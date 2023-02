Veel spelers en geld, maar geen goals voor Chelsea tegen ‘kleine buur’ Fulham

Chelsea’s César Azpilicueta (r) schermt de bal af voor Willian van Fulham. Beeld AP

‘Ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken.’ Deze observatie van Johan Cruijff, een houvast voor voetbalromantici, was van toepassing op de West-Londense derby. Een paar dagen na het sluiten van de transfermarkt, waarin de Amerikaanse eigenaar Todd Boehly zo’n 350 miljoen euro had gespendeerd aan acht spelers, onder wie PSV-aanvaller Noni Madueke, was de verwachting dat The Blues geen moeite zouden hebben met Fulham. De kleine buurman, die ruim drie weken eerder in eigen huis het lef had getoond om grootmacht Chelsea met 2-1 te verslaan, wachtte een wraakactie. Hoe anders liep het op Stamford Bridge.

Vanaf zijn zetel op de eretribune zag Boehly dat de maakbaarheid zijn grenzen heeft in het voetbal. Het lijkt erop dat de 49-jarige miljardair, die op zijn vingers pleegt te fluiten, graag Football Manager speelt, reden dat hij eerder dit seizoen ruzie had gekregen met Thomas Tuchel. De Duitser werd vervangen door Graham Potter, die bij Brighton een succesvol team had gesmeed, waar een slim en rationeel aankoopbeleid aan ten grondslag lag. Dat is niet de stijl van Boehly. Die koopt alles wat los- en vastzit, en omzeilt Financial Fair Play-beperkingen door superlange contracten af te sluiten.

Geen kans tegen Tete

Tegen Fulham, dat in Shahid Khan een zuinige miljardair als eigenaar heeft, viel het resultaat tegen. De Argentijnse wereldkampioen Enzo Fernández (aangeschaft voor 119 miljoen euro) speelde behoorlijk, maar moet nog bewijzen dat hij terecht de duurste speler uit de geschiedenis van de Premier League is. Na een veelbelovend debuut tegen Liverpool had Mykhailo Mudryk (79 miljoen) geen kans tegen de sterk spelende Kenny Tete. Achterin speelde Benoît Badiashile (39 miljoen) naar behoren. De beste speler op het veld was echter Willian, de 34-jarige Braziliaan die tegenwoordig voor Fulham speelt.

De bezoekers kregen nota bene de eerste kans, toen ex-PSV’er Andreas Pereira ruimte maakt en een schot loste dat Kepa, de duurste keeper ter wereld, noopte tot een atletische redding. Ondanks alle aankopen stond Hakim Ziyech gewoon in de basis, nadat Chelsea zijn transfer naar Paris Saint-Germain door incompetentie had verhinderd. De Drontenaar speelde een ongelukkige wedstrijd, maar toonde kort voor rust zijn brille door, vanaf het middenveld, Kai Havertz middels een sublieme pass alleen voor de keeper te zetten. De paal stond de openingstreffer in de weg.

Na rust was het de beurt aan Madueke om zijn Premier League-debuut te maken in de ultieme voetbalstad waar hij twintig jaar geleden was geboren. De voormalige PSV’er (33 miljoen) speelde redelijk, maar moet nog wennen aan de handelingssnelheid in de Engelse competitie. Een andere aankoop, David Fofana (15 miljoen slechts) beleefde wel bijna een droomdebuut middels een fraaie solo, ware het niet dat de ijzersterke Amerikaanse Fulham-verdediger Tim Ream de bal van de doellijn haalde. Het bleef bij 0-0, dit tot sardonisch plezier van de Fulham-fans. ‘What a waste of money’, zongen ze reeds voor het laatste fluitsignaal in koor.