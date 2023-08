VAR-debat in Engeland laait op na onbestrafte overtreding van Onana

Deze kamikazeactie van Manchester United-doelman André Onana jegens Sasa Kalajdzic van Wolverhampton Wanderers werd niet bestraft door de scheidsrechter of de VAR. Beeld ANP / EPA

Bij een 1-0-voorsprong voor de gastheren maakte Manchester-doelman André Onana maandagavond een duidelijke overtreding, maar zowel scheidsrechter Simon Hooper als de VAR vond het geen bestraffing waard. De arbitrale fout staat niet op zichzelf.

Onana maakte een voortreffelijk Premier League-debuut, maar in de slotfase beging hij een typerende kamikazeactie. In een poging een indraaiende voorzet te onderscheppen, miste de oud-Ajacied de bal volledig, maar hij onthoofdde wel bijkans Wolves-speler Sasa Kalajdzic. Scheidsrechter Hooper floot niet, maar gaf wel geel aan een ziedende Wolves-manager Gary O’Neil. Videoscheidsrechter Michael Salisbury, afkomstig uit de buurt van Manchester, corrigeerde de fout niet.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Kort na de wedstrijd verklaarde de scheidsrechtersbond dat er geen sprake was van een ‘duidelijke fout’ van de scheidsrechter, die niet de moeite had genomen om de camera langs de zijlijn te raadplegen. Maar ondertussen had een bestuurder van deze bond, oud-scheidsrechter Jon Moss, contact opgenomen met O’Neil. Hij beweerde dat het een duidelijke strafschop was en maakte zijn excuses. De fout was extra zuur omdat Wolves veel beter speelde dan Manchester United.

Ten Hag: ‘geen strafschop’

Desondanks bleef Manchester United-manager Erik ten Hag erbij dat de arbitrage terecht geen strafschop had gegeven. ‘Ik denk dat je erover kunt debatteren’, zei de Tukker na de wedstrijd, ‘maar ik denk dat het geen strafschop was.’

De meeste kritiek ging naar Salisbury, die in april als VAR ook al een duidelijke penalty over het hoofd had gezien bij de wedstrijd tussen Brighton en Tottenham Hotspur. Hij mocht toen voor straf drie weekends lang geen wedstrijden doen.

Elke speelronde zijn er discussies over arbitrale dwalingen in ’s werelds populairste competitie. Vorig seizoen is het regelmatig voorgekomen dat scheidsrechtersbaas Howard Webb zijn excuses moest aanbieden aan benadeelde clubs. Hooper en Salisbury kunnen komend weekeinde uitrusten want ze hebben geen wedstrijden toebedeeld gekregen. Oud-scheidsrechter Keith Hackett heeft na de Onana-affaire de suggestie gedaan om de Premier League te verrijken met scheidsrechters elders uit Europa.