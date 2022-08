Veelbelovend seizoen met een rare kronkel vanwege het WK voetbal

Een opstootje tussen spelers van Ajax en PSV tijdens de Johan Cruijff Schaal. PSV is vast van plan de heerschappij van Ajax het nieuwe voetbalseizoen aan te pakken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In het voetbal dat nooit, voor niets en voor niemand stopt, omdat altijd wel ergens een toernooi is of een voorronde van een toernooi met miljoenen als inzet, begon vrijdag de goede oude eredivisie, constante factor sinds 1956. Heerenveen - Sparta was de openingsdans van een seizoen dat zich zal voltrekken als een nerveuze quickstep.

Het was een mooi duel meteen, op papier zeker. Twee nieuwe trainers: Kees van Wonderen (Heerenveen) en Maurice Steijn (Sparta). Tal van nieuwe spelers, zoals bijna overal, met bij Heerenveen mogelijk de voorhoede waarmee de club de in voorgaande seizoenen verloren gegane aansluiting met de subtop hoopt te bewerkstelligen: Sydney van Hooijdonk en Amin Sarr.

Het is een speciale versie van de competitie, vanwege de brute onderbreking halverwege november, door het winter-WK in Qatar. De hervatting met speelronde 15 is dan op vrijdag 6 januari. Trouwens: de eerste divisie, in potentie een van de spannendste competities van Europa, met eveneens de aftrap op vrijdag, overlapt het WK zelfs voor een deel, met de hervatting vanaf vrijdag 9 december. Dat is ruim een week voor de finale in Qatar. De clubs stemden in met het schokkerige verloop van de competities. Ze hadden ook weinig andere keus, het zij gezegd.

Het is bijna overal een kwestie van proppen, al liet de Fifa twee onderbrekingen voor interlands vallen, om tijd uit te sparen. Alleen in september mag bondscoach Louis van Gaal nog twee keer oefenen voor het WK, tegen Polen en België, tevens het slotstuk van de groepsfase van de Nations League. Teambuilding is ook voor hem deze keer als een maaltijd uit de snelkookpan.

Geen WK-voorbereiding

Clubs wilden zolang mogelijk doorspelen, ook in de buitenlanden. Dus is op 13 november nog voetbal te zien in de eredivisie. Vermoedelijk op 15 november vertrekt Oranje naar Qatar met het openingsduel van het toernooi tegen Senegal op maandag 21 november.

Niks geen wekenlange voorbereiding. Daarmee is één van de charmes van het WK weggenomen. De normaliter rustige opbouw naar een eindronde is een zalige periode van gemijmer over de opstelling, over vorm en kansberekening. Het WK wordt niet opgediend als rijk gegarneerd hoofdgerecht, maar als een tussendoortje.

En toch, ondanks al dat voetbal, is de start van de eredivisie er als vanouds eentje om naar uit te zien, omdat de supporter van welke club ook nu eenmaal hunkert naar de hervatting en, op iets grotere schaal, omdat de verwachting is dat het misschien voorbij is met de overmacht van kampioen Ajax. Al is het maar omdat zoveel nieuw is in Amsterdam dat het even wennen is om het oude weer te herstellen.

Ruud van Nistelrooij, de nieuwe coach van PSV, feliciteert Armando Obispo met de winst op Ajax (5-3) in de JC Schaal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bijna overal wemelt het van de nieuwelingen, met deze week doelman Jasper Cillessen als sensationele transfer van NEC, waar de international begon als prof. Het is bij menig club alsof de etalage in mei hermetisch is gesloten, waarna de toeschouwer zich een paar maanden later verbaast over het nieuwe interieur, nadat de rolgordijnen zijn opgetrokken. Voetballers trekken van de ene naar de andere werkgever, om een loopbaan op te bouwen, een nieuwe kans te grijpen of het einde te markeren.

PSV heeft zich voorgenomen nadrukkelijker dan de laatste seizoenen te zagen aan de poten van de hegemonie van Ajax. Trainer Arne Slot van Feyenoord profileerde zich vorig seizoen als een halve tovenaar die de traditionele top-twee wil bijhouden.

FC Twente hield de selectie van vorig seizoen vrijwel bij elkaar en is opnieuw kandidaat voor de vierde plaats, met AZ vermoedelijk als rivaal, of het altijd ambitieuze FC Utrecht, dat vaak een beetje tegenvalt. Bij FC Twente, met het geroutineerde duo Ron Jans (trainer) en Jan Streuer (technisch directeur) aan de leiding, kent het enthousiasme bijna geen grenzen en zal het stadion vrijwel elke wedstrijd zijn uitverkocht. FC Twente is een voorbeeldclub waar het gaat om de worteling in de gemeenschap.

Ruud van Nistelrooij

Afgelopen seizoen was een uitstekend jaar voor het Nederlandse clubvoetbal, zeker Europees gezien, met de finaleplaats van Feyenoord in de Conference League en de sublieme groepsfase van Ajax in de Champions League als blikvangers. De keerzijde van de successen is de leegloop bij die clubs, met bijna voortdurend inkomend en uitgaand verkeer.

PSV, net als Ajax (Schreuder) met een nieuwe trainer, is ook opnieuw in de steigers gezet, mede door de komst van trainer Ruud van Nistelrooij en het afscheid van bepalende spelers als Mario Götze en Eran Zahavi, expliciete aankopen van de vertrokken trainer Roger Schmidt.

Alfred Schreuder, de nieuwe coach van Ajax, vangt Calvin Bassey op na diens rode kaart in de wedstrijd om de Cruijff Schaal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Van Nistelrooij zal, zoals dinsdag bleek in de voorronde van de Champions League met het opstellen van Ismaël Saibari, profiteren van de jonge spelers met wie hij werkte als trainer van Jong PSV. Hij liet in het duel om de Johan Cruijff Schaal zien wat ook de bedoeling is: voorzetten van de flanken, met als doel: rake kopballen van Luuk de Jong (al scoorde die niet) en Guus Til.

Het is een beetje de tegenovergestelde ontwikkeling als in Amsterdam. Ajax had de grote, sterke Sébastien Haller als aanvalsleider, die wel topschutter was maar soms detoneerde in het beoogde combinatiespel. Ajax verkocht hem aan Dortmund, waar bleek dat hij ziek is. Ajax trok de lange Italiaan Lorenzo Lucca aan voor plan-B, dat bij PSV eigenlijk plan-A is met Luuk de Jong. Bij PSV is de souplesse en het technisch vermogen mogelijk wat kleiner, maar De Jong en Til, met aangevers als Cody Gakpo en Xavi Simons, zullen een doelpunt of 40 maken met zijn tweeën.

Opwindend, snel en fel, als de botsing van stijlen zoals die zich voltrok bij de Cruijff Schaal; op die manier is voetbal bijna altijd aantrekkelijk. Wie weet welke problemen het enigszins herschikken van de hiërarchie geeft bij Ajax, zeker op het middenveld en voorin. Antony wilde naar United, maar Ajax laat de eigengereide Braziliaan niet gaan. Ajax mist een topdoelman, heeft weinig lengte in het centrum van de defensie en het vertrek van rechtsachter Noussair Mazraoui is niet helemaal opgevuld.

Maar ja, is die nieuwe beoogde rechtsback van PSV, Ki-Jana Hoever, al zo goed? Nee. En hoe functioneert straks de opvolger van Tyrell Malacia, de linksachter van Feyenoord die naar Manchester United vertrok? Feyenoord deed wat Slot beloofde in het eerste jaar: waarde creëren op het veld, waardoor de club een record aan transfergelden binnenhaalde, vooral door Sinisterra, Malacia en vermoedelijk de Noor Aursnes.

De eredivisie is bijna de tweede Grand Prix van Nederland, zo snel als het loopt. Natuurlijk, het aantal spelers dat naar het WK gaat is relatief beperkt. Degenen die geen international zijn, krijgen rust genoeg. Ze kunnen blijven trainen. Periodisering zal van belang zijn, om het seizoen in tweeën op verantwoorde wijze te voltooien. Wie is wanneer fit? Op zich kan het WK ook gunstig uitpakken, want het valt midden in het seizoen, met spelers in topvorm. Gewoonlijk is het WK na een zwaar clubseizoen, als menigeen liever vakantie heeft.

Periodisering is club- en zelfs persoonsgebonden. Ajax en Feyenoord hoefden geen voorronden te spelen in Europa, PSV put zich meteen uit tegen Monaco. Wie Feyenoord in de voorbereiding zag, geeft weinig voor de kansen, maar de transferperiode duurt nog tot eind augustus en Slot heeft zich bewezen als een eminente en snelle bouwer. Feyenoord verkocht voor meer dan 45 miljoen (exclusief Aursnes) en kan weer een financieel stootje hebben.

Ajax toucheerde alleen al voor Lisandro Martinez bijna 60 miljoen, exclusief bonussen, en gaf ogenschijnlijk makkelijk tientallen miljoenen uit, zelfs aan spelers die (deels) bij Ajax zijn opgeleid: Steven Bergwijn en Brian Brobbey.

Het is een seizoenstart met tal van vragen. Kan Vitesse de leegloop (onder anderen Openda, Doekhi, Rasmussen en Bazoer) weerstaan? Is Excelsior niet bij voorbaat reddeloos verloren, na de gelukkige promotie in de doldwaze wedstrijd bij ADO en de uitverkoop, onder wie topschutter Thijs Dallinga? Presteert RKC net zo verrassend als vorig seizoen?

Het seizoen herbergt ontelbaar mooie aspecten: Volendam, na dertien jaar gepromoveerd, stelt met Henk Veerman en Robert Mühren twee aanvallers uit het dorp op, terwijl Jan Smit uit Volendam de zingende voorzitter is en Wim Jonk de lokale trainer die volgens de leer van Cruijff wil voetballen.

Kees van Wonderen is een van de talentvolle trainers. Hij verliet Go Ahead om bij Heerenveen verder te groeien. Henk de Jong is terug bij Cambuur, nadat hij een deel van vorig seizoen miste door ziekte. De Duitser Frank Wormuth verhuisde van Heracles naar FC Groningen, Sparta roerde zich fors op de transfermarkt, met oud-international Jonathan de Guzman als prettige verrassing, en trok een trainer aan die vaak uitstekend presteert: Maurice Steijn.

En de bij Sparta vertrokken trainer Henk Fraser laat het WK aan zich voorbijgaan (hij was assistent van Louis van Gaal) om bij FC Utrecht te werken, een van de clubs waar hij ook voetbalde. Supporters van Fortuna Sittard zijn nu al in alle staten, na de komst van Burak Yilmaz en anderen, al zal de Turkse ster vermoedelijk niet vanaf de aftrap meedoen tegen Ajax zaterdag. Emmen deed wat het dolgraag wilde: na één seizoen terugkeren in de eredivisie.

Spannend zal het ook zijn in het zogenoemde rechterrijtje, om het nog maar niet te hebben over de slag om promotie uit de eerste divisie, nu onder meer ADO Den Haag, De Graafschap, Willem II, PEC Zwolle, NAC, Heracles en VVV in de tweede profliga verzeild zijn geraakt. Het rechterrijtje van de eredivisie samenvoegen met het linkerrijtje van de eerste divisie. Dat zou pas echt een spannende competitie zijn.