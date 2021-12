Van wonderkind naar zorgenkind en terug. Marrit Steenbergen heeft weer lol in zwemmen

Marrit Steenbergen (21) kwam in 2015 op als het grootste zwemtalent van Nederland. Na jaren twijfelen over stoppen, neemt ze deze week deel aan de WK kortebaan in Abu Dhabi. En met plezier.

Hoe vaak Marrit Steenbergen dacht aan stoppen met topzwemmen? Ze weet het niet meer. Toch doet de 21-jarige Friezin, die in 2015 werd gezien als het grootste zwemtalent van Nederland, deze week ‘gewoon’ mee aan de WK kortebaan in Abu Dhabi. Na jaren twijfelen over haar zwemtoekomst, is het plezier in de sport terug. In november stond Steenbergen na zes jaar eindelijk weer op het podium met de Europese titel op de kortebaan op de 200 meter vrijeslag. Ze won ook brons op de 100 vrij.

Er was veel geduld voor nodig. Jarenlang hielden de beste zwemtrainers van het land zich bezig met de vraag waarom het maar niet lukte met het meisje dat op 15-jarige leeftijd de wereld verbaasde.

Steenbergen won op die leeftijd op de Europese Spelen goud op de 100 vrij in de wereldtijd van 53.97 seconden. Ze werd geroemd door haar natuurlijke hoge ligging op het water en haar oogstrelende techniek. Het leek alsof het haar geen enkele moeite kostte om haar hand door het water te laten glijden.

Pijnlijke schouders

Steenbergen werd de opvolgster van Ranomi Kromowidjojo genoemd, maar het kwam er na die ene uitschieter nooit meer uit. Ze ging jarenlang gebukt onder de hoge verwachtingen en raakte mentaal opgebrand. ‘Elke keer als het weer wat beter ging, kwam er daarna een mindere periode waarin ik het opnieuw niet meer wist. Ik heb heel veel geduld moeten hebben', vertelt Steenbergen.

Trainers kwamen er lange tijd niet goed achter wat precies het probleem was met het jonge talent. Ze worstelde met het halen van haar vwo-diploma, leek overtraind en had continu een zeurderige pijn in haar schouders.

Steenbergen bleek een verkeerde houding te hebben aangeleerd waardoor de spieren aan de voor- en zijkant van haar schouders overbelast raakten. Zwemmen ging daardoor niet. Ze had er buiten het bad ook last van. In de klas begon de ellende al als ze voorover boog om iets op te schrijven.

‘Normaal zit je schouderblad op je rug. Bij mij stak-ie uit’, zegt Steenbergen, terwijl ze één van haar schouders naar voren kantelt. ‘Ik gebruikte de achterkant helemaal niet meer en deed alles vanuit de spieren in mijn bovenarmen. Dat gaf pijn en die werd steeds erger. Op het dieptepunt kon ik nog maar één baan pijnvrij zwemmen. Na het keerpunt voelde ik de verzuring al.’

Ondanks het probleem plaatste Steenbergen zich toch voor de Spelen van Rio, waar ze met 16 jaar als jongste deelnemer in de ploeg in de olympische finale van de 4x100 vrij zwom.

Bij haar overstap vanuit Drachten naar de nationale zwemselectie in Eindhoven in 2017 ging alle aandacht naar het herstel van Steenbergen. Coach Marcel Wouda gaf haar een aangepast schema omdat ze de normale trainingen niet aan kon. ‘Helemaal in het begin zwom ik maar een half uurtje. Ik kon niet met de rest meedoen. Ik was 17, woonde net op mezelf en trainde dan ook nog alleen. Dat was heel lastig, een kans om te binden met de groep is er dan niet.’

Alles moest altijd perfect

Er werd ook een sportpsycholoog ingeschakeld om mentaal sterker te worden. Steenbergen kon dingen niet makkelijk loslaten. Alles moest perfect gaan, in het zwembad en op school. ‘Ik leerde voor toetsen alsof het een tien moest worden en dan nog vond ik dat ik niet genoeg deed.’

In gesprekken met een psycholoog leerde beter met die eigenschap om te gaan. ‘Als ik een slechte gedachte heb, probeer ik die er te laten zijn in plaats daar heel lang aan vast te houden. Soms kan dat al door even een stukje te lopen om afleiding te zoeken.’

Ondanks alle levenslessen bleef Steenbergen aanmodderen in het zwembad. De toptijden uit 2015 bleven ver weg. De hoge verwachtingen spookten in het hoofd. ‘Het is niet dat je daar dagelijks aan denkt, maar je voelt het wel op de een of andere manier. Ik zwom die snelle tijden toen ik nog onbevangen was en geen verwachtingen had. Ik stond er niet eens bij stil dat het zo goed was. Had ik er maar wat meer van genoten, denk ik nu.’

Uitgerust dankzij corona

In de zomer van 2018, toen de rest van de nationale zwemtop op de WK in Hongarije zat, nam Steenbergen een volledige pauze van het zwemmen. Ze werkte een paar weken in een pizzeria. Stond ze ineens om twee uur ‘s nachts te wachten tot de afwas klaar was. Niks voor haar. ‘Ik was nog veel te veel topsporter om in de horeca te werken. Ik ging nooit zo laat naar bed en voelde me daar niet op mijn plek.’

Ze keerde terug naar het bad. Elke keer als het weer wat beter ging, kwam er opnieuw een dip. De liefde bleef. ‘Het gevoel als je in het water ligt is heerlijk. Dat ben ik nooit kwijtgeraakt. Onder water raakt je hoofd vanzelf leeg.’

Na jaren vol twijfels, kwam de ommekeer in de coronaperiode. Er hoefde een tijd niets. Toen de zwembaden dicht waren, kon Steenbergen eindelijk echt uitrusten. De druk om te kwalificeren voor Tokio viel weg. Om actief te blijven, maakte de zwemster lange wandelingen met haar vader. Het schouderprobleem kreeg ze ook onder controle. De pijn is weg. Zes jaar later, is de snelheid eindelijk terug.

De nieuwe Kromowidjojo wordt Steenbergen al een tijd niet meer genoemd. Wat telt, is dat ze voor het eerst in jaren weer zin heeft in een toernooi. ‘Die meetmomenten waren lang confronterend. Ik moest mezelf echt oppeppen. Zo van: kom op, we gaan er weer voor. Dat is nu anders. Ik zit eindelijk weer in die flow.’