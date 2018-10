Vastberaden Verstappen rijdt foutloze GP van Mexico en behaalt opnieuw racezege in de Formule 1

Een kwartier voordat hij in zijn auto stapte, voorspelde een verbeten Max Verstappen (21) in een flitsgesprek met Ziggo Sport al wat hij direct na de start van de GP van Mexico zou gaan doen: ‘Ik ga niemand voorbij laten. Ik ga alleen maar inhalen’. Niets kon hem zondag van zijn vijfde racezege in de Formule 1 houden.

Verstappen viert de zege in het parc fermé. Beeld Getty Images

Net als vorig jaar won hij met overmacht de Mexicaanse GP. Het was Verstappens tweede racezege van het seizoen na zijn overwinning in Oostenrijk in juli. Die winst kwam onverwacht, op een circuit waar Red Bull nog nooit had gewonnen. In Mexico was dat anders. Tijdens de trainingen op vrijdag bleek dat het Autódromo Hermanos Rodríguez Verstappens auto net als in 2017 uitermate goed gezind was.

De ijle lucht in Mexico-Stad, gelegen op 2250 meter hoogte, nivelleert het verschil tussen motoren. Omdat er een kwart minder zuurstof in de lucht is, is het verbrandingsproces binnen de motor minder efficiënt. Auto’s met superieure krachtbronnen hebben daar relatief meer last van dan teams die het sowieso al niet van veel vermogen moeten hebben, zoals Red Bull.

Daar komt bij dat er op het hooggelegen circuit minder grip is dan op banen op zeeniveau. Vanwege de dunne luchtstromen ‘plakken’ de auto’s minder goed op het asfalt. Een goede auto met sowieso al een goede wegligging, zoals Verstappens RB14, is in dergelijke omstandigheden goud waard. Kortom: in Mexico profiteerde de Nederlander optimaal van zijn sterke punten en had hij minder last van zijn structurele gebrek aan motorvermogen.

Ricciardo

In de drie trainingen noteerde Verstappen de snelste tijd. Hij startte als topfavoriet voor de eerste startplek aan de kwalificatie en had alle kans de jongste coureur ooit met een poleposition achter zijn naam te worden. Zeker omdat zijn grootste concurrent in dezelfde auto – zijn teamgenoot Daniel Ricciardo – al maanden in een negatieve spiraal zat: in de zes races na de zomerstop viel de Australiër drie keer uit met motorpech.

Toch was het Ricciardo die Verstappen met een magistrale ronde van zijn allereerste ‘pole’ afhield. Het verschil tussen de Red Bull-coureurs was een nietige 26 duizendste van een seconde. Het maakte Verstappen bloedchagrijnig. Na de kwalificatie botste hij met zijn auto het bordje met daarop nummer twee omver.

In interviews mopperde hij over zijn motor, die niet werkte zoals hij wilde. Zo werd het heuglijke feit dat Red Bull voor het eerst in ruim vijf jaar weer twee auto’s op de eerste startrij had ietwat overschaduwd en teambaas Christian Horner drukte zijn coureurs op het hart zich bij de start op zondag vooral bezig te houden met de auto’s achter hen. En niet met elkaar.

Hij had de GP van Azerbeidzjan van een half jaar geleden nog vers in het geheugen. Ricciardo en Verstappen botsten daar na een rondenlang gevecht op elkaar en in de lange 890 meter naar de eerste bocht in Mexico kon veel gebeuren.

Verstappen op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Beeld Getty Images

Foutloos

Maar een getergde Verstappen liet vanaf de eerste meters zien dat het ‘zijn’ race was. Binnen honderd meter had hij Ricciardo van zijn eerste plek beroofd. Alleen WK-leider Lewis Hamilton startte beter dan Verstappen, maar de Nederlander durfde later te remmen dan de Brit bij de eerste bocht, behield zo de leiding en stond die in de 71 ronden daarna niet meer af.

Hij reed soeverein en foutloos, zoals hij eigenlijk al doet sinds de GP van Canada. Goed te zien toen bijvoorbeeld Ferrari-coureur Kimi Räikkönen hem na zijn eerste pitstop poogde op te houden. De Nederlander twijfelde niet en passeerde de Fin met een slimme actie meteen.

De tv-camera’s brachten hem daarna amper nog in beeld, simpelweg omdat hij gemiddeld ruim tien seconden voorsprong had op de rest.

Alleen toen Ricciardo in de slotfase wederom uitviel met motorpech was hij even te horen over de boordradio. ‘Controleer mijn motor. Als we het vermogen moeten terugdraaien, doe dat dan’, zei hij kalmpjes.

Hamilton

Verstappen finishte uiteindelijk op ruim vijftien seconden voor nummer twee Sebastian Vettel, die voor zijn podiumplek WK-leider Hamilton verschalkte. Hamilton, die de gehele race problemen had met zijn banden, werd uiteindelijk vierde.

Hij treurde niet lang. Hamilton moest zevende worden om zijn wereldtitel veilig te stellen, slaagde daar ruimschoots in en evenaarde met zijn vijfde wereldtitel de Argentijnse racelegende vijftig Juan Manuel Fangio.