‘Vechtklassieker’ tussen Feyenoord en Ajax is typerend voor de kleine verschillen in eredivisie

Ajacied Mohammed Kudus (blauwe shirt) en Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh geven elkaar niets cadeau in het gevecht om de bal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Toen de vooral groene, dikke rook van de sfeeractie was opgetrokken zondag, voltrok zich een qua voetbal matig duel. Soms meeslepend, dat zeker, met een gepassioneerd Feyenoord en een opnieuw lange tijd voorzichtig, soms weinig samenhang vertonend, vormloos Ajax. Culminerend in een uitslag die alle opties openhoudt voor een seizoen vol spanning, want dat is de waarheid van de eredivisie: de spanning is groter dan de kwaliteit.

Een uitslag die bovendien lucht geeft aan Alfred Schreuder, die wankelt in tijden van crisis met nu zes duels op rij zonder zege voor Ajax. Het veld van topclubs en clubs die top willen zijn, blijft dicht bij elkaar. Ajax, de laatste jaren heersend in de eredivisie, staat bijna ongekend laag; vijfde, precies halverwege de competitie.

Feyenoord blijft eerste, maar volgend weekeinde, na een midweeks programma, is de uitwedstrijd tegen FC Twente, dat in de uithoeken van de gedachten durft te dromen over een kampioenschap. Twente heeft slechts vier punten minder dan Feyenoord. AZ en PSV zijn tweede en derde, op twee en drie punten achterstand.

Arne Slot, de trainer van Feyenoord: ‘Voor de meeste teams is het elke week een hele opgave om te winnen. Het veld staat heel dicht bij elkaar. We hebben één keer verloren (van PSV) en lieten vandaag ons gezicht zien, maar het gaat niet eenvoudig.’

Trots

Slot was trots dat hij met op papier minder spelersmateriaal met Ajax mee kon. Sterker, Feyenoord was net wat beter, over de hele wedstrijd gezien. ‘We konden ook qua voetbal mee met Ajax. Het publiek heeft zich geweldig gepresenteerd. Wij ook, op tien minuten na.’ Schreuder toonde zich tevreden over de ‘teamprestatie’. Ajax houdt de kansen op de prolongatie van de titel intact, ondanks al het geknoei.

Vandaar dat Feyenoord had willen toeslaan, om het verschil groter te maken in deze redelijk desastreuze fase van Ajax. Slot: ‘Ik ben niet tevreden met het gelijkspel. 60, 65 minuten heeft de wedstrijd zich alleen op de helft van Ajax afgespeeld, mede door ongelooflijk hard werken.’

Doelman Justin Bijlow: ‘Ajax is niet in de beste vorm, maar heeft toch veel kwaliteiten. We kijken van wedstrijd naar wedstrijd. Ik ben nog helemaal niet bezig met het kampioenschap.’ De doelman noemde het een ‘vechtklassieker’.

Feyenoord - Ajax viel tegen, zoals wel vaker met wedstrijden waarin de spanning tot bijna ongezonde proporties oploopt. Schreuder rommelt voortdurend met zijn opstelling en liet zijn duurste aanvallers Steven Bergwijn en Brian Brobbey aanvankelijk op de bank. Ja, hij had Bergwijn al in het begin van de week gesproken over zijn plan. ‘Hij was boos en teleurgesteld.’

Ajax oogde nochtans mat en matig, met vooral Kenneth Taylor als ballen verspelende defensieve middenvelder deze keer. Feyenoord was vooral energieker. Het was mooi om Lutsharel Geertruida te zien indribbelen naar het middenveld, of om Mats Wieffer zijn eerste Klassieker te zien spelen.

Dramatische opbouw

En Feyenoord nam een verdiende voorsprong toen Ajacied Steven Berghuis de bal wat nonchalant verspeelde tegen zijn oude club, met een balletje buitenkant voet, waarna Igor Paixao scoorde met een formidabel, diagonaal schot. Het stadion trilde van genot.

‘Ik ben fan van de speler Steven Berghuis, maar Wieffer speelde hem uit de wedstrijd’, vond Slot. Feyenoord is vol zelfvertrouwen. Bergwijn en Brobbey vielen in, na rust, de een na de ander, met de beste fase van Ajax tot gevolg. Edson Alvarez speelde voor de gelegenheid centraal achterin en was de beste bij Ajax, al bleef de opbouw van het spel redelijk dramatisch in het Blindloze tijdperk.

Ajax heeft bijvoorbeeld een Mexicaanse rechtsachter, Jorge Sanchez, die weet wat hard werken is, doch voetballend het vereiste niveau van Ajax mist. Alvarez probeerde zich over zijn landgenoot te ontfermen en bleef positief. ‘Als we voortborduren op de tweede helft, zal het beter gaan.’

Eén keer dribbelde Alvarez machtig naar voren, speelde diep op Mohammed Kudus, die een schuiver probeerde in plaats van om de doelman heen te dribbelen. Kudus was weer eens opgesteld als spits, hoewel hij dat overduidelijk niet is. Even later viel toch de 1-1. De vrijwel onzichtbare aanvoerder Dusan Tadic zette voor, Bergwijn volleerde via de grond, Davy Klaassen kopte vanuit een onmogelijke hoek binnen. Hoewel Mats Wieffer de bal als laatste raakte, kreeg Klaassen het doelpunt bijgeschreven.

Vooral Feyenoord joeg daarna op de zege, hoewel Ajax met veel snelheid voorin dreigend was op de counter. Het was zoals Slot zei: ‘We kunnen een ploeg met zoveel internationals als Ajax nooit afschrijven.’ Die uitspraak geldt ook voor de competitie als geheel.