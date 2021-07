Veelbelovende Europese start van opgepimpt PSV, dat Galatasaray met 5-1 verslaat

Zahavi viert zijn openingstreffer. Beeld ANP

Fraai waren de perfect uitgespeelde doelpunten van Eran Zahavi en Mario Götze, als blijk van het potentieel dat de ploeg herbergt. Knullig het doelpunt dat PSV incasseerde en vele kansen die het onbenut liet. Het teken van een team in opbouw, na net drie weken voorbereiding. Niettemin deels bepalend voor deel twee van Project-Schmidt in Eindhoven, dat een veelbelovende start kent tegen de 22-voudig kampioen van Turkije.

Met de komst van de Duitse trainer sloeg PSV een jaar geleden een nieuwe weg in. De club wilde op het veld het afwachtende en behoudende masker van zich afschudden en zichzelf een nieuw gezicht geven door te voetballen met veel druk naar voren en het voortdurend afjagen van de tegenstander.

Maar PSV moest wennen aan Schmidt en diens filosofie. Bovendien ontbrak het met de krachtpatsers Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré aan enige creativiteit vanaf het middenveld. Schmidt wint liever met 6-5 dan met 1-0, maar moest concluderen dat zijn ploeg 25 tot 30 doelpunten te weinig had gemaakt. PSV eindigde als tweede, met zestien punten minder dan kampioen Ajax.

Vernieuwd middenveld

Tegen het zwakke Galatasaray, waar Ryan Babel in de basis begint, is Marco van Ginkel de controleur naast Sangaré. De nieuwbakken aanvoerder liep vorig seizoen als huurling van Chelsea al rond op trainingscomplex De Herdgang, maar herstelde van een zware blessure. PSV legde de 28-jarige middenvelder deze zomer definitief vast, met de gedachten een verbinder en leider in het midden te hebben. Net voor rust wordt zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied ternauwernood geblokt.

Van Ginkel moet met zijn loopvermogen en doelpunten niet alleen voor meer gevaar voor het doel zorgen, hij is een van de beoogde steunpilaren van de ploeg die, na een hectische transferzomer vorig jaar, opnieuw een facelift heeft ondergaan. PSV gaat verder op de ingeslagen weg om ‘Kapitel Schmidt’, zoals de club het zelf betitelde, te laten slagen.

In de jacht op een ticket voor de Champions League en de eerste titel sinds 2018 moet PSV het hoogstwaarschijnlijk doen zonder Denzel Dumfries en Donyell Malen. De twee oranje-internationals zijn dicht bij een vertrek en ontbraken tegen Galatasaray. Malen kan zijn handtekening ieder moment zetten bij Borussia Dortmund. Voor Dumfries, uitblinker bij het Nederlands elftal op het EK, zouden Everton en Internazionale op de loer liggen. PSV hoopt 45 tot 50 miljoen euro voor het duo op te strijken.

In het Philips Stadion klappen, juichen en zingen ruim 23 duizend uitgelaten supporters woensdagavond voor de verdedigers André Ramalho (29), Phillip Mwene (27) en de ingevallen middenvelder Davy Pröpper (29). De nieuwelingen zijn het levende bewijs van hetgeen waaraan het PSV vorig seizoen ontbrak: ervaring en leiderschap. Al laat rechtsback Mwene zijn tegenstander wel heel makkelijk de voorzet geven bij het doelpunt van Galatasaray, vlak voor rust.

Invaller Cody Gakpo houdt twee opponenten van de bal. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Het moet de juiste mix vormen met het talent van Noni Madueke, Cody Gakpo, Yorbe Vertessen en Mohamed Ihattaren, al lijkt laatstgenoemde nog altijd niet in de plannen van Schmidt voor te komen. De 19-jarige middenvelder valt niet in. Fijn zijn de dribbels vanaf rechts van Madueke, een potentiële publiekslieveling, nu publiek weer welkom is in de stadions.

Hoofdrollen Zahavi en Götze

De veldbezetting lijkt sowieso logischer dan vorig seizoen. Schmidt stapte over van het veelbesproken 4-2-2-2-systeem naar een 4-2-3-1-formatie, met Götze als architect achter spits Zahavi. De Israëlische aanvaller scoort al na iets meer dan een minuut als hij de bal van de voeten van doelman Fernando Muslera frutselt. Een half uur later staat hij opnieuw op de goede plek om een lage voorzet van Madueke binnen te glijden: 2-0.

Götze, een van de grote uitblinkers op woensdagavond, viert zijn 3-1. Beeld ANP

Het is de beloning voor een sterk en energiek begin van PSV. Al valt de ploeg terug naarmate de eerste helft verstrijkt, met het tegendoelpunt als domper op slag van rust. De treffer is al snel vergeten als Götze na een feilloze combinatie met Van Ginkel en Zahavi de bal in de kruising krult. Vlak voor tijd bepaalt hij de eindstand op 5-1. Zahavi heeft zijn derde doelpunt dan al gemaakt.

Volgende week volgt de return, waarna nog twee ronden wachten voordat PSV zich mag laten zien op het podium waarnaar het zo snakt, de Champions League.