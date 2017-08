Vanavond begint het nieuwe eredivisieseizoen, dit zijn vijf clubs om in de gaten te houden

PSV

Nog voor de start van de eredivisie is de sfeer in voetbalminnend Eindhoven onrustig. PSV beleefde vorige week een historisch dieptepunt met de eliminatie in het kwalificatietoernooi van de Europa League, dankzij twee nederlagen tegen Osijek, de nummer vier van de Kroatische competitie. Daardoor blijft Eindhoven voor het eerst in 43 jaar verstoken van Europees voetbal en ontstond er een gat van 5 miljoen euro in de begroting.



De kettingreactie volgde snel. Was de houdbaarheidsdatum van trainer Philip Cocu verstreken? Is de selectie wel in balans? En waarom stromen er zo weinig jeugdspelers door, in tegenstelling tot bij Ajax en Feyenoord? Het enige medicijn is winnen, weet ook Cocu. Anders lijkt zijn positie onhoudbaar.