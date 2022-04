Vanuit de auto ziet Van der Breggen hoe gedroomde opvolger op de Muur net tekort komt

Anna van der Breggen die de laatste zeven keer de Waalse Pijl won, beklimt nu als ploegleider in een auto de Muur van Hoei. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Hoe ze de Waalse Pijl woensdag beleefd heeft, op de passagiersstoel naast teammanager Danny Stam in de volgauto van SD Worx? ‘Het was aanzienlijk minder nerveus dan op de fiets’, blikt Anna van der Breggen (32) terug. ‘Maar je voelt je soms wel machteloos. Zo tegen het eind weet je: het is nu aan de renners. Dan kun je niet veel meer doen.’

De tweevoudig wereldkampioen en olympisch kampioen is als ploegleider terug in de koers die ze in een onwaarschijnlijke en onafgebroken reeks zeven keer won, van 2015 tot en met 2021. Het maakte haar koningin van de Ardennen. De martelgang langs de zes kapelletjes gewijd aan de zeven smarten van Maria - de zevende staat in de portiek van de Notre-Dame de la Sarte op de top - mondde telkens uit in een triomftocht. Ze zat in het voorjaar al meer in de volgauto, maar deze wedstrijd heeft vanzelfsprekend iets speciaals. ‘Hier reed ik wel heel graag’.

Tot de gedroomde opvolger uit de ploeg op de vacante troon komt het niet. Het is de Italiaanse Marta Cavalli (24) van FDJ, ook al winnaar van de Amstel Gold Race, die als eerste boven komt door in de laatste 150 meter Annemiek van Vleuten (39) voorbij te steken. Demi Vollering (25), de belangrijkste troef van SD Worx, is derde, op 10 seconden. Zij was niet zomaar favoriet. De tuindersdochter uit Pijnacker eindigde in 2020 ook al eens op die plek, met alleen de Deense Cecilie Uttrup Ludwig tussen haar en haar huidige ploegleider. Vorig jaar cijferde ze zichzelf volledig weg om Van der Breggen hier naar haar zevende en laatste zege te loodsen. Een week geleden was ze de beste in de Brabantse Pijl.

Motiveren, complimenten uitdelen, vertrouwen geven

Van tevoren zijn veel mogelijke scenario’s in het koersverloop doorgenomen, eenmaal in de auto, zegt Van der Breggen, is haar taak vooral motiveren, complimenten uitdelen, vertrouwen geven. Maar ze grist ook zelf een kapotte fiets van een stilgevallen renner uit de berm en plaatst ‘m op het dak. Veel verloopt zoals bedacht en gewenst. Anna Shackley uit Groot-Brittannië is van de partij in een vroege vlucht. Concurrentie wordt uitgedund als de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black, Vollering zelf en medefavoriet Ashleigh Moolman uit Zuid-Afrika beurtelings aanvallen op de een na laatste klim, de Côte de Cherave. Fisher-Black gaat er beneden nog een keer vandoor. Is daar misschien te veel met de krachten gesmeten? Van der Breggen: ‘Nee. Je kunt zulke inspanningen doen om te bereiken dat er minder tegenstanders over zijn op de Muur. Ze voelen zelf wel aan of dat kan. Ik heb het ook wel eens zo gedaan. Er is niks op tegen soms op instinct te koersen.’

Aan de voet van de Chemin des Chapelles rijden Vollering en Moolman in de voorste rijen en voelt Van der Breggen dat ze vanaf nu aan de zijlijn staat. Ze heeft de renners wel geadviseerd. Je moet hard omhoog rijden, heel hard, maar nog niet álles eruit persen. Zoek als het kan de buitenbochten op, daar is het soms wel een handjevol percentages minder steil. Maar deze aantekening maakt ze ook: ‘Er bestaat niet één manier om de Muur op te rijden. Je hebt nu eenmaal met anderen te maken. Wat doen zij? Wat is er vooraf gebeurd? Wat is de vorm van de dag?’

Aanmoedigen via de oortjes

Ze moedigt Vollering en Moolman aan, via de oortjes. Kom op! Dit is jouw moment! Dit kun je! Het gaat deels op de tast. In de auto loopt de weergave op het tv-scherm tientallen seconden achter op de werkelijkheid. Geregeld gaat het beeld op zwart. Dan bereikt de uitslag toch de voorstoelen van de Skoda: na Vollering, geplaagd door hooikoorts blijkt achteraf, wordt Moolman vierde. Van der Breggen: ‘Nee, er ging niks mis. Dit is een eerlijke klim. Het is niet gelukt, maar de meiden hebben er alles aan gedaan.’

Honderd meter voor de finish op de Muur van Hoei stort Annemiek van Vleuten in en zet Marta Cavalli aan om haar voorbij te gaan en om de Waalse Pijl te winnen. Demi Vollering wordt derde. Beeld Klaas Jan van der Weij

Boven verklaart Annemiek van Vleuten dat ze kan leven met haar derde tweede plek in de Waalse Pijl. Kromgebogen over het stuur, wiegend van links naar rechts en weer terug, probeert ze in de laatste meters tevergeefs nog weerwerk te bieden aan Cavalli. Ze had vrijwel de hele klim voorop gereden. Het zag haar zwart voor de ogen, vertelt ze na het passeren van de streep. ‘Het verliep tot op het laatst precies zoals ik wilde. De ploeg zette me perfect af. Ik heb nergens iets laten liggen. Er was er eentje sterker. Cavalli heeft gewoon iets extra’s, nu.’ De Italiaanse: ‘Het is niet makkelijk Annemiek te verslaan.’ Ze wist van tevoren dat ze in de laatste meters, als het iets vlakker wordt, met een uiterste krachtsinspanning, nog het verschil kon maken.

Naast de twee staat Demi Vollering even later op de laagste tree van het ereschavot, zichtbaar teleurgesteld. Van der Breggen mist de huldiging, maar niet lang daarna volgen troostende woorden voor het team. ‘Het was een mooie dag, we hebben met onze jonge ploeg hartstikke goed gereden en we hebben een podiumplek. Ik ben heel tevreden.’ Ook een afgetreden vorstin kan onderdanen nog een hart onder de riem steken.