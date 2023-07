Van Vleuten en Volleringop de toppen van hun kunnennaar de berg van de waarheid

Demi Vollering (midden) zet aan om de aansluiting te houden met Annemiek van Vleuten (rechts vooraan). Beeld Getty Images

Ze zijn de afgelopen dagen in Frankrijk vooral uiterst waakzaam geweest, Annemiek van Vleuten (40) en Demi Vollering (26). Gedurende de eerste zes etappes van de Tour de France Femmes verloren de kopvrouwen van Movistar en SD Worx elkaar geen moment uit het oog.

Ze zochten geregeld elkaars wiel op. Ze reden een enkele keer zij aan zij, elkaar beloerend vanuit de ooghoeken. Ook als er veel andere renners tussen zaten, volgden ze de bewegingen van de rivaal. Valt er een gat? Gaat ze nou? Dat Van Vleuten de regenboogtrui draagt en Vollering het paars van de leider in de World Tour maakte het wederzijds observeren er ook wat makkelijker op. Maar het echte vuurwerk ontbrak: de nietsontziende aanval kwam er niet.

Over de auteur

Rob Gollin schrijft sinds 2016 over sport voor de Volkskrant, vooral over wielrennen. Eerder was hij algemeen verslaggever, kunstverslaggever en correspondent in België.

Zo krijgt de tweede editie van de vrouwentour de apotheose die bij de bekendmaking van het parcours al was voorzien. Zaterdag moeten de echte verschillen in de Pyreneeën worden gemaakt, tijdens een etappe van net geen 90 kilometer. Titelverdediger Van Vleuten heeft een marge van 12 seconden op Vollering. Eerst wacht de Col d’Aspin, gevolgd door de berg van de waarheid, de roemruchte Tourmalet. Veel rensters zullen er voor het eerst in hun loopbaan omhooggaan, ze zien er behoorlijk tegenop.

Gigant

De twee hoofdrolspelers zijn er al op verkenning geweest. Wat Van Vleuten betreft, geven zulke beklimmingen de vrouwentour aanzien; ze horen erbij in de belangrijkste wielerwedstrijd voor vrouwen. Vorig jaar pleitte ze nog voor de Alpe d’Huez, de gigant van zaterdag is een waardige vervanger. De volgende dag kan in Pau op de tijdritfiets over een lengte van 23 kilometer nog iets worden rechtgezet.

Alom wordt een duel verwacht. Vollering was nagenoeg onklopbaar in het voorjaar, Van Vleuten won zowel de Vuelta – met Vollering als tweede op 9 seconden – als de Giro Donne. Beide rensters spraken vooraf de hoop en de verwachting uit dat meer concurrenten zich in de eindstrijd zullen mengen. De verschillen met onder anderen Elisa Longo Borghini, Ashleigh Moolman-Pasio en Katarzyna Niewiadoma zijn beperkt. Maar door het vele loeren naar elkaar door de twee topfavorieten zijn ook zij nog niet echt op de proef gesteld.

De twee Nederlanders voelen dat ze op de toppen van hun kunnen zitten. Vollering trainde harder dan ooit en zegt mentaal sterker te zijn geworden. Van Vleuten zegt zeker zo goed te zijn als vorig jaar. Dat haar voorjaar wat bleekjes was, schreef ze deels toe aan een reeks tegenvallers: lek rijden in Omloop het Nieuwsblad, een val in de Ronde van Vlaanderen, bevangen door de kou in de Amstel Gold Race.

Een wijziging in de voorbereiding, extra trainen op inspanningen van 3 tot 4 minuten, loonde niet. Ze won niets op explosiviteit en herstelde minder snel. De nadruk kwam weer te liggen op duurtrainingen. In de Giro Donne voelde ze dat het weer snor zat: racen met het hart, niet op berekening.

Mentaal steekspel

Hoewel het voorspel weinig inzicht gaf in de precieze krachtsverhoudingen, konden nog wel wat mentale slagenwisselingen worden genoteerd. Dat ze elkaars wiel opzochten, moet Vollering als een opstekertje hebben ervaren: zij, die vorig seizoen nogal eens werd versleten als de wieltjeszuiger van Vleuten, zag nu geregeld de wereldkampioen in haar kielzog. Was ze soms niet zeker van zaak? Vooraf had ze al gezegd dat Vollering in Frankrijk een grotere kanshebber was dan zij.

Nog een tikje: op een nijdige helling naar de finish in Rodez, afgelopen woensdag, was ze de sterkste van de twee. Het plezier werd dan wel weer vergald doordat ze ten onrechte dacht dat ze de etappe had gewonnen.

Van Vleuten lag niet wakker van de luttele seconden aan tijdverlies die dag. Dat soort klimmen liggen haar niet. Geef haar maar wegen die eindeloos omhooggaan, het kan haar niet lang genoeg duren. Maar ze zal zich ook herinneren dat Vollering haar in de Vuelta op de Lagos de Covadonga de baas was, een klim met nog meer kilometers.

Wonden

De tijdstraf van 20 seconden die Vollering donderdag kreeg opgelegd voor het rijden achter de volgauto van haar ploeg nadat ze lek was gereden, had nog de meeste impact. De 8 seconden voorsprong maakte plaats voor 12 seconden achterstand.

Vrijdag wreef de UCI nog wat zout in de wonde: de internationale wielerfederatie zette ploegleider Danny Stam uit de wedstrijd. In zijn boze reactie op de straf was hij te ver gegaan, de UCI spreekt over ‘ongepaste opmerkingen’. Stam zou onder meer een jurylid ‘een onbenul’ hebben genoemd (hij ontkent die woorden te hebben gebruikt). De ploeg verklaarde dat hij ‘misschien in het eerste moment iets te emotioneel reageerde’. Stam blijft wel bij de ploeg.

Vollering heeft nu de kans te laten zien dat ook zij kan wat Van Vleuten in haar carrière met zware valpartijen en blessures al zo vaak bewees: kracht putten uit tegenslag.