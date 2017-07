Van Vleuten pakt eindzege La Course: 'Na laatste klim wist ik dat het niet meer mis kon gaan'

In het stadion van Olympique Marseille, waar een paar duizend mensen op de tribune zaten, stak Van Vleuten triomfantelijk haar armen de lucht in. Deignan won bijna twee minuten na de binnenkomst van de Nederlandse het sprintje voor plaats twee van Longo Borghini. Guarnier was op de beklimming van de Notre-Dame de la Garde gelost en strandde op plaats vier.



Vorig jaar was Van Vleuten op weg naar goud op de Spelen in Rio, toen ze in de wegwedstrijd hard ten val kwam in de afdaling. 'Dat heeft me alleen maar geïnspireerd om door te gaan', zei ze. De winst in La Course was voor haar één van de hoogtepunten uit haar carrière.



De nieuwe opzet, met een bergetappe en een achtervolgingstijdrit, was haar goed bevallen. 'De wielerwereld is vrij conservatief. Het is goed dat er nieuwe initiatieven worden genomen. Ik hoop dat de mensen thuis hebben genoten. Ik wel, in elk geval.'