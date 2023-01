Vechtlust in tweede helft tegen FC Twente is strohalm voor Ajax in crisis

Ajax-doelman Gerónimo Rulli heeft de bal na een corner losgelaten. Twente-speler Ricky van Wolswinkel schiet de bal niet krachtig genoeg in. Het blijft 0-0. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ze kunnen het zaterdag rustig zeggen, die van FC Twente: ‘We waren beter. We hadden moeten winnen.’ Niets aan gelogen. FC Twente verzuimde in de topper van de zestiende speelronde afstand te nemen voor rust en bracht na de pauze te weinig tegen tien man.

Ajax kon weinig tot niets en werd in zekere zin gered door de rode kaart van Devyne Rensch. Met tien man en meer dan een helft te voetballen, verdween de eeuwige roep om mooi, winnend voetbal in de Johan Cruijff Arena. Zelfs hardnekkig gezang om het vertrek van trainer Alfred Schreuder loste op in aanmoedigingen. Overleven was het credo. En dat deden ze, de Ajacieden. Weer een puntje erbij in moeilijke tijden.

De crisis neemt zogezegd een adempauze, want Ajax loopt totaal uit de pas met de verwachtingen. Qua voetbal, qua beleid, qua spelersmateriaal, qua alles eigenlijk. Na vier vette jaren onder Erik ten Hag is de onbestemde periode van schraalheid aangebroken. Verkeerde aankopen. Verkeerde trainer, volgens menigeen. Geen team. Geen progressie en dat is nog het vervelendst. Het elftal gaat niet beter voetballen. Daley Blind laten vertrekken, terwijl vrijwel geen verdediger fatsoenlijk kan opbouwen.

Schreuder is na afloop verbaasd over de nervositeit van zijn elftal, over het matige spel. De mannen hadden prima getraind. Ja, op de training schijnt het goed te gaan met Ajax. Maar de trainingen zijn vrijwel allemaal besloten, dat zijn een soort geheime oefeningen voor het beoogde, grootse spektakel in de theaters, op de tijden dat de poorten geopend zijn. Dan is daar eerst protest tegen de prijs van het bier, waarna het verzet tegen het voetbal weer een aanvang neemt.

Geen topduel gewonnen

Ajax was kansloos in de Champions League, al was Napoli dan een fantastische tegenstander. Nooit is een topwedstrijd gewonnen dit seizoen, ook niet van FC Twente dus, al vindt Schreuder dat Glasgow Rangers een topteam was. Vooruit. Vijf duels op rij zonder zege. Vier punten. Ajax is vooralsnog gezakt naar de derde plaats op de ranglijst, achter Feyenoord en AZ, en volgende week is de uitwedstrijd tegen koploper Feyenoord.

Ajax is stuurloos, na het vertrek van eerst technisch directeur Marc Overmars en daarna Ten Hag. En dat is moeilijk te accepteren in Amsterdam, al hoort het ook bij de vluchtige wereld van het voetbal met zijn talloze transfers, dat het na de vloed van succes altijd weer eb zal zijn.

Ajax schiet met hagel en haalt talloze spelers binnen voor een regiment vertrekkers. FC Twente is tegenwoordig zuinig, na jaren van verspilling. Opgestaan na de flirt met het faillissement. De trots is hervonden, met dank aan een aantrekkelijk, uitgebalanceerd, aanvallend elftal dat een soort Ajax-voetbal speelt.

Technisch directeur Jan Streuer en trainer Ron Jans zeggen gewoon in koor dat Ramiz Zerrouki niet mag vertrekken, omdat ook Twente in dit vreemde seizoen droomt van de landstitel. Zie hem het middenveld beheersen, met dat iele lijf, de afgemeten passing, de rust in zijn spel. Eens zat hij in de opleiding van Ajax, net als Vaclav Cerny. Mannen die elders hun voetballeven nieuwe impulsen gaven.

Doelman Rulli

Op dat soort impulsen hoopt Ajax. Doelman Gerónimo Rulli uit Argentinië debuteert voor eigen publiek. Een paar foutjes blijven zonder gevolgen. Hij is onbevangen en onbevooroordeeld. Hij schuift aan bij de pers en zegt dat het voor hem niet moeilijk was, van Villarreal in La Liga naar de kleine eredivisie met die grote club in last, want Ajax is een van de grootste clubs van de wereld in zijn ogen.

Hij is een werker, zegt hij. Daarbij is hij op een wolk naar Amsterdam gedreven, waar hij hoopt dagen te beleven waarop het niet regent. Hij is wereldkampioen met Argentinië, als reserve achter Emiliano Martinez. Hard werken, alles voor elkaar over hebben, zoals in de tweede helft gebeurde, dat is hem bevallen. ‘Met tien man voetbalden we beter dan met elf.’

Met passie spelen, dat was Argentinië. Nou ja, zij hadden Messi, dat maakt alles anders, want niemand verder heeft een Messi. ‘Het WK was ongelooflijk belangrijk voor Argentinië. Het was de mooiste tijd van mijn leven. Zowel in de kwartfinale tegen Nederland als tegen Frankrijk in de finale gaven we binnen korte tijd een 2-0 voorsprong weg. We gingen figuurlijk dood, maar wij zijn vechters en wilden niet verliezen.’

Dat zag hij terug, nadat Ajax tot tien man was gereduceerd. ‘Laat dat het beeld zijn van de toekomst.’ Het is zo'n strohalm waaraan Ajax zich vastklampt, bungelend aan de rand van de afgrond.