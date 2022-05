Veel nieuwelingen in Parsons EK-selectie, Van de Sanden is reserve

Shanice van de Sanden in actie voor Nederland tijdens de kwartfinale van het WK, juni 2019, tegen Italië. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Buitenspeler Shanice van de Sanden is de opvallendste naam die ontbreekt in de EK-selectie van bondscoach Mark Parsons voor het EK. De speelster van Wolfsburg, die daar weinig speelt, staat wel op de reservelijst. Net als verdediger Kika van Es van Nederlands kampioen FC Twente, die er ook de laatste drie toernooien steeds bij was, traint ze wel mee in het begin van de voorbereiding. Eventueel kunnen ze later nog worden toegevoegd.

Parsons heeft duidelijk gekozen voor verjonging, wat bij zijn aantreden ook een van zijn opdrachten was. Acht van de 23 spelers waren nog niet eerder op een eindtoernooi actief: de keepsters Daphne van Domselaar (FC Twente) en Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), de Twente verdedigers Caitlin Dijkstra en Marisa Olislagers, middenvelders Damaris Egurolla (Lyon) en Kerstin Casparij (Twente) en de jonge aanvallers Romée Leuchter (Ajax) en Esmee Brugts (PSV).

De laatste is pas 18 en het jongste lid van de selectie. In de selectie zitten elf vrouwen die in de Nederlandse eredivisie spelen.

Nederland is regerend Europees kampioen en treft in juli in de groep Zweden, Zwitserland en Portugal. Na de titel in eigen land in 2017 pakte de ploeg drie jaar geleden zilver op het WK. De Olympische Spelen vorig jaar verliepen minder succesvol: de vrouwen werden uitgeschakeld in de kwartfinale door de Verenigde Staten.

Outsider

Daarna vertrok bondscoach Sarina Wiegman naar Engeland, zij coacht nu de vrouwen van het gastland van het EK. In de vijf jaar dat zij de leiding had, bleef bij het Nederlands team de kern grotendeels hetzelfde. Zestien vrouwen die in 2017 kampioen werden, waren er ook in Tokio nog bij.

Daarvan zijn er nu nog elf over. Onder hen zitten wel veel spelers die vrijwel zeker in de basis zullen belanden. Vooral het middenveld en de aanval kent met spelers als Vivianne Miedema, Jill Roord, Jackie Groenen, Lieke Martens en Daniëlle van de Donk veel spelers die bij buitenlandse topclubs spelen. De laatste twee zijn dit jaar wel lang geblesseerd geweest.

Parsons denkt dat Nederland met Spanje, Engeland, Frankrijk, Zweden en Duitsland kans maakt om Europees kampioen te worden, maar hij ziet zijn team wel meer als een outsider. ‘We zijn op dit moment geen wereldtop, maar we proberen daar terug te komen.’

Onder hem won Nederland zes keer en werd er een keer verloren. Vier keer werd gelijkgespeeld, waarvan twee keer in WK-kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië. De vrouwen zijn daarom nog niet zeker van plaatsing. In de laatste twee wedstrijden werd wel overtuigend gewonnen, met 12-0 van Cyprus en 5-1 van Zuid-Afrika.