacar is dan weer de betere tijdrijder van de twee en dat trof, want nadat hij bovenop de Paterberg vanaf het kasseienweggetje linksaf sloeg, wachtte de kopman van UAE een tijdrit van 13 kilometer over brede wegen. Met tegenwind. ‘Dat was zo zwaar’, zei Pogacar. ‘Ik had geen energie meer toen ik over de streep kwam. Maar ik wist vooraf dat ik alleen solo kon winnen.’

Op 16 seconden volgde Van der Poel, die daarmee in vijf deelnames een mooie reeks voortzette in de Ronde van Vlaanderen: vierde, eerste, tweede, eerste, tweede. Een minuutje na hem sprintte Pedersen naar de derde plaats, op centimeters gevolgd door een gedesillusioneerde Van Aert. ‘De ploeg had het verdiend als ik nog naar een podiumplaats had kunnen rijden.’

Pogacar wist niet dat hij pas de derde winnaar van de Tour de France is die ook de Ronde van Vlaanderen won. Eddy Merckx deed dat in de jaren zestig en zeventig en Louison Bobet in de jaren vijftig. ‘O, dan kan ik nu met pensioen en trots terugkijken op mijn carrière. Ga ik niet doen, hoor.’

‘Merckx’, complimenteerde Van der Poel, ‘hij is goed op weg om zoiets te worden.’ De Nederlander wachtte na de finish aandoenlijk geduldig achter een kluwen van fotografen en begeleiders rondom Pogacar, voordat hij een gaatje zag en de kans greep om de collega in wie de Nederlander veel van zichzelf zegt te herkennen, een langdurige knuffel te geven.

Interessant vergezicht

Van der Poel opende in één moeite door een interessant vergezicht: is Pogacar in staat alle vijf zogenoemde monumenten, klassiekers die ruim een eeuw oud zijn, te winnen? ‘Als iemand het kan is hij het’, zei Van der Poel.

De nog maar 24-jarige Sloveen scoorde zondag drie uit vijf, naast de Ronde won hij twee keer de Ronde van Lombardije en een keer Luik-Bastenaken-Luik. Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo ontbreken nog. ‘Sanremo is ontzettend moeilijk’, zei Pogacar. ‘Dat merkte ik weer een paar weken geleden. Ik was in mijn allerbeste vorm en toch werd ik maar vierde.’ Dat was achter winnaar Van der Poel en nummer drie Van Aert.

En Roubaix? ‘Daarvoor ben ik met 67 kilo nu te licht. Om goed over die Franse kasseien te gaan moeten er wat kilo’s bij en ik moet iets verzinnen voor mijn handen. Die krijgen het zwaar op die kasseienstroken.’