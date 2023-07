Van Vleuten is weer aanvaller pur sang en rijdt naar vierde winst van de Giro

Annemiek van Vleuten komt als winnaar over de streep van de slotetappe van de Giro d'Italia Donne. Beeld Getty Images,

Met nog twee heuvelachtige ritten op Sardinië te gaan, kon er voor Annemiek van Vleuten in de Giro d’Italia Donne het afgelopen weekeinde nog maar weinig misgaan. Op vrijdag, de rustdag na een week koersen op het vasteland, sprong ze bij haar hotel op het eiland met de roze trui om haar schouders samen met haar ploeggenoten van Movistar alvast vrolijk in het zwembad. Goed voor de teamgeest, ‘deze dames houden me jong’, liet de 40-jarige wereldkampioen weten, maar misschien was het filmpje ook wel een verkapt signaal aan de concurrentie: dat leiderstricot pakt niemand me nog af.

Zo kwam het ook uit. Op zaterdag en zondag, met aankomsten in Sassari en Olbia, bleef haar voorsprong van bijna vier minuten op de nummer twee, de Française Juliette Labous van DSM-Firmenich, geheel intact. Van Vleuten kon het zich veroorloven in het peloton te blijven, al verscheen ze geregeld in de voorste rijen om het zekere voor het onzekere te nemen. Beide etappes werden beslist in groepssprints.

Over de auteur

Rob Gollin schrijft sinds 2016 over sport voor de Volkskrant, vooral over wielrennen. Eerder was hij algemeen verslaggever, kunstverslaggever en correspondent in België.

Al in de eerste rit naar Marradi had ze de leiding gegrepen, om daarna allengs haar marge uit te bouwen. Het betekende na de zeges in 2018, 2019 en 2022 de vierde eindwinst in de Giro. Daarmee komt Van Vleuten op gelijke hoogte met Anna van der Breggen. Recordhouder is de Italiaanse Fabiana Luperini, die vijf keer de beste was.

Batterijen opladen

Met dit resultaat stouwt de Wageningse in haar afscheidsjaar dan toch een al uitpuilende prijzenkast nog voller. Ze won in deze Giro drie etappes, waarmee het totaal op 16 kwam. Begin mei schreef ze voor de derde achtereenvolgende keer de Vuelta op haar naam, zij het met een krappe 9 seconden op Demi Vollering, kopvrouw van SD Worx, die haar bergop in Spanje de baas was.

Dat ze voor de vierde keer in Italië het hoogste podium beklom, maakte het niet minder speciaal, verzekerde Van Vleuten na de finish. Ze wees erop dat ze won met steun van verschillende teams, eerst met Mitchelton-Scott, vanaf vorig jaar met Movistar. Ze kijkt al uit naar het volgende doel: de Tour de France Femmes, die zondag 23 juli begint. ‘Nu eerst weer de batterijen opladen.’

Eerder waren er wat vraagtekens over de conditie. De resultaten waren in vergelijking met voorgaande jaren in de lenteklassiekers wat bleekjes. Het was Vollering die domineerde. Zij won de grote wedstrijden, de Strade Bianche, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik. Maar zij liet de Giro schieten. In de voorbereiding op de Tour koos ze voor verblijf op hoogte in Andorra.

Explosiviteit

Van Vleuten heeft naar eigen zeggen die mindere periode achter zich gelaten. Dat ze in de aanloop naar het voorjaar in de trainingen wat meer het accent legde op explosiviteit, heeft niet gewerkt, vertelde ze vorige maand tegen de NOS. Met de blik op de grote ronden in Italië en Frankrijk, waar vooral lange inspanningen moeten worden geleverd, is in de bergen bij Livigno, haar geliefde trainingslocatie, vooral geïnvesteerd in de opbouw van duurvermogen.

Het betaalde zich uit. Waar Van Vleuten de afgelopen maanden zwoegend oogde als ze de schade probeerde te beperken, etaleerde ze in Italië meer haar vertrouwde stijl: versnellen en nog een keer versnellen. Niet omkijken. Nog maar eens uit het zadel. ‘De aanval’, zei ze na haar zege in de etappe met start en finish in Canelli, ‘is de beste verdediging’.

Dat de voorsprong gaandeweg groeide, had niet alleen met haar dadendrang te maken. Tot tweemaal toe viel de nummer twee in de rangschikking uit na een valpartij. De Italiaanse Elisa Longo Borghini gaf woensdag op nadat ze een dag eerder in een afdaling een bocht had gemist en over de kop ging.

Op diezelfde woensdag werd de Duitse Andrea Niedermeier, nog maar net de nieuwe nummer twee, pardoes omvergereden door Urska Zigart, de vriendin van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. De Sloveense greep naar een bidon, reed op dat moment door een put in de weg en verloor de controle over haar fiets. Beiden moesten de koers verlaten.

In de laatste rit op het vasteland, die leidde van Albenga naar Alassio aan de Bloemenriviera, viel de wedstrijd in de definitieve plooi. Van Vleuten trok door op de voorlaatste klim en bleef over met Labous en de Italiaanse Gaia Realini. Een late aanval leverde haar de etappewinst op, de twee anderen, talenten van 24 en 22 jaar, verzekerden zich van een podiumplek; de jonge generatie liet zich gelden in Italië.

Op het podium schonk de winnares zondagmiddag voor beide renners spumante in en hief vervolgens het glas naar het publiek. Het was een zegegebaar en afscheidsgroet ineen.