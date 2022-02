Van Zundert na persoonlijk record op de korte kür door naar de vrije kür

Kunstschaatsster Lindsay van Zundert dinsdag tijdens haar korte kür in Beijing, waarvoor ze 59,24 punten kreeg. Beeld ANP

Op de klanken van Imelda May’s 11 past the hour reed Van Zundert een keurige kür. Aan het begin van haar oefening leek de eerste combinatie van de sprongen lutz en toe loop ietwat wankel, maar ze pakte het slim op door na de drievoudige lutz haar toe loop te beperken tot twee rotaties. De uitgangswaarde van die oefening was daardoor lager dan twee drievoudige sprongen, maar op deze manier kon ze de combinatie wel netjes uitvoeren.

Daarna groeide ze in haar optreden met een soepele dubbele axel, en een fraai uitgevoerde drievoudige rittberger. Het zijn de sprongen die uiteindelijk de meeste punten opleveren in een kunstrij-kür.

In totaal behaalde Van Zundert 32,12 technische punten, de objectiefst kant van het scoringssysteem. De jury deelde 27,12 punten uit voor haar ontspannen en overtuigende optreden. Het totaal van 59,24 was een persoonlijk record. Op het WK van vorige winter scoorde ze op het eerste onderdeel van het toernooi 57,72.

Dopingzaak

De laatste keer dat een Nederlandse bij het kunstrijden deelnam aan de Winterspelen was in 1976. De Amerikaans-Nederlandse Dianne de Leeuw behaalde in Innsbruck zilver. Zo ver zal Van Zundert niet komen. Wel is ze doorgaans beter op de vrije kür. Die is langer en bevat meer sprongelementen. Van Zundert is een constante rijdster en kan zo veel technische punten sprokkelen.

Het kunstrijden in Beijing wordt overschaduwd door de dopingzaak rond de 15-jarige Kamila Valjeva, die op doping werd betrapt in de aanloop naar de Spelen. Zij mag toch deelnemen omdat het beroep tegen die schorsing nog loopt.