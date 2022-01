Varretje spelen en andere bespiegelingen over PSV - Ajax en de titelstrijd

Matchwinner Noussair Mazraoui (l) vecht een duel uit met PSV-verdediger Armando Obispo. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Geef de Cup dan vandaag al aan Ajax’, riep trainer Roger Schmidt in zijn frustratie na de 1-2 in de topper PSV - Ajax. De KNVB besloot de Duitser geen straf te geven, omdat hij niemand beledigde en in de emotie sprak. De vraag is of Schmidt nochtans een punt heeft met de strekking van zijn eenregelige betoog, dat Ajax sowieso de cup - die overigens een schaal is - krijgt, al is het pas over een paar maanden.

Is de titelstrijd beslist?

Natuurlijk niet, met veertien ronden te gaan en twee punten verschil. Anderzijds: Ajacieden verklaarden dat ze niet van plan zijn de voorsprong opnieuw prijs te geven, zoals voor de winterstop gebeurde. Het programma van de kampioen in de komende weken oogt gemakkelijker dan dat van PSV, al blijkt de praktijk vaak weerbarstig. Ajax ontmoet tot de thuiswedstrijd in speelronde 27 tegen Feyenoord alleen clubs uit de onderste helft van de ranglijst (op FC Twente na, thuis), terwijl PSV alleen al de komende twee duels thuis speelt tegen AZ, vijfde, en uit tegen Vitesse, zesde.

Was de bal nu over de zijlijn?

Maandag op menig werkvloer ging het knip- en plakwerk van zondags huisvlijt met lijnen en zelfs bitterballen stug door. Varretje spelen. Plak een stuk tape op de vloer, leg een bal bij de lijn, speel met de camera en zie hoe vertekend het beeld kan zijn. De bal die ver uit lijkt, blijkt de lijn te raken of zelfs te overlappen. De regels zijn duidelijk. Assistent-scheidsrechter Steegstra oordeelde dat de bal niet uit was en dus liet arbiter Makkelie doorspelen. De VAR kijkt doelpunten na en keurt een treffer alleen af als een fout is gemaakt. Dat is niet te zien.

Had de grensrechter de bal uitgegeven in een vol, brullend stadion vol PSV-supporters?

Dat valt niet te zeggen. Feit is dat het thuisvoordeel in duels zonder publiek deels is verdampt. Normaliter winnen thuisclubs ongeveer vijftig procent van de duels in de eredivisie. In seizoen 2020-2021, vrijwel zonder publiek afgewerkt, viel dat percentage volgens bureau Stats Perform terug naar veertig. Dit seizoen is het verval nog duidelijker, van 48 procent (met publiek) naar 33 (zonder). Uitgerekend in een leeg stadion voetbalde Ajax in korte tijd bij Feyenoord, FC Utrecht en PSV. Ajax won ze alle drie. Dat lukte in de geschiedenis van de eredivisie eerder alleen in 2006-2007 met Henk ten Cate, toen PSV overigens de titel greep op de spectaculairste slotdag in de geschiedenis.

Wordt Ajax bevoordeeld door de arbitrage, zoals ook Schmidt stelt?

In elk land bestaat het idee dat de op papier grootste club voordeel geniet. In Barcelona geloven ze dat Real Madrid altijd profiteert van wankelmoedige arbitrage. Jude Bellingham sprak onlangs openlijk over matchfixing, na een omstreden nederlaag van zijn Borussia Dortmund tegen Bayern München. Ajax zelf klaagt ook geregeld, vooral over Europese duels, want dan is Ajax soms niet de grote club, met als ‘hoogtepunt’ de uitschakeling van twee jaar geleden in Champions League, toen Blind en Veltman in één spelfase de rode kaart kregen en de 1-4 verloren ging.

Maar bevoordeeld? Ajax trok voordeel uit de aanwezigheid van de VAR in een cruciaal duel met PSV drie seizoenen geleden. Bij 1-1, en PSV met vijf punten voorsprong, liet Kuipers doorspelen, doch legde hij de bal op de stip na consultatie van de beelden. Dat was terecht. Schwaab vloerde Neres, de omkering in de titelstrijd was daar. Nu keek de VAR slechts een doelpunt na en zag geen aanleiding de treffer af te keuren. Maar zonder VAR was het doelpunt ook goedgekeurd, omdat Steegstra liet doorspelen.

Valt PSV iets te verwijten?

Jazeker. In de eerste les bij de pupillen vraagt de goede jeugdleider dringend aan zijn spelertjes door te voetballen als de scheidsrechter niet fluit. Boscagli bleef staan. Dat is onprofessioneel. Ook ploeggenoten reageerden verre van alert, waardoor de bal in sneltreinvaart bij Mazraoui belandde. De reactie van Schmidt over de cup is misschien begrijpelijk, maar doet ook denken aan het lagere amateurniveau, waar spelers tegen de scheidsrechter zeggen bij vermoede partijdigheid: geef hen de drie punten, dan gaan wij alvast in de kantine zitten.