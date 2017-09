Vechtvoetbal ADO Den Haag ontregelt spel Ajax: 1-1

Ajax begon de wedstrijd weer in zijn vertrouwde 4-3-3 opstelling. Met Klaas-Jan Huntelaar in de spits, waardoor Kasper Dolberg op de bank begon. Trainer Marcel Keizer had eveneens Frenkie de Jong opgesteld.



In de eerste helft was Ajax nog oppermachtig. Onder leiding van middenvelders Donny van de Beek, Hakim Ziyech en De Jong had Ajax het middenveld in handen. Dat leverde ook grote kansen op voor Huntelaar, Amin Younes en Justin Kluivert. Het duurde tot de dertigste minuut voordat Ajax kon scoren. De vrije trap was van Ziyech, de rake kopbal van Joël Veltman.