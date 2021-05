‘Veekay’ treedt in voetsporen van Arie Luyendyk met eerste zege in Indycar

Rinus van Kalmthout, in Amerika bekend onder de bijnaam VeeKay, gaat als eerste over de finish op het circuit van Indianapolis. Over twee weken is op de kombaan van het circuit de Indy 500. Beeld AP

De 20-jarige coureur reed in Indianapolis uitgekiend naar de zege in de vijfde race van het seizoen. Hij startte vanaf de zevende plek. Dankzij knappe inhaalacties en een sterke strategie kroop hij naar voren. In de slotronden bleef hij Romain Grosjean, die als F1-coureur in november nog ternauwernood nog een megacrash overleefde in Bahrein.

‘Een perfecte dag’, zei Van Kalmthout na de race. ‘Vorig jaar stond ik hier voor het eerst op het podium. Nu win ik, het is een droom.’ Nooit eerder had hij naar eigen zeggen na een overwinning gehuild. ‘Maar nu wel.’

De Nederlander debuteerde vorig jaar in de Indycar. Zijn eerste race in Texas verliep rampzalig met twee crashes. Daarna was hij snel gewend aan de snelheden tot 380 kilometer per uur. Hij startte de iconische Indianapolis 500 vanaf de vierde plek, scoorde nog een podiumplek en werd rookie of the year, oftewel beste debutant.

Vijf jaar na Verstappen

Zijn eerste Indycar-race won ‘Veekay’, zoals hij in de VS heet, exact vijf jaar na de eerste overwinning van Max Verstappen in de Formule 1. Het was een passend moment. Van Kalmthout begon aan zijn avontuur in de VS met dezelfde ambitie als Verstappen in de F1: de beste worden in zijn klasse.

Hij racet in een land dat voor Nederlandse coureurs relatief onontgonnen gebied is. Robert Doornbos was in 2007 de laatste landgenoot die er een race won in een formulewagen, in de verdwenen Champ Car Series.

Rinus van Kalmthout tijdens zijn huldiging. Beeld AP

Met afstand de bekendste voorganger van Van Kalmthout is Arie Luyendyk, die twee keer de Indianapolis 500 won (in 1990 en 1997). De afgelopen jaren wierp Luyendyk, die in 1998 zijn laatste Indycar-race won, zich op als mentor van zijn jonge landgenoot. Hij ziet zijn pupil nu langzaam in zijn voetsporen treden.

Het kan de ambitieuze Van Kalmthout allemaal niet snel genoeg gaan. Als het aan hem ligt, volgt hij over twee weken Luyendyk ook meteen op als laatste Nederlandse Indy 500-winnaar. Dan staat namelijk de 105de editie van het grootste eendaagse autosportevenement ter wereld op het programma. Ook nog eens op hetzelfde circuit waar hij zaterdag won, maar dan op de beroemde ovale omloop.

‘Iedereen binnen ons team is nu extra gemotiveerd’, zei Van Kalmthout. ‘We hebben een goede auto voor ovals. Ik denk dat we het erg goed kunnen doen.’