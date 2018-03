Van Vollenhoven pleit voor centraal meldpunt seksueel misbruik in sport

Onder het tapijt geveegd

Niemand zit op de waarheid te wachten Van Vollenhoven

Vollenhoven is juist tegen deze meldplicht. Volgens hem weten sportclubs, met name amateurclubs, vaak niet goed wat ze met dergelijke meldingen moeten doen. Bovendien kan een melding door de sportclub onder het tapijt worden geveegd, bijvoorbeeld omdat de club afhankelijk is van vrijwilligers of omdat er bepaalde familierelaties bestaan. 'Mijn ervaring is dat niemand op de waarheid zit te wachten', aldus Van Vollenhoven.



Het rapport van commissie-De Vries leidde direct na verschijnen tot dezelfde kritiek. Zo pleitten ook Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht, en bestuurder Peter Vogelzang van het Instituut Sportrechtspraak al voor een meldpunt waar mensen zich zowel anoniem of onder naam kunnen melden - ook al is er nog niet per se iets strafbaars gebeurd. Vogelzang: 'Zo kunnen afzonderlijke meldingen over een dader bij elkaar komen en kun je ernstige incidenten voorkomen.'