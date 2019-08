Van Tadic tot Ten Hag, heel de Arena zingt: blijf nog een jaar Donny van de Beek

Real Madrid zou aan hem trekken met vele miljoenen. De Ajax-fans, bijgestaan door aanvoerder Tadic, probeerde Donny van de Beek te paaien met gezang. ‘Het zal snel duidelijk worden’, zei de hoofdrolspeler.

David Neres en Hakim Ziyech verlengden hun contract bij Ajax, maar technisch directeur Marc Overmars weet dat nog één handtekening ontbreekt. Opnieuw onderstreept Donny van de Beek met een doelpunt en een assist tegen Emmen (5-0) zijn meerwaarde. ‘Donny nog een jaar’, luidt de smeekbede van de fans, zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena. Aanvoerder Dusan Tadic zingt hardop mee. Maar ‘Donny nog twee dagen’ is een plausibel scenario.

Van de Beek is nog altijd onderdeel van een pokerspel bij Real Madrid dat hem al dan niet zou willen overnemen. Nu jaagt Real met aartsrivaal Barcelona op de Braziliaanse aanvaller Neymar en Van de Beek zou niet de eerste keuze zijn van trainer Zidane. Het lijkt Van de Beek niet te deren, evenals vorige week tegen Vitesse is de 22-jarige middenvelder aanjager en afmaker tegelijk.

Alsof hij zijn marktwaarde nog eens wilde onderstrepen, benadrukt Van de Beek dat hij met zijn diepgang en functionele techniek moeilijk te vervangen zal zijn. Zijn hakjes waren van een grote schoonheid en hij staat altijd op de goede plek om te scoren, zoals bij de openingstreffer van Ajax.

Prompt schalt het vanaf de tribunes, het op maat gesneden deuntje bij de opkomst van darter Vincent van der Voort. ‘Donny van de Beek, Van de Beek’ gaat moeiteloos over in ‘Donny nog een jaar, nog een jaar’. ‘Klinkt beter als Donny ga maar weg’, zegt Van de Beek, met de guitige lach, die model staat voor de jongensachtige bravoure van Ajax. ‘Zelfs de Zuid-Amerikanen zongen mee in de kleedkamer.’

Tadic duwt Van de Beek nog eens naar het vak met de harde kern. ‘Hij vond het mooi en kon wel lachen om dat liedje. Je hoort wat ze zingen hé, zei Dusan. Andere jongens begonnen er ook al over. Natuurlijk leeft het, maar ik raak niet in de war.’

Bij de beslissende treffer van Ziyech vlak na rust behoudt Van de Beek het overzicht. Het is een doelpunt voor de leerboeken, opgediend als kaviaar. Tagliafico lijkt na een demarrage de bal te verspelen, maar net op tijd speelt de Argentijnse linksback Neres aan. Tadic laat de bal slim lopen na de voorzet en Van de Beek ziet meteen dat Ziyech er beter voorstaat. Met links schiet Ziyech de bal achter Telgenkamp, alsof hij een stoomcursus ‘zo rond je een aanval af’ verzorgt voor de leerlingen uit Emmen.

Zelfs Ajax-trainer Erik ten Hag zingt in gedachten mee met de achterban, maar ook hij zit in de wachtkamer. ‘We hopen allemaal dat Donny nog een jaar blijft. Hij heeft met zijn dynamiek, spelinzicht en kracht voor de goal van de tegenstander een cruciale rol op het middenveld. Donny heeft zich in de kijker gespeeld van de grootste clubs in Europa. Ik wil graag weten waar ik aan toe ben, maar ik blijf onverstoorbaar. Je hebt er als coach geen invloed op.’

Zo snel mogelijk duidelijkheid

Dinsdag speelt Van de Beek wellicht zijn laatste wedstrijd voor Ajax, in de return tegen PAOK Saloniki voor deelname aan de play-offs van de Champions League. ‘Het liefste wil ik zo snel mogelijk duidelijkheid. We moeten afwachten, al zou ik het liefste morgen al weten waar ik aan toe ben. Het is niet zo dat één van beide partijen een ultimatum stelt. Het ligt iets gecompliceerder.’

Iedereen kijkt naar Van de Beek, nu Ajax doelman Onana, Tagliafico, Neres en Ziyech heeft weten te behouden. Maar als Van de Beek naar Madrid vertrekt, is de middenlinie van vorig seizoen met Frenkie de Jong (Barcelona), Lasse Schöne (Genoa) en Van de Beek geheel ontmanteld. ‘Het is een mooi signaal dat Ziyech en Neres vertrouwen hebben in de toekomst van Ajax’, zegt Van de Beek.

En Ten Hag: ‘Het bewijst dat ze de potentie van Ajax zien. De gretigheid spatte ervan af en het publiek herkent dat.’ Natuurlijk lijdt Ziyech wel eens balverlies en soms op posities, waardoor zijn ploeg in verlegenheid wordt gebracht. Maar met zijn sublieme balgevoel en inzicht is Ziyech ook de regisseur van Ajax geworden.

Veltman mag niet weg

De 4-0 van invaller Huntelaar is een klassieke spitsengoal, een flitsende uithaal met de wreef. En vlak voor tijd laat de 35-jarige Huntelaar opnieuw zien dat reserve Dolberg ook dit seizoen op de spitspositie twee concurrenten heeft. Met een kopbal passeert hij Telgenkamp, al duurt het wel erg lang voor de VAR zijn zegen geeft aan de vijfde treffer van Ajax. Ten Hag: ‘Alle invallers gaven een impuls aan het team.’

Voor Joël Veltman wordt niet gezongen dat hij nog een jaar moet blijven. De 27-jarige verdediger herstelde vorig seizoen van een kruisbandoperatie en zoekt het avontuur. Maar hij mag niet weg van Ten Hag. Mede door het vertrek van De Ligt kan Ajax hem niet missen. ‘We hebben Joël deze maand keihard nodig om ons te kwalificeren voor de Champions League’, aldus Ten Hag. ‘Hij kent onze speelwijze, we zijn in gesprek over een nieuw contract. Maar dat is aan hem.’

Dinsdag zal Van de Beek opnieuw worden toegezongen als hij Ajax tegen PAOK over de drempel moet helpen. Nog een keer scoren en dan een droomtransfer naar Real Madrid? Van de Beek lacht opnieuw. ‘Het zal snel duidelijk worden.’