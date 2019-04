Van Vleuten komt in Limburg ver, maar net niet ver genoeg

Ook nu kwam de kopvrouw van Mitchelton-Scott ver, op het vlakke stuk na de klim langzaam maar gestaag terrein winnend op de Poolse Katarzyna Niewiadoma, die op de bult zelf had versneld. Maar de inhaalrace stokte op enkele meters van de aankomst. Het was voor Van Vleuten wederom de eerstvolgende plek na de winnares, nadat ze begin deze maand in de Ronde van Vlaanderen in de sprint werd geklopt door de Italiaanse Marta Bastianelli. In Limburg eindigde Marianne Vos als derde in een wedstrijd die werd gekleurd door een onophoudelijke reeks aanvallen, met geregeld Nederlandse renners in een hoofdrol, onder wie Lucinda Brand, Ellen van Dijk en Van der Breggen.

Van Vleuten had vrede met de tweede plaats, verklaarde ze, zittend en nahijgend op het asfalt. ‘Het moest echt uit mijn kleine teen komen. Ik dacht: ik ga nog even staan. Blijven trappen, blijven trappen. Maar ze was te goed, ze was explosiever dan ik. Je zag wel dat ik wat meer inhoud had. Maar ik had ook al wat actiever gekoerst, als ploeg hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. Zij zat vaak alleen. Maar geen misverstand: er is niks aan gestolen. Zij was beter.’ Haar inspanning was de bevestiging dat de vorm na een snelle revalidatie op peil is. Vorig jaar september op het WK in Innsbruck brak ze haar knie.

Vos had in de slotfase van de wedstrijd nog even de hoop gehad te kunnen aansluiten bij de kop van de wedstrijd, nadat Van Vleuten haar passeerde. ‘Maar de Cauberg liegt niet. Het is vrouw tegen vrouw. Het was harken. Ik wist uiteindelijk dat Annemiek niet meer ging stilvallen.’ Ze zakte terug, maar won de sprint in een groepje van vijf achtervolgers.

Van Vleuten had nog een wens voor de organisatie: ‘Volgend jaar nog een kilometer verder, de finish.’