Van Vleuten op wenken bediend: Vuelta voor vrouwen nu bijna net zo zwaar als Tour en Giro

Marianne Vos van Team Jumbo-Visma leidt haar ploeg naar de overwinning in de ploegentijdrit van de Vuelta. Beeld Getty Images

De vrouwenwielerploeg van Jumbo-Visma greep maandag de eerste etappe van de Ronde van Spanje aan voor hun eerste zege van het seizoen. De geel-zwarte trein rondom levende legende Marianne Vos was in de ploegentijdrit van de Vuelta Femenina nipt sneller dan het Duitse Canyon-SRAM Racing dat 1 seconde toegaf. Trek-Segafredo werd derde op 9 tellen.

Met de ruim 14 kilometer lange openingsrit zijn de vrouwen begonnen aan het deel van het seizoen waarin de drie grote ronden op de kalender staan. Achter de woorden ‘grote ronde’ schuilt een controverse. Ze komen uit het mannenwielrennen en slaan op de drie etappekoersen van elk 21 etappes in drie weken: de Rondes van Italië, Frankrijk en Spanje.

Voor de vrouwen zijn de Giro, met 10 ritten, de Tour met 8 en de Vuelta sinds dit jaar bestaande uit 7 etappes, de langste koersen van het seizoen. Zo bezien kunnen de drie in het vrouwenwielrennen ook als ‘grote ronde’ worden bestempeld. Is de Vuelta Femenina dat ook?

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

Annemiek van Vleuten zorgde vorig jaar voor een unieke prestatie door ze alle drie te winnen. Daarna zette de nu 40-jarige veterane in Australië de kroon op het werk en pakte ook de wereldtitel op de weg. Ze stopt aan het eind van dit jaar en rijdt haar hele afscheidsjaar dan ook in de regenboogtrui, zij het dat ze in het tricot nog niet wist te winnen.

Niet onder de indruk

Vorig jaar schreef Van Vleuten in september de Vuelta op haar naam, na Giro en Tour. Maar ze was van haar derde ‘grote ronde’-zege bepaald niet onder de indruk. Wie haar voorhield dat ze als eerste wielrenner ooit in één seizoen alle ‘grote ronden’ had gewonnen, kreeg een meewarige blik terug. Van een voltooide trilogie wilde ze niets weten.

‘Dit was geen grote ronde, dit was niet te vergelijken met de zwaarte van een Giro of Tour’, zei Van Vleuten vorig jaar na afloop. De Ronde van Frankrijk, dat was volgens haar wel een echte Grand Tour. De organisatie van de Tour de France Femmes, het massale en enthousiaste publiek, de start vanaf de Champs Elysées, kort voordat de mannen daar zouden sprinten om de winst in de slotetappe; voor het eerst in haar carrière dacht Van Vleuten over de professionalisering van het vrouwenwielrennen: ‘Wauw, we zijn vertrokken.’

Ze vertelde dit in Madrid na de vijfde en laatste Vuelta-etappe, een kermiskoers door de Spaanse hoofdstad. Precies zo was de allereerste editie in 2015 van ‘de Vuelta’. Toen duurde die één dag, waarop de vrouwen rondjes door Madrid reden enkele uren voordat de mannen op hetzelfde parcours hun Vuelta afsloten.

De organisatie van La Vuelta Femenina heeft geluisterd naar de winnaar van de laatste twee edities, Van Vleuten. En geleerd van het succes van de Tour de France voor vrouwen vorig jaar. De laatste etappe daarvan eindigde met een loodzware klim met een onomstreden reputatie: La Planche des Belles Filles.

Spectaculaire en fotogenieke helling

In plaats van een criterium in Madrid eindigt de Vuelta Femenina dit jaar met de Lagos de Covadonga, een 12 kilometer lange klim die nauwelijks onder de 10 procent stijging uitkomt, met een laatste stukje van ruim 17 procent. De spectaculaire en fotogenieke helling is een vaste waarde in de Ronde van Spanje voor mannen.

Dat geldt deze eeuw ook voor de openingsetappe van elke Vuelta. Sinds 2002 is dat meestal een ploegentijdrit om te benadrukken dat het winnen van de Ronde van Spanje altijd een teamprestatie is. Logisch dat ook de ‘vrouwen-Vuelta’ begint met een race van de 23 deelnemende ploegen van elk zeven vrouwen op tijdritfietsen.

Net als vorig jaar in Utrecht hun mannelijke ploeggenoten deden in hun Vuelta, wonnen de vrouwen van Jumbo-Visma maandag de ploegentijdrit in Torrevieja in de regio Valencia. Ze legden het vlakke parcours af met een gemiddelde snelheid van ruim 48 kilometer per uur. De Britse Anna Henderson rolde als eerste over de streep en start daarom dinsdag in de rode leiderstrui. ‘Het is zo mooi om samen te winnen.’