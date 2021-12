Veel onzekerheden voor Verstappen op baan die in acht maanden uit grond is gestampt

Arbeiders op het circuit in Jeddah. Beeld AFP

Foutloos blijven is komend weekeinde daarom meer dan ooit het devies voor Verstappen en zijn titelrivaal Lewis Hamilton. Ze deden donderdag alvast hun best zo kalm mogelijk over te komen.

Verstappen zei in een videogesprek met de Nederlandse pers bijvoorbeeld dat de titeldruk hem niets doet. ‘Omdat ik van mezelf weet: ik doe altijd mijn best en meer zit er toch niet in. We gaan het zien. Als ik een goede auto heb, weet ik dat ik de race win. Als die niet goed genoeg is, gaat het hem gewoon niet worden. Zo simpel kun je het maken voor jezelf.’

Hamilton straalde net zo’n rust uit, omdat hij naar eigen zeggen wel gewend is geraakt aan druk na zeven gewonnen kampioenschappen. De slapeloze nachten die hij had bij zijn eerste titelontknopingen zijn verdwenen, stelde hij.

Het nam niet weg dat zowel Hamilton als Verstappen genoeg redenen hebben om gespannen toe leven naar de allereerste GP ooit in Saoedi-Arabië. Op het oog is er eigenlijk niets waarmee het zogenoemde Jeddah Street Circuit vergeleken kan worden. De organisatie verkocht het circuit bij de onthulling in maart als ‘snelste stratencircuit ooit’, met een verwachte gemiddelde snelheid van ruim 250 kilometer per uur. Enkel op het pijlsnelle Monza in Italië rijden de F1-bolides harder.

Bochtig

Dat is opmerkelijk, aangezien stratencircuits vanwege de meestal smalle, bochtige omlopen relatief lage gemiddelde snelheden hebben. Daarnaast is de baan ongewoon lang voor een circuit in de stad (6 kilometer) en telt het de meeste bochten van de kalender: 27.

Op twee haarspeldbochten na zijn dat voornamelijk snelle, flauwe bochten. Dat maakt het circuit listig, want net als op andere stratencircuits is er in Jeddah weinig ruimte tussen de vangrail en de grens van het circuit. Één stuurfoutje betekent dan een crash die zomaar de gehele race kan ontregelen. Daar komt bij dat de twintig coureurs hoe dan ook onwennig zullen zijn, omdat ze het asfalt enkel kennen van de simulator.

Sterker: een half jaar geleden was het circuit nog een lege zandvlakte aan de kust van de Rode Zee. Pas in april ging de schop in de grond, kort nadat de omstreden tienjarige deal tussen de Formule 1 en Saoedi-Arabië was aangekondigd. Lang was het de vraag of de Saoedi’s het circuit überhaupt op tijd af zouden krijgen. Ruim een maand geleden waren de grote gebouwen op het middenterrein van het circuit nog betonnen geraamten.

Die ongewone aanloop bezorgt de Formule 1-teams tal van onzekerheden. Met name als het gaat om het asfalt, dat amper de tijd heeft gehad om te drogen in de krap acht maanden dat het circuit is aangelegd. Laat staan dat ook maar een team een idee heeft wat te verwachten als het gaat om grip of bandenslijtage; twee zaken die doorslaggevend zijn voor een succesvolle race.

Raketmotor

Op basis van datgene wat wel bekend is, lijkt Hamilton in het voordeel in Jeddah. Met name de hoge gemiddelde snelheid en het gegeven dat coureurs zo’n 80 procent van het rondje vol het gaspedaal indrukken, is goed nieuws voor zijn krachtige Mercedes-motor. Daar komt bij dat de Brit zondag rijdt met de krachtbron die hij twee races geleden in Brazilië voor het eerst gebruikte. Met die ‘raketmotor’ haalde hij toen nagenoeg het hele veld in, inclusief Verstappen, voor de zege.

Verstappen denkt alleen niet dat het momentum bij Mercedes ligt. ‘Want ik geloof niet in momentum’, zei hij donderdag gedecideerd. ‘Je moet elk weekeinde gewoon weer opnieuw goed voor de dag zien te komen en het is gewoon lastig inschatten hoe het er nu precies voor staat.’ Gezien het gat van slechts acht punten in de WK-stand in Verstappens voordeel kan het kampioenschap in ieder geval nog op tal van manieren eindigen.

Over het saillantste scenario, namelijk een crash van een of beide titelrivalen, wordt al weken flink gespeculeerd. Het werd donderdag ook voorgelegd aan Verstappen. Hij benadrukte over dergelijke zaken geen seconde na te denken en zei enkel op zichzelf te focussen. Hamilton zei vorige maand al de titel ‘eerlijk’ te willen winnen. Grote vraag is of ze er zondag net zo over denken als ze elkaar met 250 kilometer tegenkomen in een van de snelle bochten in Jeddah, met de vangrail op een paar centimeter afstand.