‘Vandaag is eigenlijk een finale: Ajax gaat door of niet door’

Zakaria Labyad en Hakim Ziyech vieren een doelpunt tegen Lille. Beeld Getty

Dag Willem, het Champions League-seizoen van Ajax is nu al een regelrechte rollercoaster. Wat vond jij ervan tot nu toe?

‘Het is een geweldige poulefase. Vorig seizoen zaten de leukste wedstrijden in het knock-outfase, terwijl de groepswedstrijden soms nog minder waren. De wedstrijden tegen Benfica waren bijvoorbeeld een beetje stug, en van AEK Athene won iedereen. De wedstrijden tegen Bayern waren wel weer erg mooi, maar dit jaar is de poulefase leuker. Kijk naar die wedstrijden tegen Chelsea! En Valencia-uit was prachtig, ook omdat alles meezat voor Ajax.’

Ajax kan eerste worden, maar ook alles verliezen.

‘Ja. Vandaag is eigenlijk een finale. Je gaat door of je gaat niet door. Heel vaak zijn tien punten al genoeg, maar omdat er één duidelijk mindere ploeg bijzit, namelijk Lille, is dat nu niet zo. Het gaat vaker zo in poules. Dat is ook een nadeel van de Champions League: soms is het wel een beetje voorspelbaar welke ploegen het sterkst zijn en bovenaan zullen eindigen in de poule. Nu kon je van tevoren ook al zien welke drie ploegen dat zouden zijn, en dat is gebeurd. Al moet wel gezegd dat van Lille iets meer verwacht werd.

‘Ondertussen heeft Ajax juist pech gehad. Ze gaven tegen Chelsea een 4-1 voorsprong weg door twee rode kaarten. Een goal van Promes werd afgekeurd omdat hij, geloof ik, twee millimeter buitenspel stond. Daar hebben zich nu alweer allemaal complottheorieën over gevormd, waar ik niet zo in geloof. Maar met wat geluk had Ajax er al kunnen zijn.

‘Het is gek hoe snel het is gegaan met Ajax: als ze deze zomer, nog voor alle voorrondes, hadden gehoord dat ze konden overwinteren in de Europa League hadden ze er misschien nog wel voor getekend. Een aantal jaar geleden zeker. Maar nu zijn ze niet meer tevreden met de Europa League. Ze willen gewoon de Champions League in.’

Gaat het verlies tegen Willem II meespelen vanavond?

‘Dit is een iets mindere fase van Ajax. De laatste twee competitiewedstrijden hebben ze toch iets minder goed gespeeld. De ploeg is wat vermoeid, ik geloof dat ze dit seizoen al meer dan dertig wedstrijden hebben gehad. Tegen Willem II zag je echt vanaf het begin al dat het moeilijk ging worden. Zo’n wedstrijd kunnen ze vanavond niet gebruiken. Daar komt nog bij dat Ajax in de uitwedstrijden iets beter is dan thuis. Dat zag je ook bij de grote wedstrijden van vorig jaar, zoals tegen Real Madrid of Juventus.

‘Gisteren werd aan Donny van de Beek gevraagd waarom dat is, maar ook hij wist het niet precies. Hij zei dat het misschien met de ruimte te maken heeft die Ajax krijgt in uitwedstrijden omdat de tegenstander wil aanvallen. Terwijl tegenstanders in de Johan Cruijff Arena meer teruggetrokken spelen. Veel van de mooie doelpunten in uitwedstrijden kwamen dan ook uit de omschakeling, met snelle en creatieve spelers die gebruikmaakten van die vrije ruimte.’

Gaat Valencia vanavond dan afwachtend spelen?

‘Nee, Valencia moet winnen vanavond dus die kan niet achterover gaan hangen. Het is ook geen defensief elftal. Vanavond staan er twee heel gelijkwaardige ploegen die allebei goed kunnen voetballen en graag aanvallen. Het is dus ook goed mogelijk dat het tot de laatste minuut spannend wordt. Daar zit ik niet op te wachten met m’n deadline, maar goed.

‘Het wordt weleens beweerd, maar ik ben helemaal geen Ajax-fan: Ik hou gewoon van voetbal. En wat het wel is met Ajax de laatste paar jaar; je hebt echt zin in die wedstrijden. Er gebeurt zo veel als Ajax speelt, met geweldige voetballers als Hakim Ziyech. Het is een beetje wat je hebt als Messi speelt. Je kijkt dan omdat je dingen te zien krijgt die niemand anders kan.’

Ja, Ajax is de laatste jaren gegroeid. Is die groei voelbaar in het stadion? Zindert het in de Johan Cruijff Arena op avonden als deze?

‘Zeker, de sfeer bij de Europese wedstrijden is echt geweldig. Een aantal jaar geleden stond de Arena bekend als een nogal saai stadion, maar dat is echt veranderd met de Champions League. In de competitie is Ajax nu eenmaal een club die vaak wint, dus dat maakt de sfeer soms een beetje gewoontjes. Mensen komen rustig kijken, in de verwachting dat hun club gaat winnen.

‘Dat is bij de Europese wedstrijden totaal anders. Het allermooiste moment was eigenlijk toen Ajax vorig jaar werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur, met een noodlottige tegengoal in de laatste minuut. Even viel er een doodse stilte, toen volgde een oorverdovend applaus voor dat mooie seizoen. Men vond het verschrikkelijk dat de finale niet gehaald was, maar wilde toch vooral de spelers bedanken.’