Van Vleuten houdt huis in de Vogezen, eindwinst in Tour voor het grijpen

Annemiek van Vleuten viert haar overwinning in de gele leiderstrui. Beeld AP

Misschien, heel misschien, waren er nog rensters geweest die stilletjes hoopten dat ze Annemiek van Vleuten (39) op z’n minst nog partij konden geven in de Vogezen, de plek waar de Tour de France Femmes dit weekeinde in de plooi zal vallen. De kopvrouw van Movistar was twee dagen ziek geweest, het was een maaginfectie. Ze kon niks binnenhouden, ze voelde zich zo slap als een vaatdoek. Ploeggenoten hadden haar in de tweede etappe nog geduwd, buiten het zicht van de camera’s.

Op de finish in wintersportdorp Le Markstein heeft Van Vleuten zaterdag de sprankjes aan verwachtingen met meedogenloze pedaalslagen uit getrapt. De concurrentie staat op grote achterstand. De eindwinst in de Tour kan haar, ongelukken daargelaten, met alleen zondag nog de rit naar de huiveringwekkende Super La Planche des Belles Filles al niet meer ontgaan. Zo’n klim boezemt haar weinig ontzag in. Die is vooral een uitdaging. De voorsprong op de nummer twee in het klassement, Demi Vollering, de enige die nog even met haar mee kon, bedraagt 3.14 minuten.

Geen enkel verval

Ze had het parcours van de zevende etappe al verkend, 127 kilometer met daarin drie bergen van de eerste categorie. De missie begint vroeg. Met nog 85 kilometer te gaan, op de eerste zware klim, de giftige Petit Ballon, wordt duidelijk dat het ongemak van de van streek geraakte ingewanden van tijdelijke aard is geweest. Samen met Demi Vollering rijdt Van Vleuten weg van een kopgroep van rensters die ook klassementsambities hebben. Op de tweede col, de onregelmatige Platzerwasel, gaat haar medevluchter overboord. De solo roept herinneringen op aan het wereldkampioenschap in Yorkshire in 2019, toen ze met nog ruim 100 kilometer te gaan in haar eentje vertrok, om niet meer stil te vallen. Hoewel ze al heeft aangekondigd na volgend jaar te stoppen, zit er geen enkel verval op haar prestaties.

De manier waarop ze Vollering afschudde, typeert haar bijna in zichzelf gekeerde stijl. Ze gaat op de trappers staan, bijna oneindig lang. Niet één keer is er een blik achterom. Alsof ze het niet eens wil weten. Het is haar adagium: ze richt zich alleen op wat ze zelf onder controle heeft. Vollering vecht nog voor wat ze waard is, maar moet alsmaar meer terrein prijsgeven. De grimassen etaleren verregaande uitputting. Ze spert haar mond open, steekt haar tong uit, blaast lucht naar buiten. Knokken, knokken, knokken!, roept teammanager Danny Stam van SD Worx haar vanuit de volgauto toe.

Nog voordat Van Vleuten arriveert in Le Markestein, zeven kilometer na de passage van de Grand Ballon, breekt de glimlach door. Ze geniet van de menigte achter de reclameborden op de top, ze slaakt na de finish een intense juichkreet. De introversie is verdwenen.



Vollering mag toch nog het podium op. Met één punt voorsprong op Van Vleuten kan ze de bollentrui voor de beste klimmer aantrekken.