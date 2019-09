VAR (weer) het middelpunt in Engelse topper

Roberto Firmino kopt namens Liverpool de 0-2 binnen. Beeld BSR Agency

Wat is er puurder in het voetbalspel dan de rauwe blijdschap na een belangrijk doelpunt in een topwedstrijd? De achtervolging van de uitzinnige doelpuntenmaker, de bezwete mannenlichamen die elkaar vervolgens pletten en het ongeloof, de verwijtende blikken bij de verslagen verdediging. De juichende fans op de tribunes, de ontlading na een week doffe arbeid op kantoor of in fabriek. Huiskamers waar sofa’s schade oplopen en peuters door elkaar worden geschud door emotionele vaders. Kroegen waar de vloer verandert in een bierbad.

En toen was er VAR.

De Premier League-topper tussen Chelsea en Liverpool beloofde in de 24ste minuut een echte kraker te worden toen Chelsea-aanvoerder Cesar Azpilicueta met een rommeldoelpunt de 1-1 binnentikte. Alles wat blauw was juichte en de bal lag al op de middenstip, klaar voor de aftrap, toen scheidsrechter Michael Oliver het onheilspellende VAR-gebaar maakte. Haast niemand op Stamford Bridge wist wat er aan de hand was. In een studio op een bedrijventerrein in West-Londen had de beeldenarbiter gezien dat een scheenbeen van supertalent Mason Mount in de aanloop buitenspel had gestaan.

Twee minuten na de deceptie kopte Roberto Firmino namens Liverpool de bevrijdende 0-2 binnen, dit na onoplettend verdedigen van de aangeslagen thuisploeg. Puur technisch was de beslissing van de onzichtbare assistent waarschijnlijk terecht – anders dan de omstreden VAR-interventie die Tottenham Hotspur een dag eerder drie punten had gekost in Leicester – maar aan de topper was in hogere zin een voortijdig einde gekomen. Koploper Liverpool boekte de vijftiende competitiezege op rij, een clubrecord. Hiermee blijft het vijf punten voor op Manchester City, dat Watford met 8-0 had weggeveegd.

Liverpool bleek goed te zijn hersteld van de 2-0 Champions League-nederlaag in Napels, waar VAR een lichtzinnig gegeven strafschop niet had teruggedraaid. Tegen het jeugdige Chelsea, dat ook moest bijkomen van een Europese nederlaag, speelde de ploeg van Jürgen Klopp altijd snel en gedreven. Onder druk gaf Andreas Christensen na een kwartier spelen een vrije trap weg door Sadio Mané op de rand van de zestien omver te lopen. Mo Salah rolde de bal listig onder zich door, Trent Alexander-Arnold in staat stellend de bal schitterend binnen te schieten.

Chelsea vocht terug en na een sublieme pass van Andreas Christensen kwam Tammy Abraham vrij voor de doelman, maar de publiekslieveling kon Adrian niet passeren. Ook na de VAR-episode en de 0-2 gaf Chelsea, zoekend naar de eerste thuiszege van het seizoen, niet op. Na rust hield doelman Kepa zijn ploeg in de wedstrijd met twee knappe reflexen, waarna Liverpool ver terugviel. Twintig minuten voor tijd maakte N’Golo Kanté met een beauty de aansluitingstreffer. Terwijl de gasten loerden op de counter, zocht de thuisploeg naar de felbegeerde gelijkmaker. Tevergeefs, de VAR-lossing bleef uit.

Na afloop van de levendige topper kregen The Blues en The Reds een ovatie van hun fanschares, terwijl Engelands beste scheidsrechter op weg naar de tunnel een fluitconcert moest ondergaan. Maar ook de man in zwart was een VAR-slachtoffer.