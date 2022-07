Van vader op zoon: Druw Jones heeft alles om, net als Andruw, een honkbaltopper te worden

Vanuit New York belicht Koen van der Velden wekelijks ontwikkelingen in de Amerikaanse sport. Vandaag: gaat Druw Jones in het honkbal vader Andruw overvleugelen?

Curaçaoënaar Andruw Jones (45) was lang een van de beste spelers in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. Zijn pas 18-jarige zoon Druw kan hem volgens kenners gaan overschaduwen. De kans is groot dat de middelbarescholier zondag als eerste wordt gekozen bij de jaarlijkse selectieronde voor jonge nieuwkomers.

Bij sportzender ESPN, het toonaangevende honkbalmagazine Baseball America en de MLB zelf staat Jones op plek nummer één op de scoutingslijsten voorafgaand aan de draft, waarbij MLB-clubs om beurten een talent uit de vijvers van middelbare scholen en universiteiten vissen. Baltimore Orioles mag als eerste kiezen en Jones lijkt op voorhand de grootste vangst.

‘Talenten zoals hij zijn extreem zeldzaam’, zegt Kiley McDaniel, voormalig scout voor onder meer Atlanta Braves, Baltimore Orioles en New York Yankees die nu namens ESPN de toekomstige toppers volgt en rangschikt. ‘Jones heeft de potentie om een van de beste spelers in de MLB te worden’, luidt zijn oordeel. ‘Hij heeft het hoogste plafond van allemaal. In de afgelopen tien jaar heb ik geen groter talent gezien.’

McDaniel kreeg Jones in het vizier tijdens diens eerste jaar aan de Wesleyan High School in Norcross, een plaats in de buurt van Atlanta, Georgia. De verslaggever woont op een kwartiertje rijden van de middelbare school, en ziet Jones regelmatig spelen. ‘In zijn eerste jaar was hij al beter dan jongens van zeventien of achttien jaar oud’, zegt McDaniel. ‘Alles wat hij deed leek hem makkelijk af te gaan.’

Compleet

Jones heet de complete speler te zijn. Een zogeheten five-toolhonkballer, bovengemiddeld in de belangrijkste facetten van het spel: slagvaardigheid, slagkracht, snelheid, werpen en verdedigen. Qua snelheid zou hij al een van de beteren in de MLB zijn, maar vooral verdedigend blinkt hij uit op zijn positie van midverrevelder. McDaniel: ‘Veel scouts zeggen dat hij op dat gebied nu al bovengemiddeld zou zijn in de MLB.’

Achter de slagplaat moet Jones, zoals elk talent van zijn leeftijd, nog vlieguren maken, maar ook op dat vlak wordt hem een zonnige toekomst voorspeld. Zijn techniek lijkt op die van zijn vader.

Bij zijn wedstrijden in Norcross zit Andruw Jones niet op de tribune achter de slagplaat, zoals de meeste ouders, maar in de buurt van het buitenveld, de plek waar hij zich als speler onderscheidde.

Andruw Jones in 2002 Beeld AP

Jones senior speelde zeventien seizoenen in de MLB en maakte vooral furore in zijn eerste twaalf bij Atlanta Braves. In zijn debuutseizoen 1996 sloeg de toen 19-jarige Jones twee homeruns in de eerste wedstrijd van de World Series tegen New York Yankees. Van 1998 tot 2007 won hij elk jaar de ‘golden glove’ als beste speler op de positie van midverrevelder.

Honkbalicoon Willie Mays noemde Jones de beste verdediger in de geschiedenis van het Amerikaanse honkbal. In het seizoen 2005 sloeg de man uit Willemstad de meeste homeruns (51) van alle spelers in de competitie.

Volgens veel kenners hoort hij thuis in de Hall of Fame, de eregalerij voor de allerbesten. Maar de verantwoordelijke stemmers lijken hem zijn abrupte neergang na zijn periode in Atlanta kwalijk te nemen. Jones speelde vanaf 2008 nog wat mindere seizoenen bij andere MLB-clubs, waaronder de New York Yankees, en sloot af in de Japanse competitie.

In 2012 werd hij gearresteerd wegens geweldpleging tegen zijn toenmalige vrouw. Ook dat zou zijn uitverkiezing bemoeilijken.

Pionier

Voor de huidige generatie honkballers uit het Koninkrijk der Nederlanden is Jones een pionier. De honkballer plaveide het pad voor spelers als Didi Gregorius (Philadelphia Phillies), Jonathan Schoop (Detroit Tigers), Jurickson Profar (San Diego Padres), Kenley Jansen en Ozzie Albies (beiden Atlanta Braves).

Jones, momenteel adviseur bij zijn oude club Atlanta, speelde meermaals voor het Nederlandse koninkrijksteam, onder meer op de World Baseball Classics van 2006 en 2013. Later was hij assistent van bondscoach Hensley Meulens.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat zijn zoon Druw voor het team zal uitkomen. Het supertalent is geboren en getogen in de Verenigde Staten en heeft geen Nederlands paspoort. Dat hij daarvoor wel in aanmerking komt, maakt hem speelgerechtigd voor toekomstige World Baseball Classics.

Jones senior houdt zich vooralsnog op de achtergrond als het over zijn zoon gaat. ‘Hij heeft het gereedschap om het te maken, weet goed wat hij moet doen’, zo zei hij vorig jaar tegen de website van de MLB. ‘Ik wens hem het beste en hoop dat ik mijn kennis op hem kan overbrengen.’

Het zal nog even duren voordat Druw Jones zijn debuut in de MLB zal maken. De club die hem selecteert, zal hem, zoals gebruikelijk is met jonge talenten, enkele jaren klaarstomen in de opleidingscompetities onder het hoogste podium.

‘Als hij zo goed is als we denken, zou hij in 2024 klaar kunnen zijn’, zegt McDaniel. ‘Dan zou hij pas 20, 21 jaar oud zijn, een leeftijd waarop de meeste spelers pas worden weggeplukt bij hun universiteit. De club die hem kiest, zal heel lang plezier van hem kunnen hebben.’