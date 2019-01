VAR geeft Feyenoord laatste zetje en verslaat Fortuna met 4-1

Robin van Persie schiet met links de strafschop perfect in, Fortuna-keeper Alexei Koselev gaat de verkeerde kant op. Feyenoord bekert verder. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De VAR werd pas in de kwartfinales van de KNVB-beker aangesteld en prompt speelde Allard Lindhout een hoofdrol bij het bestuderen van de videobeelden. Fortuna-verdediger Kai Heerings lag op de grond, toen hij de bal op zijn arm kreeg geschoten. Je zou zeggen dat de overtreding van Lamprou meer een strafschop waard was dan deze ongelukkige handsbal. Waar moest Heerings zijn handen dan laten?

De dialoog tussen Gözübüyük en de VAR leverde zondag nog fascinerende beelden op. Volgens Dick van Egmond, hoofd scheidsrechterszaken van de KNVB, had de arbiter naar de stip moeten wijzen. In de Kuip kreeg Gözübüyük wel de zegen van de VAR en Feyenoord had die handreiking hard nodig om tenminste de KNVB-beker in het vizier te houden.

Van Persie scoorde ook vanaf elf meter, waarna verdediger Sven van Beek met een kopbal zijn ploeg in de slotfase definitief naar de halve finales van het bekertoernooi loodste: 3-1. In blessuretijd had Gözübüyük geen discussie nodig om Feyenoord een tweede strafschop te geven. Berghuis schoot snoeihard raak: 4-1.

Juist tegen Fortuna Sittard had Feyenoord in december opzichtig gefaald. De pijnlijke 2-0-nederlaag in de Kuip zette de toon voor een treurige reeks, die ook na de winterstop aanhield.

De analyse van aanvoerder Van Persie moet het Legioen destijds door de ziel hebben gesneden. Feyenoord had terecht verloren van een beter Fortuna en de Limburgers domineerden ook woensdagavond in het eerste half uur. Maar had Van Persie ook niet gezegd dat Feyenoord met het positiespel in de eerste helft tegen PSV ook Barcelona in verlegenheid zou hebben gebracht?

Die wervelende 45 minuten moesten de norm zijn, stelde aanvaller Steven Berghuis. Het bleken loze woorden, toen Feyenoord bij de herstart van de competitie tegen PEC Zwolle weer een karikatuur van zichzelf was. De vrieskoude en slecht bezette Kuip stond woensdagavond model voor de stemming bij Feyenoord, dat voor een cruciale koerswijziging staat.

Doormodderen met een beperkte selectie en een trainer die na vier jaar nog weinig krediet heeft, is geen optie. Natuurlijk gaat Giovanni van Bronckhorst straks door de voordeur naar buiten als de coach die Feyenoord na achttien jaar de landstitel bezorgde. In februari beslist de clubleiding over zijn toekomst.

Toch moet de KNVB-beker opnieuw de malaise camoufleren. Bij zijn aantreden als algemeen directeur verklaarde Jan de Jong nog dat Feyenoord de aanval had ingezet op PSV en Ajax. Maar ook dit seizoen was de ploeg al in december uitgeschakeld voor de landstitel. Bij de klassieker tegen Ajax staat zondag vooral prestige op het spel.

De vraag is of Van Persie zijn team dan zal leiden of dat Van Bronckhorst toch kiest voor de ‘PSV-variant’, waarbij Jens Toornstra als extra aanjager zal fungeren om Ajax evenals PSV meteen bij de strot te grijpen. Drie wedstrijden in een week lijken teveel voor Van Persie, al zou je hem bij zijn afscheidstournee zoveel mogelijk willen zien spelen.

Alleen al die voetbeweging bij zijn treffer tegen Fortuna was fraai in zijn eenvoud. De voorzet van St. Juste was op maat, bijna achteloos plaatste Van Persie de bal in het dak van het doel:

1-0. Fortuna had in de openingsfase de beste kansen gehad, want opnieuw pijnigde aanvaller Andrija Novakovich de matige defensie van Feyenoord.

Kenneth Vermeer was al de vaste keeper in de bekerwedstrijden van Feyenoord, maar door de blessure van Justin Bijlow staat hij de komende twee maanden onder de lat. Twee keer voorkwam Vermeer in de openingsfase een achterstand na slimme loopacties van Novakovich, maar bij zijn derde poging na rust was het wel raak.

Feyenoord-verdediger Jan-Arie van der Heijden liet zich wel heel simpel uitkappen door de Amerikaanse Serviër, die vervolgens Vermeer achteloos passeerde: 1-1. Feyenoord had die gelijkmaker over zichzelf afgeroepen, want Jorgensen stiftte de bal op de paal en Berghuis verzuimde te scoren toen hij alleen op Fortuna-keeper Alexei Koselev afmocht.

Het bekertoernooi is echter het kuuroord voor Feyenoord. Van de laatste negentien bekerduels speelden de Rotterdammers zestien keer in eigen huis. De reddingsboei ligt nooit ver weg. En de VAR was ook al een goede vriend.