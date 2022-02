Vandaag in Beijing: kans op goud bij de massastart en de onzichtbaarste olympiërs: remmers

Het Nederlandse bobsleeteam komt vandaag in actie. Dit zijn ze tijdens een training op vrijdag. Beeld REUTERS

Nederlanders in actie

Schaatsen, massastart mannen en vrouwen: 08.00-10.15

Met: Jorrit Bergsma, Sven Kramer, Irene Schouten, Marijke Groenewoud

Bobsleeën, viermansbob mannen: 02.30-05.05 (zondag)

Met: Met: Ivo de Bruijn, Jelen Franjic, Janko Franjic, Dennis Veenker

Statistiek van de dag

Irene Schouten kan met een derde gouden plak, vandaag op de massastart, de succesvolste schaatser (m/v) van de Winterspelen worden. Als ze wint passeert dan Suzanne Schulting, die haar toernooi heeft afgesloten met tweemaal goud, zilver en brons. Schouten begint vandaag als de torenhoge favoriet aan de massastart, maar de discipline is minder voorspelbaar dan de 3 en 5 kilometer die ze eerder won.

Tactiek speelt een grote rol. Ze zal veel hebben aan Marijke Groenewoud, haar ploeggenoot, al zal die ook voor eigen kansen rijden als dat zo uitkomt. Beide vrouwen hebben een sterke eindsprint. De koningin van de Winterspelen kan Schouten niet worden, zelfs niet als ze wint. Die eretitel is voor de Noorse langlaufster Marte Roiseland, die al drie gouden en twee bronzen medailles heeft. (Alex Dumas)

De kunst van ... massastart

De groepswedstrijd over 16 ronden is minst voorspelbare afstand op de langebaan. Het is een tombola, een tactische strijd die meer lijkt op shorttrack dan op de klassieke races tegen klok. Wie een eindsprint bezit heeft de grootste kans op goud. Irene Schouten wel, Jorrit Bergsma niet.

Lees hier meer over de rol van chaos en toeval.

Blikvanger in Beijing: de remmers in de bobslee

Het zijn de onzichtbare olympiërs. Na een korte sprint verdwijnen ze met een sprong in de bobslee, buigen het hoofd en staren een kleine minuut naar de bodem van de slee. Remmers worden ze genoemd, al is die functie pas aan de orde als de eindstreep is gepasseerd. Dan trekken ze een hendel omhoog zodat ijzeren punten over het ijs gaan schrapen en de slee aan snelheid verliest. Wat drijft ze?

Van labrador tot pitbull: Thomas Krol pakt goud

Al jaren gold Thomas Krol als een talent, alleen was hij vaak zo timide. Na de Spelen van Pyeongchang stapte hij over naar de ploeg van Jac Orie. Die heeft hem leren voelen en denken als een topsporter.

