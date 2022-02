Vandaag in Beijing: blikvanger Jutta Leerdam en de kunst van de vrije kür

Jutta Leerdam Beeld ANP

Nederlanders in actie:

Schaatsen, 1.000 meter vrouwen: 09.30-10.42

Met: Jutta Leerdam, Antoinette de Jong, Ireen Wüst

Kunstschaatsen vrouwen vrije kür: 11.08-14.57

Met: Lindsay van Zundert

Statistiek van de dag: 1.000 meter vrouwen

De 1.000 meter is de eerste afstand waarop een Nederlandse langebaanschaatser goud won. Carry Geijssen greep de zege in 1968, toen ook Ans Schut (3.000 meter) en Kees Verkerk (1.500) de hoofdprijs bemachtigden. Veel maakt de zege van Geijssen niet los, geld verdiende ze er al helemaal niet mee. Dat zal anders zijn als Jutta Leerdam vandaag als vierde Nederlandse het goud veroverd. Zij is op sociale media de populairste schaatser, met ruim twee miljoen volgers op Instagram. Een uitgemaakte zaak is het niet dat Leerdam in de voetsporen treedt van Geijssen, Marianne Timmer (2x) en Jorien ter Mors. De discipline ligt ook de Japanse Miho Takagi en de Amerikaanse Brittany Bowe. En wie weet wat Ireen Wüst nog in petto heeft, in haar laatste olympische optreden. (Alex Dumas)

Wei Ling in Beijing

Su en Gu: zo heten in China de onbetwiste sterren van deze Winterspelen. Su Yiming, een 17-jarige freestyle snowboarder, en Gu Ailing, een 18-jarige freestyle skiër. Ze wonnen allebei een gouden én zilveren medaille, voldoende om tot volksheld te worden uitgeroepen.Maar er is meer: de twee tieners zijn allebei sympathiek, open en blakend van zelfvertrouwen. Het Chinese publiek smult van deze sporters nieuwe stijl.

De kunst van ... de vrije kür

Vier minuten krijgt kunstschaatsster Lindsay van Zundert donderdag om in haar vrije kür te laten zien wat ze in huis heeft aan sprongen, pirouettes, passen en choreografie. Ze is de eerste sinds 1976 die deze kans krijgt op de Spelen.

De blikvanger: Jutta Leerdam

Jutta Leerdam is de eerste schaatsster die mede dankzij haar enorme bereik op de sociale media haar eigen team kon beginnen. Haar 2 miljoen volgers speelden een doorslaggevende rol in dat zakelijke succes. Vandaag gaat ze voor goud op haar favoriete afstand: de 1.000 meter.

De 30- en 35-plussers rukken gestaag op

Op de Winterspelen doen niet alleen tientallen 35-plussers mee, de ene na de ander haalt ook nog een medaille. Vroeger gold een topsporter als oud na zijn 30ste, stokoud na zijn 35ste, maar dat is inmiddels behoorlijk achterhaald. Dus krijgen topsporters nu de vraag of het niet te vroeg is om te stoppen.

