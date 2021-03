Van Utah naar Leiden, maar de Nederlandse basketbaltopper Emmanuel Nzekwesi blijft hopen op de NBA

Emmanuel Nzekwesi van ZZ Leiden scoort met een dunk. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De basketbaltopper tussen Leiden en Groningen is zaterdagavond halverwege het vierde kwart, als Emmanuel Nzekwesi wordt aangespeeld achter de Groningse verdediging. Hij plukt met zijn rechterarm de bal uit de lucht, zet af met zijn linkerbeen en dunkt de bal hard in het net. Terwijl Nzekwesi aan de oranje rand van de basket blijft hangen, springt het scorebord op 87-78 in het voordeel van thuisploeg Leiden.

Nzekwesi (23) is dit seizoen de revelatie van de Dutch Basketball League bij koploper Leiden. Zijn ploeg won alle wedstrijden waarin de sterke power forward meespeelde en ging juist twee keer onderuit toen Nzekwesi ontbrak door een rugblessure. Op de topscorerslijst moet de geboren Hagenaar alleen Arunas Mikalauskas voor zich dulden. De Litouwer van Feyenoord heeft tien punten meer, maar miste nog geen wedstrijd.

‘De Nederlandse competitie bevalt heel goed’, zegt Nzekwesi lachend na de 96-91 overwinning op nummer 2 Donar Groningen. ‘Het spel is wat fysieker dan ik gewend was op de universiteit in Amerika, maar dat is geen probleem. Afgelopen zomer heb ik er zeven kilo aan spiermassa bijkregen.’

De zoon van Nigeriaanse ouders tekende in juni een contract bij Leiden, nadat hij vier jaar voor het universiteitsteam van Oral Roberts uit Oklahoma had gespeeld. In Amerika is het collegebasketbal een veel bewandelde route naar de NBA en ook Nzekwesi hoopte op een carrière in de hoogste basketbalcompetitie van de wereld. ‘Al toen ik klein was en bij HBV The Jumpers in Den Haag speelde, wilde ik naar Amerika. Ik wist dat ik daar moest zijn om prof te worden.’

Texas

Hij vertrok op zijn vijftiende naar Texas en ging samen met zijn moeder, zus en broertje bij zijn oom wonen. Zijn vader bleef achter in Den Haag en kwam alleen met de feestdagen naar Amerika. ‘In het begin was dat heel lastig. Ik miste mijn vader en raakte behoorlijk gefrustreerd van de scheldkanonnades die in het Amerikaanse basketbal gebruikelijk zijn’, vertelt Nzekwesi.

Hij slaagde erin om zich aan te passen en na drie succesvolle seizoenen op de middelbare school in Texas, had Nzekwesi de universiteiten voor het uitkiezen. Hij tekende bij Weber State uit Utah, maar kwam daar in een nachtmerrie terecht. Zijn studentenvisum bleek verlopen en Weber State slaagde er niet in om de administratie op orde te krijgen. ‘Ik zat er behoorlijk doorheen. Ik mocht niet spelen en mijn familie was nog in Texas’, vertelt Nzekwesi. ‘Maar op een avond ben ik op mijn knieën gegaan en heb ik gebeden tot God. Vanaf dat moment is mijn leven veranderd.’

Zijn sterke verbinding met het geloof helpt Nzekwesi om zijn prestaties binnen de lijnen te relativeren. ‘Vroeger kon een slechte wedstrijd mijn humeur helemaal verpesten. Sinds vier jaar lees ik dagelijks de bijbel, ga ik regelmatig naar de kerk en ben daardoor gaan inzien dat er in het leven meer is dan basketbal.’

Hij raakte dan ook niet in de war toen hij vorig jaar niet werd uitgekozen voor de NBA. Na vier seizoenen bij Oral Roberts, dat hem in 2014 overnam van Weber State en alsnog een studentenvisum regelde, was Nzekwesi voornemens om deel te nemen aan de NBA Summer League. ‘Dat is een competitie in de zomer voor talentvolle spelers waar NBA-clubs scouten’, vertelt Nzekwesi. ‘Helaas ging de Summer League vorig jaar niet door vanwege corona, maar ik ben heel blij dat ik nu bij Leiden zit.’

Tegen Groningen

Op zaterdagavond tegen Groningen kroont hij zich met 22 punten tot topscorer van de wedstrijd en met zes defensieve rebounds is hij ook verdedigend belangrijk voor zijn team. De Groningse aanvallers kijken elkaar verschillende keren wanhopig aan als Nzekwesi zijn lichaam van 2 meter en 3 centimeter voor de bal gooit. ‘Emmanuel is enorm belangrijk voor ons’, vertelt coach Geert Hammink, die zelf acht wedstrijden in de NBA speelde. ‘Hij staat verdedigend bijna altijd goed opgesteld en kan uit het niets een kans voor zichzelf creëren.’

Door de overwinning op Groningen staat Leiden na 14 wedstrijden met 24 punten bovenaan. De ploeg heeft twaalf keer gewonnen, twee keer verloren en staat vier punten voor op achtervolgers Groningen en Zwolle. De beste acht teams van de competitie spelen in mei de play-offs voor het landskampioenschap. De laatste titel voor Leiden dateert uit 2013, maar Nzekwesi durft voorzichtig te dromen van het kampioenschap. ‘We staan niet voor niks bovenaan, maar straks in de play-offs begint iedereen wel weer opnieuw.’

Pas na de play-offs kijkt Nzekwesi naar de toekomst. Hij heeft zijn NBA-ambities nog niet uit het hoofd gezet, hoopt dat hij aankomende zomer alsnog wordt uitgenodigd voor de Summer League. ‘Het zou mooi zijn als ik me daar mag bewijzen, maar ik staar me er niet blind op’, zegt Nzekwesi. ‘Ik ben God enorm dankbaar voor de kansen die ik het afgelopen jaar heb gekregen en hij zal mij helpen om de juiste keuzes te blijven maken.’