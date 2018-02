Vandaag schaatst Kramer de Olympische 5 kilometer. Kan Bloemen hem ook op zeeniveau kloppen?

Traag ijs

Bloemen heeft voldoende ervaring op traag ijs. Tot vier jaar geleden, voordat hij koos voor het geboorteland van zijn vader, trainde hij in Heerenveen. Volgens Schouten zijn de omstandigheden op de Olympic Oval in Canada bovendien vaak vergelijkbaar met die in Thialf. 'In Calgary is het ijs is niet noodzakelijkerwijs heel goed. Tijdens wereldbekerwedstrijden doen ze er alles aan om het ijs goed te krijgen, maar dat is absoluut niet het geval tijdens trainingen. Dan is het zwaar ijs, zwaarder dan hier. Mensen denken dat Calgary altijd snel is, maar dat is niet zo.'



Schouten is ervan overtuigd dat zijn pupil olympisch goud kan winnen op het ijs van Gangneung, dat qua snelheid het midden lijkt te houden tussen Thialf en de hooglandbanen in Calgary en Salt Lake City. Wel schat hij de kansen van Bloemen zondag op de 5 kilometer kleiner in dan die op de 10 kilometer van komende donderdag. 'Hij is altijd iets beter geweest op de 10 kilometer.'