Van Vleuten wint in haar woonplaats de 4,3 kilometer lange proloog van Boels Rental Ladies Tour

Goud op het WK

Haar volgende, en laatste doel van dit seizoen, is goud op het WK wielrennen in het Noorse Bergen, over drie weken. Weg of tijdrit? Het maakt haar niet uit. 'Beide zou kunnen.'



Bij de start, pal voor Hotel de Wereld, waar in 1945 de Duitsers overgave overeen kwamen, is de fanclub van Van Vleuten neergestreken op het terras. De speaker zet nog eens extra haar naam aan, applaus klinkt en een flauw glimlachje krult om de mond van Van Vleuten. Daarna daalt ze het podium af om via een paar licht glooiende straten, een dijk en een afdaling weer terug te keren in het centrum van de stad.



Helemaal gerust is ze er niet op, om de favorietenrol te kunnen waarmaken. Vormtechnisch gezien zou ze nu in een dipje moeten zitten, vanwege haar hoogtestage. Dat effect is pas over drie weken, in Bergen, zichtbaar. Bovendien rijdt ze met het oog op dat WK op 90 procent. Vol de bochten inschieten zou nu onverstandig zijn.