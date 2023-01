Veel tennissers snappen er niets van, maar het komt steeds vaker voor: wedstrijden tot ver na middernacht

Andy Murray in de wedstrijd tegen Thanasi Kokkinakis op de Australian Open. De klok geeft de speelduur aan. Beeld ANP / EPA

Het begon al bijna te schemeren in Melbourne toen Andy Murray donderdagochtend om 04.06 uur lokale tijd het winnende punt maakte tegen de Australiër Thanasi Kokkinakis. ‘Waarom doen we dit? Dat is wat er tijdens de wedstrijd soms door mijn hoofd schoot’, zei de 35-jarige Brit.

De drievoudig grandslamwinnaar vocht naar eigen zeggen een ‘episch’ gevecht van 5 uur en 45 minuten uit met zijn tegenstander, maar noemde de late eindtijd van de partij ‘een farce’ op de persconferentie. ‘Wie heeft hier voordeel bij? De scheidsrechter heeft er niks aan, ik vermoed dat de toeschouwers het niet prettig vinden en het is niet goed voor de spelers.’

Het is al langer een heikel punt in de tennissport: wedstrijden die tot ver na middernacht duren. Hoewel veel tennissers er geen voorstander van zijn, komt het steeds vaker voor. Op de US Open en Australian Open wordt al decennialang tot ver na middernacht getennist. Twee jaar geleden ging Roland Garros overstag.

Met een nieuw dak en kunstverlichting op Court Philippe-Chatrier werd het ook in Parijs mogelijk tot diep in de nacht te spelen. Vorig jaar eindigde de helft van de kwartfinales toen een nieuwe dag al was begonnen. Alleen op Wimbledon bestaat een eindtijd. Daar mag vanwege de overlast voor omwonenden maar tot 11 uur ’s avonds getennist worden.

‘Ik verbaasde me dat er veel toeschouwers tot aan het einde bleven zitten’, zei Murray. ‘Daar heb ik respect voor. Ik denk dat er ook mensen waren die de volgende ochtend naar hun werk moesten.’ Slechts één keer eerder eindigde een wedstrijd op een grandslamtoernooi later: in 2008 schudde Lleyton Hewitt en Marcos Baghdatis elkaar om 04.34 uur de hand op de Australian Open.

Avondsessies

Murray was niet de enige die zijn ongenoegen kenbaar maakte. Ook op sociale media lieten tennislegendes van zich horen. ‘Geen enkele andere sport doet dit’, aldus achttienvoudig grandslamwinnares Martina Navratilova. ‘We moeten betere regels maken met betrekking tot het weer en de begin- en eindtijden van wedstrijden.’

Voor toernooidirecteur Craig Tiley was de felle kritiek geen reden om het speelschema van de Australian Open nog eens kritisch tegen het licht te houden. ‘Je zou veronderstellen dat je tussen 19.00 en 00.00 uur twee partijen zou kunnen spelen’, verwees hij tegenover het Australische Channel Nine naar het avondprogramma. ‘Wanneer je een partij rond 22.00 uur plant, verwacht je niet dat die bijna zes uur duurt.’

Jamie Murray, dubbelspecialist en de broer van Andy, opperde om maar één partij tijdens de avondsessie te plannen. Maar dat is volgens Tiley geen optie. ‘Stel dat een speler geblesseerd raakt, dan heb je geen alternatief voor de fans en de uitzendgemachtigden’, zei Tiley. Hij erkende dat de afgesloten televisiecontracten ook een reden zijn om partijen uit te spelen.

Tennis is een sport waar over de hele wereld naar wordt gekeken. De ochtend mocht in Melbourne dan al bijna aanbreken toen Murray zich plaatste voor de derde ronde, in Europa was het op dat moment net 18.00 uur geweest. In New York was de middag net begonnen.

Balans vinden

Voor Roland Garros was een lucratieve deal voor de uitzendrechten eveneens de reden om twee jaar geleden met een avondprogramma te starten. De toernooiorganisatie sloot een miljoenencontract met Amazon. In ruil voor een zak met geld mocht de Amerikaanse streamingdienst tien avondpartijen uitzenden.

‘Ik denk dat we te laat beginnen’, zei Novak Djokovic vorig jaar nadat hij in de kwartfinale in Parijs om 01.15 uur zijn meerdere moest erkennen in zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal. ‘Maar het is de televisie die bepaalt. Dat is de wereld waarin we leven.’ Daar sloot Nadal zich bij aan. ‘Ik begrijp dat de tv veel geld betaalt en dat wij daar als spelers ook van profiteren. Maar we zullen de juiste balans moeten vinden.’

Volgens Tiley zit er elk toernooi minimaal een marathonpartij tussen, zoals die tussen Murray en Kokkinakis. Maar het is moeilijk om daar in het speelschema rekening mee te houden, zei hij. ‘Bij het maken van de planning gaan we ervan uit dat een vrouwenpartij ongeveer anderhalf uur in beslag neemt en dat een wedstrijd van de mannen iets langer dan tweeënhalf uur duurt.’

Voor Murray was het veruit het langste gevecht dat hij in zijn achttien jaar als proftennisser voerde. En dat met een metalen heup, die de vijfvoudig verliezend finalist in Australië vier jaar geleden liet plaatsen. ‘Ik voelde mij goed op de baan. Maar, ja, om pas na 4 uur ’s nachts klaar te zijn, is niet ideaal.’