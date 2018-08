Vechtlust brengt ‘Nafi’ Thiam ook Europees goud

Ze wist al voor het laatste onderdeel van de zevenkamp dat de Europese titel haar niet kon ontgaan. De 800 meter was een formaliteit, de verplichte opmaat tot een feest. Want iets te vieren had Nafissatou Thiam. De studente geografie uit België is pas 23 jaar, maar nu al olympisch, wereld- en Europees kampioen op de zevenkamp.

Thiam mag zich, volgens een oude traditie in de atletiek, tooien met de bijnaam ‘beste atlete ter wereld’. Haar veelzijdigheid wordt alleen geëvenaard door befaamde voorgangers:

de Amerikaanse tweevoudig olympisch kampioen Jackie Joyner-Kersee (1988 en 1992) en de Zweedse olympisch kampioen Carolina Klüft (2004). Het trio vormt een select clubje. Alleen zij hebben op de zevenkamp meer dan 7.000 punten behaald.

In Berlijn had Thiam zo’n superscore niet nodig voor de zege. Het was evenmin haalbaar voor de jonge atlete. Zij dankte de zege ditmaal niet aan een reeks perfecte prestaties, maar juist aan de vechtlust die ze etaleerde terwijl ze te maken kreeg met enkele tegenvallende scores.

De lange atlete (1.84 meter) wist dat ze een moeilijk toernooi zou kennen toen ze bij het hoogspringen, het tweede onderdeel, bleef steken op 1.91meter. Normaal gesproken komt ze beduidend hoger. Dan maakt ze de achterstand die ze steevast oploopt bij de 100 meter horden volledig goed. Bij de Zomerspelen van Rio de Janeiro ging ze over 1.98 meter: dat was zelfs hoger dan de winnende sprong in de olympische hoogspringcompetitie (1.97 meter). In mei zeilde ze over 2.01meter.

De tweestrijd die haar na het hoogspringen wachtte met de Britse favoriet Katarina Johnson-Thompson, de wereldkampioen indoor op de vijfkamp, schrok Thiam niet af. Ze is gehard door haar jeugd. Zij heeft haar hele atletiekloopbaan moeten bevechten.

Thiam groeide op in een eenoudergezin, als een van vier kinderen, in Namen, Wallonië. Haar Senegalese vader had de familie verlaten voordat zij ‘papa’ kon zeggen, zoals Vlaamse kranten graag schrijven. Haar moeder, lerares Frans, had het niet breed. Ze was dagelijks vele uren per trein onderweg van Namen, nabij Luik, naar Brussel.

‘Nafi’ bleek al jong aanleg te hebben voor atletiek. Ze besloot als 14-jarig talent dat ze een goede coach nodig had. Ze zocht hulp in Luik bij voormalig olympisch tienkamper Roger Lespagnard, de man die haar nog steeds begeleidt.

Moeder Daniele Denisty vertelde in 2016 aan Het Laatste Nieuws wat de consequentie van die keuze was: ‘Elke dag na school moest ze met haar sportzak hollen om de trein te nemen naar Luik, 70 kilometer verderop. Na de training sprong ze terug op de trein, maakte onderweg haar huiswerk en was pas rond tien uur terug thuis. Dan lag iedereen al te slapen. En moest Nafi het eten dat ik had gemaakt nog opwarmen.’

Nafissatou Thiam: ‘Mijn kalmte is een reactie op mijn moeders stress.’ Foto Belga

Die extreme toewijding toonde Thiam ook in het duel met Johnson-Thompson. Ze won het kogelstoten met 15.35 meter en pakte de leiding, maar raakte die weer kwijt na de 200meter. Bij het verspringen dreigde haar achterstand flink te groeien. Totdat ze in haar derde en laatste poging bijna net zo ver door de lucht vloog als de Britse: 6.68 om 6.60 meter.

Bij het speerwerpen deelde Thiam vervolgens de genadeklap uit. Ze etaleerde haar natuurlijke gevoel voor die discipline met een megaworp, 57.91meter, haar op een na beste afstand aller tijden. Johnson-Thompson kwam slechts tot 42.16 meter. De Britse verloor niet alleen haar voorsprong van 113 punten: haar kans op de Europese titel was volledig verdampt. Hoewel ze de afsluitende 800 meter won werd ze tweede met 6.759 punten. Thiam won met 6.816 punten, de Nederlandse Anouk Vetter werd vijfde met 6.414.

Ondanks haar succes beschouwt Thiam zichzelf niet als een ambitieus type. ‘Ik heb nooit een onstilbare honger naar overwinningen gekend’, zei ze in december. ‘Sinds ik aan atletiek doe, denken veel mensen me van alles te moeten opleggen: je móét medailles halen, je móét dit doen, je móét dat doen. Als ik van jongs af aan die druk had toegegeven, was het niet goed afgelopen.’

Zich toeleggen volledig op hoogspringen zal Thiam dus niet doen, ook al zou ze volgens veel terloopse adviseurs olympisch goud kunnen winnen. Evenmin zal ze obsessief jacht maken op het dertig jaar oude wereldrecord van Joyner-Kersee: 7.291 punten. Haar beste score is 7.013 punten.

Thiam zal haar hart volgen. Onder alle omstandigheden kalm blijven is de instelling die ze thuis, in weerwil van haar moeder, heeft verfijnd. ‘Mijn moeder is erg gestrest. Ze loopt constant van hot naar her, heel gejaagd. Ik denk dat ik mijn kalmte heb ontwikkeld als een soort tegengewicht voor de stress die zij uitstraalt.’