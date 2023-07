Vanaf kilometer 0 slaat het Tourpeloton op hol, alleen renners met een serieus vluchtplan kunnen winnen

Meteen na de start wordt er al gedemarreerd door Olivier Le Gac (in het blauw) en Georg Zimmerman. De laatste zou uiteindelijk tweede worden achter etappewinnaar Pello Bilbao. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ze worden overgangsritten genoemd en die naam suggereert dat het Tourpeloton het op zo’n dag rustig aandoet. Maar de heuveletappes tussen berg-, tijd- of sprintritten zijn ware ploertendoders waarbij elke renner verschrikkelijk afziet. Zeker in de tropische hitte van dinsdag met gloeiend heet asfalt en schaarse schaduw.

De overgangsrit kent zijn eigen wetten en de belangrijkste is dat een ontsnapte renner vrijwel altijd wint. Dinsdag was dat Pello Bilbao van Bahrain-Victorious, de ploeg die vorige maand midscheeps werd geraakt door het overlijden van Gino Mäder na diens val in een afdaling in de Ronde van Zwitserland. Bilbao was daarbij. De 33-jarige Spanjaard wilde niets liever dan in de eerste etappes van deze Tour, rond Bilbao, een eerbetoon brengen aan Mäder met een ritzege. ‘Gewoon proberen iets fijns te doen, maar dat lukte niet’, zei hij met een brok in de keel. ‘Vandaag wel, maar het was ontzettend zwaar.’

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

Want elke renner van elke ploeg wist dat de 167 kilometer lange etappe met vijf klimmetjes van het educatieve pretpark Vulcania naar de stad Issoire niet zou gaan eindigen in een massasprint. Evenmin zou er strijd zijn om het algemeen klassement – hoewel Bilbao als bonus van de elfde naar de vijfde plek sprong. Alleen een renner die mee zou zitten in dé ontsnapping van de dag, kon winnen.

Wielerspektakel

Dat gegeven op voorhand zorgt ook dinsdag weer voor een wielerspektakel vanaf kilometer 0, een uur voordat voor veel tv-kijkers de Touretappe begint. Eerst rijdt het peloton over neutrale grond achter de rode auto van Tourdirecteur Christian Prudhomme en naarmate de drie meter hoge ‘0’ nadert, het ‘départ réel’, proberen steeds meer renners goed gepositioneerd te zitten wanneer Prudhomme met zijn startvlaggetje zwaait.

Dan begint een loterij: wie zit in de winnende ontsnapping? Olivier Le Gac in het blauwe FDJ-tenue is de eerste die het probeert, Georg Zimmermann in het wit-geel van Intermarché gaat mee. Binnen tien seconden is de vluchtpoging gestrand. Want het gaat hard: 44 kilometer per uur, ondanks een stevig oplopende weg.

Het geheel oogt als de laatste, uiterst nerveuze voorbereidingen voor een massasprint. Meteen gaat het peloton op een lint, een lange rij van sprintende niet-sprinters; de echte sprinters doen niet mee aan dit spel, die moeten in andere ritten toeslaan.

Het is nauwelijks bij te houden wat er meteen na de start gebeurt. Minstens twintig uitvalspogingen leiden tot niets, de meeste daarvan komen op naam van de 28-jarige Let Krists Neilands van Israel-PremierTech.

Aanvalsdrift

Er zit een zeker patroon in de aanvalsdrift. Een renner doet een enorme inspanning en lanceert zichzelf uit het complete peloton. Meteen al bij zijn eerste ferme trappen kijkt hij achterom om het resultaat te monsteren. Zo fietst hij met de blik steevast naar achteren, naar voren. Alle ontsnappers doen dat. Een vreemd gezicht: groepjes van drie, vijf, zeven renners die met gedraaid bovenlichaam uit het peloton sprinten. Voortgestuwd door de vraag: zou ik nu dan in de goede groep zitten?

Ook Wout van Aert, de ster van Jumbo-Visma, doet een poging. ‘Ik probeerde het en blies mezelf meteen op’, verklaart hij na de finish. Ook Mathieu van der Poel zag de etappe als een grote kans op een ritzege. Maar de Nederlander had een slechte nacht na het persmoment op de eerste rustdag en voelt zich ‘niet echt goed’. Hij test kort de benen en besluit daarna ploeggenoot en groenetruidrager Jasper Philipsen door de hitte te slepen.

Pas op de helft van de etappe wordt het perpetuum mobile van de ontsnapping stilgezet. Daarvoor gaat het steeds hetzelfde: een klein groepje springt weg, waarna enkele renners die daar graag bij hadden willen zitten er achteraan gaan en uiteindelijk daarmee het complete peloton achter zich aan slepen waardoor vooraan alles bijeenkomt. Waarna weer een groepje wegspringt, gevolgd door een tweede clubje met daarachter weer het aansluitende grote peloton, meestal onder aanvoering van Jumbo-Visma, dat immers een gele trui verdedigt.

Dan, met nog 114 kilometer te gaan en na bijna anderhalf uur zenuwslopend koersen, is het raak. Ritwinnaar Bilbao ziet dat Jumbo-Visma een moment de teugels moet laten vieren en gaat er al omkijkend met zes anderen vandoor. Een paar kilometer verder ontsnappen weer zeven renners uit het peloton.

Winnaars loterij

Als op 86 kilometer van het einde de twee groepen samenkomen is het duidelijk: hier fietst de ritwinnaar tussen. De grote groep met favorieten laat de veertien winnaars van de loterij gaan en hun voorsprong loopt snel op.

In de kopgroep zit ook Neilands en de Let gaat gewoon door met zijn ontsnappingspogingen. Zijn zevende van de dag lijkt de winnende. ‘Hij was vandaag de sterkste van ons allemaal’, zegt Bilbao. Maar op de enige vlakke kilometers van de dag, de vijf laatste, is de eenling kansloos tegen zijn vijf overgebleven achtervolgers die bovendien ronddraaien als een in kop-over-kop-rijden geoefende fietsvriendengroep.

Bilbao weet, althans denkt, dat hij de beste sprinter is van het gezelschap. ‘Ik had koud bloed’, zegt de Spanjaard over zijn koelbloedigheid. ‘Ik dwong Georg de sprint te beginnen en daarna ging ik over hem heen.’ Georg is de Duitser Georg Zimmermann. De man die meteen bij het départ réel de tweede was die probeerde te ontsnappen. Hij wordt er tweede mee in de etappe: net niet de jackpot.