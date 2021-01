Veel wielrenners worden al nerveus bij het idee: een nieuwe fiets. Hoe zal-ie zitten?

Bianchi-veiling

Jumbo-Visma nam niet in stilte afscheid van Bianchi. De ploeg veilde 28 fietsen waarop de renners de afgelopen twee jaar successen vierden. Nieuw kosten ze circa 10 duizend euro. Een van de fietsen waarmee kopman Primoz Roglic tweede werd in de Tour de France bracht het meest op: 19 duizend euro waarbij op maximaal 15 duizend was gehoopt. Roglic’ winnende Vuelta-fiets ging voor 14 duizend weg – 2.500 euro meer dan gehoopt. Een opvallende tegenvaller is de fiets met de laagste opbrengst: 6.500 euro, waar op 10 duizend was gerekend. Dat is de fiets waarmee Mike Teunissen reed in de Tour van 2019 waarin hij nota bene de eerste Nederlandse geletruidrager werd in dertig jaar. Met de veilingopbrengst van 263 duizend euro – circa 50 duizend meer dan verwacht – wordt wielrennen onder jongeren gestimuleerd en fietstalent gesteund.

Waar is Giant?

De CCC-wielerploeg, rijdend met fietsen van Giant, hield de laatste dag van 2020 op te bestaan en daarmee was opeens een van de in omzet grootste fietsmerken ter wereld stilletjes verdwenen uit het profpeloton. Is Giant, de Taiwanese fietsenproducent die de afgelopen 22 jaar onafgebroken aan tal van profploegen verbonden was, voorgoed vertrokken? Zeker niet, zegt marketingdirecteur Tom Davies, wereldwijd verantwoordelijk voor sportsponsoring van Giant. ‘We slaan dit jaar over en gaan een strategie voor de komende tien jaar uitstippelen. Giant komt terug, with a bang!’ In maart, weet Davies, hebben we een nieuwe ploeg die vanaf 1 januari 2022 met Giant-fietsen gaat rijden. Welke ploeg? Dat vertelt Davies na de zomer. ‘Het geeft onrust als een renner middenin het seizoen al weet dat hij volgend jaar op een andere fiets rijdt.’ Door corona komt het tussenjaar van Giant per ongeluk goed uit, zegt Davies. ‘Tot juni kun je van geen enkele fabrikant een nieuwe fiets kopen.’ Consumenten hebben vorig jaar massaal fietsen gekocht waardoor de voorraad op is. Door aanleverproblemen gaat de productie van fietsen dit jaar moeizaam. ‘Marketing heeft tot juni daardoor geen zin, dus het sponsoren van een ploeg levert in economische zin weinig op.’